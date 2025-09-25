Danone inaugura un nuevo centro de innovación en Aldaia: 60M invertidos y 180 nuevos proyectos a desarrollar

Una empleada trabaja en la fábrica de Danone de Aldaia (Valencia) donde este jueves se inaugura de su HUB Innovación, un nuevo proyecto estratégico para generar valor en toda la cadena a través de la innovación y la ciencia. EFE/ Kai Försterling

Danone es una de las marcas más presentes en el día a día de las familias y que mayor impacto tiene en el sector agroalimentario valenciano y nacional, el cual incrementará con su nuevo Hub de Innovación en la localidad de Aldaia que se ha inaugurado este jueves y que contará con 180 proyectos de innovación.

"Este Hub marcará un antes y un después en Danone", ha asegurado el director general del Grupo, François Lacombe, en un acto de inauguración que ha contado con la intervención del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

El president, que ha intervenido en la clausura de la inauguración, ha asegurado que es una inversión "muy importante" ya que lanza "un mensaje de que estamos en la obligación de trabajar en la reconstrucción y de dar seguridad a la población".

De la misma manera ha puesto en valor "la decisión de apostar por Valencia" en el nuevo centro de innovación de Danone tras la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre.

Además, ha puesto en valor que el 50% de la leche que se utiliza en la producción de Danone sea de la Comunitat Valenciana. "Hay que estar orgullosos de las granjas que tenemos, la de Villena, la de Bétera y la de Xilxes, que son las más grandes que tenemos", ha subrayado.

De la misma manera, ha apuntado que esta inversión es el ejemplo de que "sale rentable invertir en la Comunitat Valenciana".

Durante el acto inaugural del Hub de Innovación, el president ha recorrido junto a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el resto de autoridades las instalaciones de la fábrica de Danone.

Por su parte, la también ministra de Ciencia, Educación y Universidades ha celebrado que Aldaia se convierta en sede de este centro de innovación y ha agradecido "la apuesta continuada en el tiempo de Danone por la Comunitat Valenciana".

Además, ha ironizado con que "esta fábrica es mejor que la de Madrid". "El hecho de que Danone haya apostado más por Aldaia y la Comunitat es una buena noticia. La gente quiere escoger dónde vivir y dónde trabajar", ha apuntado.

Hub de innovación

El espacio de innovación que ha presentado Danone es ya una de las instalaciones más modernas del Grupo en todo el mundo y forma parte del "proceso de transformación" que está llevando a cabo en España y sobre todo en Europa.

Concretamente, esa mirada europea es uno de los aspectos en los que ha hecho hincapié el ministro Hereu. "El valor de la marca, el sello de 'bien hecho' en España y Europa es la clave", se ha referido a la cadena de valor del Grupo Danone. "Muchas gracias por reforzar Europa desde Aldaia", ha subrayado.

En este nuevo centro de innovación, Danone ha invertido más de 60 millones de euros en los últimos cinco años para crear un ecosistema completo que integra toda la cadena de producción y distribución, logrando "un modelo de economía circular en toda la cadena de valor que le permite ser mucho más eficiente, ágil y sostenible".

"Ofrece un alto nivel de especialización en las líneas de producción, una tecnología puntera que permite estar a la vanguardia de los procesos más eficientes, y cuenta con una gran capacidad para generar nuevos procesos y productos", ha resaltado Lacombe.

Este nuevo espacio de innovación es "un ejemplo del compromiso de Danone con la sostenibilidad y la economía circular". En este sentido, en los últimos cinco años, la planta ha logrado reducir un 20% las emisiones derivadas de la leche, un 14% las emisiones de COz y un 12% el consumo de agua por tonelada producida.

Además, funciona con electricidad 100% renovable, y alberga una de las mayores instalaciones de placas solares de Danone en Europa.

El ecosistema circular permite a Danone producir, en apenas 25 kilómetros, el yogur más sostenible del mercado, con un 30% menos de emisiones de COz respecto al resto de yogures del mercado. Es el modelo "de la vaca a la boca" que ha resaltado Lacombe.

Motor económico de la Comunitat

Danone es una empresa cuyo impacto a nivel nacional es muy elevado, aunque ahora refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, convirtiéndolo en "un actor clave en la generación de empleo y valor económico para el tejido productivo".

En la región, el Grupo está presente desde hace más de 60 años y genera más de 1.200 empleos, directos e indirectos.

Su impacto como motor económico es notable, multiplicando el impacto de cada inversión, ya que, por cada euro invertido en la región, se generan 2,1 euros adicionales en la economía valenciana.

Además, por cada empleo generado en este Hub de Innovación, se crean 2,2 empleos adicionales en la economía valenciana.

Asimismo, el Hub de Aldaia acogerá a partir de ahora el primer museo Danone a nivel mundial, que recorre los más de 100 años de historia de la compañía, y los momentos más icónicos de la marca desde su creación en Barcelona en 1919 hasta hoy, que está presente en millones de hogares en todo el mundo