AQ Acentor sumará una nueva torre de 100 metros de altura en Valencia con 200 viviendas distribuidas en 29 plantas

Llega una nueva torre de más de 100 metros de altura a Valencia. La promotora AQ Acentor ha presentado AQ The One, su promoción residencial "más ambiciosa hasta la fecha en Valencia" en Burjassot, a las puertas de la ciudad.

Tras la creación del barrio de Turianova y el lanzamiento de AQ Narae en Godella, la promotora inicia la comercialización de su primera construcción en altura en las inmediaciones de la Avenida de las Cortes Valencianas.

Una construcción que se elevará hasta los 100 metros redibujando el horizonte de la ciudad. Contará con una planta baja y 29 de altura que acogerán las 200 viviendas que la componen, destacando por la incorporación de amplias terrazas diseñadas para proteger del sol.

AQ The One es un proyecto que buscará "impulsar la oferta residencial de Valencia con unas viviendas amplias y unos servicios inéditos en inmuebles plurifamiliares en venta", tal y como explica AQ Acentor.

Las zonas comunes del edificio se dividirán en tres espacios. En el exterior del edificio, se encontrarán un jardín con paisajismo autóctono, piscina familiar y zona de baño infantil.

La planta baja recibirá un gran lobby a doble altura y espacios comunitarios con cine privado, sala de fitness, salas de reuniones y cocinas u otras estancias dirigidas a la convivencia infantil y de adolescentes.

AQ The One piscina. EE

En la planta 12, se ubicará el spa, la biblioteca y la sala de coworking además de un solárium con piscina para adultos, entre otros. La oferta residencial la completará el aparcamiento y trastero que se incluirán con las viviendas.

De dos a cuatro dormitorios

Las unidades que han iniciado su comercialización oscilan entre los dos y cuatro dormitorios. Su disposición está orientada a hacer uso de la luz natural y presenta espacios amplios en su interior, por encima de la media en los proyectos de obra nueva.

Sus conceptos se dirigen a atender distintas necesidades vitales que abarcan desde la conformación de familias hasta exclusivos áticos o unidades para inversión.

El diseño del edificio se ha realizado de la mano de la empresa de arquitectura Ingennus, una prestigiosa firma con trayectoria nacional e internacional y un amplio recorrido en la dirección de proyectos residenciales y en altura.

Álvaro Marcos, director comercial y de marketing de AQ Acentor, asegura que "AQ The One supone la primera fase de un proyecto ambicioso que encarna la apuesta de AQ Acentor por Valencia y los municipios de su área metropolitana".

"Una vez concluido todo el desarrollo, habremos aportado otras 400 viviendas y superado las 1.650 viviendas desarrolladas aquí desde 2018. Nuestra vocación es la de seguir creciendo aquí, con un equipo y oficina local, siendo partícipes del crecimiento de la provincia y la comunidad autónoma", explica.

El desarrollo de AQ The One buscará "tener un impacto positivo en el entorno de Burjassot. AQ Acentor acondicionará las zonas verdes públicas del sector que incluirán espacios ajardinados, parterres y zonas de juegos infantiles". Asimismo, se crearán accesos a la estación-intercambiador Empalme, una de las principales intermodales de metro y tranvía de Valencia.

470 millones invertidos

Con este nuevo anuncio, AQ Acentor alcanzará una inversión total de 470 millones de euros en desarrollos residenciales en el área metropolitana de Valencia y las regiones mediterráneas desde la creación del barrio de Turianova en 2018.

Así, AQ The One se convertirá en la undécima promoción de la compañía en el Levante y la novena en la ciudad del Turia, consolidando su apuesta por la región.