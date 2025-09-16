Las inmobiliarias advierten del alquiler de habitaciones en Valencia: "Es la única solución y tiene precios desorbitados"

El alquiler no para de subir en la Comunitat Valenciana y, en concreto, en la ciudad de Valencia. De hecho, según datos publicados por el portal web Idealista, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 15,3 euros.

"Ante la imposibilidad de pagar las altas rentas que ha alcanzado el alquiler habitual en la ciudad de Valencia, que se sitúa ya en torno a los 1.000 euros al mes de media", la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) ha alertado de un aumento de la demanda de alquiler de habitaciones.

Según asegura el colectivo, el perfil que demanda esta opción residencial también ha cambiado, ya que no se trata solo de estudiantes que vienen a la ciudad a cursar sus estudios superiores, sino que son personas trabajadoras desplazadas principalmente de otras provincias.

"Si antes teníamos jóvenes de entre 18 y 25 años que venían a Valencia a estudiar desde otros pueblos de la provincia y buscaban un piso compartido por la experiencia, ahora tenemos personas trabajadoras que pasan de los 35 años y que buscan una habitación donde vivir porque no pueden pagar solas un alquiler habitual", explica la presidenta de Asicval, Nora García.

"Son los estudiantes, que antes podían permitirse vivir en una habitación con un trabajo a media jornada o porque sus familias hacían un esfuerzo, los que ahora están yendo y volviendo cada vez de la casa familiar a su centro de estudios, y sufriendo todas las deficiencias de la red de transporte", dice.

Todo esto ha hecho saltar las alarmas en las inmobiliarias, que han apreciado un aumento de la oferta de habitaciones en alquiler en el último año, que responde a su alta rentabilidad y al hecho de que son contratos que no se enmarcan en la Ley de Vivienda.

Actualmente, el precio de una habitación en la ciudad de Valencia se sitúa entre los 350 y los 500 euros en un piso compartido de entre tres y cuatro habitaciones.

Foco en los pisos turísticos

Nora García comenta que "con las nuevas restricciones a los pisos turísticos, estamos viendo cómo nuevos inmuebles salen al mercado bajo la modalidad de alquiler de habitaciones".

"Pero es que también estamos detectando un creciente interés entre pequeños inversores por comprar viviendas con el objetivo de compartimentarlas con esta finalidad", apostilla.

Para la presidenta de Asicval, "la falta de vivienda destinada a alquiler habitual está convirtiendo al alquiler de habitaciones en la única solución residencial para muchas personas, pese a que también presentan precios desorbitados, pero al fin y al cabo son rentas que la gente sí puede pagar".

Desde la asociación consideran "urgente" impulsar medidas para promover la oferta de alquiler de vivienda habitual desde el ámbito fiscal y normativo, y ofreciendo seguridad jurídica tanto a inquilinos como propietarios.

De esta manera, afirman, "el aumento de la oferta acabará redundando en los precios de todo tipo de alquiler, incluido el de habitaciones, una opción válida que siempre ha existido para un periodo o necesidad concreta".