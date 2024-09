La Fundación LAB Mediterráneo elige Corea del Sur como destino de su misión empresarial

La Fundación LAB Mediterráneo, proyecto impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha anunciado que el destino de su próxima misión empresarial será Corea del Sur entre los días 11 y 16 de noviembre.

Esta iniciativa se ha desvelado en la segunda edición de LAB Live, un encuentro informativo para hacer partícipes a los medios de comunicación de todas las acciones que se están llevando a cabo desde la Fundación.

El encuentro ha tenido lugar a las 9:30 en la sede del patrono de la Fundación Sesame HR con la participación de Héctor Dominguis, presidente de Fundación LAB Mediterráneo, y Enrique Soto, director de la Fundación.

En él se ha explicado que la medida viene dada tras las misiones llevadas a cabo en Israel y Silicon Valley.

Son iniciativas acometidas para aprender en materia de divulgación sobre los territorios que son líderes en los ámbitos de actuación de la Fundación.

La elección de Corea del Sur como nuevo destino ha estado motivada por la gran evolución económica del país en las últimas décadas, ya que el país asiático se sitúa en los primeros puestos de los diferentes rankings en innovación en el mundo.

En este sentido, la Fundación ha valorado el liderazgo de su sector tecnológico, con empresas como Samsung, LG o Hyundai; un sistema educativo que pone el foco en las ciencias y las tecnologías; y un gran apoyo gubernamental que impulsa la innovación tecnológica y la creación de startups.

Observatorio de I+D+i, tecnología y emprendimiento en la Comunitat Valenciana de Fundación LAB Mediterráneo. AVE

Héctor Dominguis ha recordado que la Fundación LAB Mediterráneo "tiene como misión posicionar a la Comunitat Valenciana como referente en los ámbitos del emprendimiento, la innovación, la tecnología y la información".

Además, ha destacado que "los objetivos que desde su inicio se planteó la Fundación son fomentar la creación la atracción de startups tecnológicas, atraer empresas tecnológicas que creen un efecto tractor, acelerar la transformación digital de empresas no tecnológicas, incrementar la inversión privada en innovación y en I+D, y potenciar la investigación"

Por tanto, la nueva misión empresarial de aprendizaje y expansión que tendrá lugar en el continente asiático está alineada con los objetivos de la Fundación.

Cuatro áreas

Para alcanzar estos objetivos, la Fundación realiza diversas acciones en cuatro áreas de trabajo: comunicación, divulgación, generación de conocimiento y apoyo a iniciativas ya existentes en la Comunitat Valenciana que estén alineadas con sus áreas de actuación.

En el área de comunicación, se busca dar respuesta al escaso grado de penetración de las tecnologías en las pymes. Con la campaña "Esto es así", una serie audiovisual de 4 capítulos, se pretende concienciar a las pymes de que la utilización de determinadas tecnologías

El director de la Fundación, Enrique Soto, ha resaltado que "en relación con la transformación digital no hay opción: o te transformas y te adaptas, o te quedas atrás".

Fundación LAB Mediterráneo viaja a Silicon Valley para conocer un ecosistema único en innovación y desarrollo tecnológico. FUNDACIÓN LAB

En cuanto a la divulgación, junto con la misión en Corea del Sur, se han resaltado las acciones que tratan de conectar a los diversos colectivos que forman parte del sistema valenciano de innovación.

En este sentido, Soto ha recordado que "el intercambio y la colaboración son los verdaderos catalizadores de la innovación".

En tercer lugar, en cuanto a la generación de conocimiento se ha puesto el acento en la presentación el pasado día 12, del Observatorio LAB, un conjunto de indicadores que van a permitir medir la evolución anual de la Comunitat Valenciana en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación.

Por último, en el apoyo a iniciativas ya existentes, se han recordado las actividades que han recibido el apoyo de la Fundación al considerarse que contribuyen al cumplimiento de su misión, como FTalks Food Summit o Somma connect.

Además, se han anunciado los próximos eventos en los que participará la Fundación: The Gap in Between y Valencia Digital Summit.