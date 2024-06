Ni Ferrys ni For Men SA: la jueza rechaza la venta de Marie Claire y admite el "lamentable sacrificio" de la plantilla

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón ha dictado un auto por el que no autoriza la venta de la unidad productiva de la empresa en concurso Marie Claire SAU a la mercantil For Men SA, ante la oposición del Fondo Garantía Salarial (FOGASA) y la exclusión en esta oferta de la compra de instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la fábrica.

La resolución, que ha sido notificada este martes a las partes y difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no es firme y puede ser recurrida en reposición en el plazo de cinco días ante el propio juzgado.

El auto recoge el análisis de las dos ofertas presentadas en los últimos meses para la adquisición de la unidad productiva de esta fábrica: la de una persona física que explota, entre otras, la marca de calcetines Ferrys y la articulada en nombre de For Men SA y Koltex Plasctic Recycling Systems SRL.

Respecto a la primera, la juzgadora la descarta porque pretende una "adquisición indiscriminada de maquinaria, parte de ella afecta a privilegio especial, y cuyo destino final se desconoce".

Además, el Instituto Valenciano de Finanzas (IFV), al que asiste el derecho de veto conforme al artículo 214 de Ley Concursal, no ha prestado su consentimiento a la transmisión y la oferta no garantiza "la continuidad de la actividad empresarial" en Vilafranca del Cid, un pequeño municipio de la provincia de Castellón.

De hecho, únicamente asume la sucesión laboral de 12 trabajadores no determinados, mientras que otros 65 "quedan a la suerte de una evolución del negocio, sin plan de negocios y sin una mínima concreción", precisa la titular del juzgado.

En cuanto a For Men SA, una empresa inactiva desde 1996 aunque no se haya extinguido, su oferta se extiende exclusivamente a la maquinaria que se encuentra afecta a garantía al pago del crédito con privilegio especial del IVF.

De este modo, la oferta excluye la maquinaria con garantía constituida a favor del FOGASA, que tiene reconocido un crédito con privilegio especial a favor de Marie Claire SA por importe de 1.310.003 euros. El crédito tiene origen en un convenio de recuperación con pago aplazado garantizado mediante la hipoteca unilateral inmobiliaria y mobiliaria sobre las fincas de la unidad productiva.

En este caso, el FOGASA, que cuenta también con el derecho a veto como acreedor privilegiado que establece el citado artículo 214 de la Ley Concursal, se ha opuesto a la transmisión de los inmuebles si no obtiene el importe garantizado por la hipoteca.

Igualmente, una de esas fincas, que está excluida del perímetro de la oferta de For Men SA, es la que alberga la planta de gas y las balsas de tratamiento de aguas, unas instalaciones que son "imprescindibles para el funcionamiento de la empresa".

A juicio de la magistrada, de este modo, la eficacia de la venta "está sujeta a un hecho futuro e incierto" como la celebración de un futuro contrato de arrendamiento de esa finca por diez años, del que ni siquiera se ha aportado una propuesta que pudiera ser valorada por la concursada, el administrador concursal y los acreedores.

"Sin perjuicio de que la Ley Concursal de 2003 y posterior Texto Refundido tienden a la conservación de la empresa, sin embargo, se establecen unos límites imperativos que no se pueden traspasar so pretexto alguno", advierte la responsable del Juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón.

En esta línea, admite que es "lamentable el sacrificio que van a experimentar los trabajadores y, por ende, la comarca donde está ubicada la empresa", pero recuerda que el principio de legalidad "impide traspasar los límites imperativos fijados por el legislador".

Mientras, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, mostró su "sorpresa" por la decisión del juzgado y, sobre todo, por la decisión del FOGASA de plantear el "veto" a la opción de compra por parte de la empresa For Men Men SA.

Diversos factores, como la pandemia o la guerra, situaron a Marie Claire al borde del cierre pese a recibir, en tan solo dos años, préstamos por 21 millones de euros de la Generalitat Valenciana. Las aportaciones perseguían justo lo contrario: evitar la caída del imperio levantado hace más de 115 años por Francisca Íñigo, conocida en la comarca como la fabricanta.



La célebre marca española de medias y bragas echó a andar en 1907 impulsada esta mujer. Fue ella quien convenció a su marido, Celestino Aznar, un comerciante de mulas y caballos, para distribuir confecciones por el país, además de los propios animales.



La idea resultó un éxito, y el acierto de la emprendedora permitió a sucesivas generaciones de mujeres trabajar en el mismo lugar donde todo empezó: la recóndita Vilafranca, localidad ubicada en la frontera de Castellón con Teruel de tan solo 2.200 habitantes. En Marie Claire, durante los años 90, llegaron a trabajar 1.300 personas, el grueso de las comarcas de l'Alt Maestrat y Els Ports.

La compañía, lejos de sus años dorados, llevaba décadas languideciendo, y la Generalitat Valenciana decidió intervenir para evitar el desastre. Creó el denominado Fondo Valenciano de Resiliencia, adscrito pero independiente al Instituto Valenciano de Fianzas, para auxiliar a compañías estratégicas que no pudieran acceder a las herramientas estatales similares.



La administración autonómica que presidía el socialista Ximo Puig brindó los primeros 9 millones de euros para la compra de Marie Claire en 2021 por parte de B2Tex, matriz de Think Textil, proveedor de Inditex. Fue condición sine qua non la desaparición de los anteriores gestores por la desconfianza en su modelo de negocio y el impago a las trabajadoras en el que habían incurrido.



El dinero llegó tras el impacto de la pandemia y el de la borrasca Gloria. La gran nevada desplomó el techo de la fábrica y la obligó a cerrar durante semanas, y el seguro tardó años en pagar, generándole serios apuros de liquidez.