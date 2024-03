El TSJCV no paraliza las obras de la ampliación del Puerto de Valencia: deniega la suspensión cautelar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la Plataforma Per l'Horta de la contratación de las obras de construcción de la terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València.



La decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, avanzada por Diario del Puerto este martes, se basa en que no concurren los requisitos establecidos por la jurisprudencia para su adopción, según ha confirmado a EFE el TSJCV.



La Sala considera que los recurrentes no han aportado ningún argumento relativo a los perjuicios para el interés general que ocasionaría el acto administrativo recurrido, sino que sus argumentos versan sobre la realización de las obras y estas no dependen de la decisión recurrida sino de un proyecto que es objeto de otro procedimiento y a instancias de un recurrente distinto.

Se refiere en concreto a la suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia de 22 de diciembre de 2023 por el que se aprueban los pliegos de cláusulas para la contratación de las obras de construcción de la terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto y la convocatoria de la preceptiva licitación.



La autorización para la ampliación norte fue anunciada el 14 de diciembre de 2023 por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una visita a las instalaciones portuarias y el día 22 de ese mes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó el pliego que contempla las condiciones jurídico-económicas para licitar la nueva terminal por un presupuesto base de 660 millones de euros (IVA incluido).



La terminal automatizada tendrá capacidad para 5 millones de TEU y será construida y gestionada por MSC, que estimó en 2.000 millones de euros su coste total tras la actualización de precios, de los que 660 millones corresponden a la Autoridad Portuaria de València (APV).



La APV se encargará de construir la infraestructura básica (dragado, muelle y relleno consolidado), mientras que la compañía TIL, de la naviera MSC, invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil.