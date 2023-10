Puertos del Estado subraya la "necesidad" de ampliar el Puerto de Valencia, una obra bloqueada por el Gobierno

El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha defendido este lunes la ampliación norte del puerto de Valencia, una infraestructura bloqueada por el Gobierno de España, del que depende su propio organismo

"Ahora toca Terminal Norte, juntos lo vamos a conseguir", ha manifestado en la toma de posesión de Mar Chao como nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia. "Solo con que los tráficos crezcan la mitad, vamos a necesitar más terminales, y es la que tenemos más avanzada, la que tenemos que poner en valor", ha dicho.

La adjudicación definitiva de la infraestructura, como viene informando EL ESPAÑOL, tan solo está pendiente de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero El Ejecutivo de Pedro Sánchez no da el paso adelante para la construcción del muelle.

[La ampliación del puerto de Valencia cumple 4 años en el cajón: MSC espera a Sánchez para invertir mil millones]

MSC, la firma adjudicataria, aguarda a la decisión para invertir los 1.021 millones de capital privado que tiene previsto desembolsar. Al Estado le corresponden otros 542,7. Tanto el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se han sumado este lunes a la reivindicación.

Catalá ha destacado que "los desafíos de Valenciaport deben permanecer ajenos al debate político. El puerto es tractor de industrias y tractor de empresas y no se le pueden poner palos en la rueda".

"Debemos concluir la Terminal Norte, el Puerto no puede parar, es nuestro objetivo, junto al uso de energías limpias y la descarbonización." La alcaldesa ha subrayado además la necesidad de "una ciudad que se abra al Puerto, porque Valencia no es ciudad sin su Puerto, y el Puerto no es Puerto sin su ciudad.

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha incidido en la necesidad de trabajar unidos. "La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia van de la mano con Valenciaport. Y vamos a trabajar pico y pala por el Puerto".

Foto de autoridades en la toma de posesion de Mar Chao. EE

Mazón ha afirmado que "vamos a apoyar al Puerto en este momento de encrucijada y que la Terminal Norte es el primer asunto para tratar, ya que es un asunto nacional, un asunto de Estado y un asunto de Europa y por eso hay que ponerse ya".

El reto, ha afirmado, es "convertir la nueva Terminal Norte en un asunto de Estado alejada de militarismos y de disputas entre partidos políticos". "Necesitamos una fecha en un Consejo de ministros", ha dicho.

Para el presidente, "el Puerto es origen y destino" del bienestar y la prosperidad de Valencia, de la Comunitat y de España. "La Comnuitat ya ha demostrado demasiadas veces que cualquier inversión estratégica aquí es capaz de superar las mejores previsiones", ha agregado.

"Generamos mucha prosperidad en nuestro entorno, tenemos que abrir el puerto a la ciudad, que el ciudadano sienta el puerto como suyo, como motor de su bienestar".

Remar "en el mismo sentido"

Mar Chao, en su discurso de toma de posesión como presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), ha abogado por "la colaboración, el esfuerzo y el compromiso de todos para abordar con éxito los muchos e importantes retos que hay por delante".

"Ustedes se merecen nuestro máximo esfuerzo y excelencia en nuestra gestión. Y conseguiremos el éxito solo si todos nosotros remamos en el mismo sentido", ha manifestado.

También ha insistido en que "Valenciaport no puede detenerse y ha de tener altura de miras". La presidenta de la APV ha recordado "la complejidad los retos: hacer realidad la Terminal Norte, mejorar la conectividad marítima y terrestre, aumentar la cuota de transporte ferroviario apostando por la multimodalidad, conseguir nuestro objetivo cero emisiones, continuar apostando por la innovación, además de otros muchos que surgirán en el futuro, fruto de escuchar con atención a todos los actores implicados en cualquier nueva iniciativa de negocio".

Al acto han asistido más de 200 personas y ha contado con la presencia de Darío Moreno, alcalde de Sagunt; José Manuel Prieto, alcalde de Gandia; y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana quienes han acompañado a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia en la toma de posesión de su cargo.

Sigue los temas que te interesan