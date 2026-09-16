Valencia propone a los futbolistas Ferran Torres y Alejandro Grimaldo como hijos adoptivos de la ciudad

El Ayuntamiento de Valencia ha propuesto a los futbolistas de la selección española Ferran Torres y Alejandro Grimaldo como hijos adoptivos de la ciudad.

Esta propuesta se enmarca en la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad de València 2026 a diferentes entidades y personalidades de la vida cultural, social y deportiva con motivo de la conmemoración del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

La alcaldesa, María José Catalá, presidirá el acto de entrega de los reconocimientos, que tendrá lugar el próximo martes, 6 de octubre, en el Hemiciclo Municipal en sesión solemne.

Así, la propuesta recoge otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la Coral Juan Bautista Comes; a la Real Hermandad de San Antonio Abad; a la Fiesta del Corpus Christi de València; al Ilustre Colegio de Procuradores de València; a la Asociación Valenciana de Personas Sordas; y a la Comandancia Naval de València y Castellón.

Además, pretende distinguir con la Medalla de Bronce a la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil.

En el caso del reconocimiento como hijos predilectos de la ciudad se propone al fundador del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) José Alejandro Remohí Giménez; a la atleta española Fátima Diame Diame; y, a título póstumo, al fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD, José Ballester Gozalvo.

Finalmente, como hijos adoptivos (para aquellas personas nacidas fuera de la ciudad) se propone galardonar a la escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Ángela Nzambi Bakale; a la exrectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; y a los futbolistas valencianos y recientes campeones de la Copa del Mundo 2026, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo.

Medallas de Oro y Bronce

La Coral Juan Bautista Comes recibirá la Medalla de Oro de la ciudad por ser una destacada institución del ámbito musical y cultural valenciano en la que han participado numerosos niños, niñas y jóvenes.

La entidad es reconocida en el 70 aniversario de su fundación. Cabe destacar que numerosas generaciones de alumnos y alumnas han recibido formación musical en esta agrupación coral, que cuenta con aproximadamente 170 coralistas por año.

Dio su primer concierto el 5 de febrero de 1956, con motivo del Día del Maestro, en el Teatro Principal de Valencia. En 1958 comienza a cantar la Missa d’infants de Valencia el día de la Virgen de los Desamparados.

Por su parte, la Real Hermandad San Antonio Abad será reconocida por ser una tradición centenaria en la ciudad, que sirve como foco de actividades religiosas, culturales y de bienestar animal.

Desde su refundación, la Hermandad celebra como actos principales la hoguera tradicional y la bendición de los animales, a los que se suma una importante labor social y solidaria.

Fachada del Ayuntamiento de Valencia. Raquel Granell

En los últimos años, la festividad se ha enriquecido con nuevos actos, como la procesión de las antorchas y las danzas valencianas, lo que refuerza su carácter cultural y popular.

La Fiesta del Corpus Christi será galardonada por su contribución a la conservación de tradiciones, manifestaciones artísticas y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, así como su permanente vinculación con la identidad histórica de la ciudad.

Constituye una de las manifestaciones festivas y culturales más antiguas de la ciudad. La primera procesión de la que se tiene constancia documental se celebró en 1355 y, desde 1372, la celebración adquirió carácter anual, consolidándose durante siglos como la principal festividad de la ciudad, conocida tradicionalmente como la Festa Grossa.

Por su parte, el Ilustre Colegio de Procuradores de València, que en 2025 cumplió 150 años, será reconocido por su contribución al ejercicio de la representación procesal, su colaboración permanente con la Administración de Justicia y su labor en la ordenación y defensa de la profesión.

A lo largo de su historia, ha desarrollado su actividad adaptándose a la evolución normativa y organizativa de la profesión y colaborando con los distintos operadores jurídicos para contribuir al correcto funcionamiento del servicio público de justicia.

La Asociación Valenciana de Personas Sordas será distinguida por desarrollar una labor centenaria en la defensa de los derechos de las personas sordas, la promoción y uso de la lengua de signos, y el impulso de actividades dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

A lo largo de su trayectoria, la Asociación Valenciana de Personas Sordas ha participado en iniciativas dirigidas a promover la igualdad de derechos, la

Finalmente, la Comandancia Naval de València y Castellón será reconocida por su trayectoria histórica al servicio de la defensa nacional, su permanente vinculación con la ciudad de València en ámbitos que trascienden lo militar, y su estrecha colaboración con la sociedad valenciana en algunas de sus más entrañables señas de identidad.

La Comandancia Naval ha participado en diversas actuaciones de apoyo a la población valenciana, entre ellas las desarrolladas con motivo de las riadas de 1949 y 1957, en las que colaboró en las labores de evacuación y asistencia a los vecinos de los barrios afectados.

Asimismo, se propone entregar la Medalla de Bronce a la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil por la "implantación y desarrollo de los sistemas de aeronaves no tripuladas del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, y su aplicación al bienestar y la seguridad de la ciudadanía en numerosos operativos".

En estos años, los UAS han intervenido en búsquedas de personas desaparecidas, dispositivos durante las Fallas, fuegos artificiales y otros eventos pirotécnicos, así como en espacios de gran concentración de personas como la plaza del Ayuntamiento y el antiguo cauce del Turia.

Hijos predilectos

En el caso del reconocimiento como hijos predilectos de la ciudad se reconocerá al fundador del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) José Alejandro Remohí Giménez por su "contribución al desarrollo de la medicina reproductiva, su destacada trayectoria científica y docente, y la proyección internacional alcanzada desde València con el IVI".

En 1990 fundó, junto con el profesor Antonio Pellicer, el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), el primer centro de España dedicado exclusivamente a la reproducción humana asistida.

En la actualidad cuenta con más de 30 clínicas. En el ámbito universitario, Giménez es catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universitat de València. Asimismo, dirige el Máster de Cirugía Endoscópica Ginecológica Avanzada de la Universitat de València y el Instituto Universitario IVI, adscrito a esta universidad.

La atleta Fátima Diame Diame será distinguida por su extensa trayectoria deportiva en el salto de longitud y por "los resultados obtenidos en campeonatos mundiales y otras competiciones de ámbito nacional e internacional, además de su participación en dos ediciones de los Juegos Olímpicos".

En 2026 se proclamó campeona de España de salto de longitud en pista cubierta, título conseguido en el Campeonato de España celebrado en Valencia, con el que alcanzó su octavo campeonato nacional absoluto.

Este mismo año obtiene la victoria en el Meeting Indoor de París y, durante la temporada al aire libre, logró una marca de 6,85 metros en el Gran Premio Diputación de Castellón, una de las mejores de su carrera y una de las mejores marcas españolas de todos los tiempos, con la que obtuvo la clasificación para el Campeonato de Europa.

A título póstumo, se propone como hijo predilecto de la ciudad a José Ballester Gozalvo, fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD, dada su "contribución al desarrollo de una València abierta, democrática, culta, popular y comprometida con la igualdad".

Ballester Gozalvo nació en El Cabanyal en 1893. "Su biografía expresa una forma ejemplar de compromiso con la ciudad, con la educación, con la cultura, con el deporte y con los valores democráticos que han contribuido a construir la mejor tradición cívica valenciana".

Hijos adoptivos

Asimismo, se propone nombrar hija adoptiva de la ciudad de València a la escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Ángela Nzambi Bakale por ser "una ciudadana comprometida con su ciudad de acogida, atenta a los motores y la dinamización social, y mujer de cultura que trabaja por el bienestar de todas las personas".

Natural de Lía, una localidad situada al distrito de Bata, en la parte continental de Guinea Ecuatorial, en octubre de 1993 se trasladó a la Universitat de València, donde finalizó los estudios de Ciencias Empresariales. Desde entonces, el Cap i Casal es su lugar de referencia y de residencia.

Por su parte, la exrectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, será distinguida por haber sido "la primera mujer a convertirse en rectora de la Universitat de València a lo largo del más de medio milenio de historia de esta institución".

Con una extensa trayectoria académica y universitaria, es catedrática de Psicología. Se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación en 1978 con Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional a los Mejores Becarios. Aquel mismo año se incorporó en la Universitat de València como profesora contratada. También tiene una larga trayectoria como investigadora en los campos de la psicología del desarrollo y la conducta social.

Ferran Torres

Además, se propone nombrar como hijos adoptivos de la ciudad a los futbolistas valencianos y recientes campeones de la Copa del Mundo 2026, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo.

En el caso de Ferran Torres, será reconocido por "su proyección internacional como futbolista formado en Valencia, su vinculación con iniciativas de carácter social y medioambiental desarrolladas en nuestra ciudad, y el hecho de que fuera el jugador que, con su gol en la prórroga, diera a la selección española de fútbol su segunda Copa del Mundo".

Nacido en Foios (València) en el año 2000, Torres se formó en el Valencia CF, debutó con el primer equipo en 2017, y se convirtió en uno de los jugadores surgidos de la cantera del club con mayor proyección internacional.

En 2020 fue traspasado al Manchester City, donde conquistó la Premier League y la Copa de la Liga inglesa en la temporada 2020-2021.

En enero de 2022 se incorporó al FC Barcelona. Fue el artífice del gol que otorgó a España su segundo título mundial, contribución que consolidó su trayectoria internacional y su relevancia en la historia reciente del fútbol español.

Ferran Torres: 9 REUTERS

Finalmente, se propone distinguir al futbolista Alejandro Grimaldo por su "vinculación con la cantera valencianista, sus éxitos nacionales e internacionales en los clubs en los que ha jugado, y por haber formado parte de la selección nacional española que se alzó con la Copa del Mundo".

Grimaldo nació en La Pobla de Vallbona en 1995. Sus primeros pasos se produjeron en el fútbol base del Atlético Vallbonense y, posteriormente, en las categorías inferiores del Valencia CF, antes de incorporarse en 2008, con doce años, a la cantera del FC Barcelona.

En la selección española, tras su paso por distintas categorías inferiores, formó parte de la selección sub-19 que se proclamó campeona de Europa en 2012. Su debut con la selección absoluta se produjo el 16 de noviembre de 2023, en el partido de clasificación para la Eurocopa ante Chipre.

En 2026, formó parte de la selección nacional española que se alzó con la segunda Copa del Mundo.