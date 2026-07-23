El alcalde del pueblo de Ferran desautoriza a su compañero de Compromís que le llamó buitre: "Busca un minuto de gloria"

El Gobierno ultima un real decreto ley de vivienda que podría incluir prórroga de alquileres y otras medidas, pero encuentra posturas divididas entre sus socios parlamentarios.

Sumar destaca el encarecimiento de la vivienda en los últimos años, comparando los precios actuales con los de 2010 en Valencia.

El partido pide medidas valientes para evitar la especulación inmobiliaria, proponiendo una ley que impida a empresas y fondos buitre comprar casas para este fin.

Sumar acusa al futbolista Ferrán Torres de especular con la vivienda en Valencia a través de su fondo de inversión, Eleven Future Invest, que posee ya 20 inmuebles.

"Es un minuto de gloria que busca esta persona". Así calificó este miércoles Sergi Ruiz, alcalde de Foios por Compromís, las palabras de su compañero de partido Alberto Ibáñez. El diputado, integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, calificó de "fondo buitre" la empresa de Ferran Torres.

El primer edil del pueblo del futbolista valenciano, en declaraciones concedidas a EL ESPAÑOL, tildó el pronunciamiento de Ibáñez de "desafortunado" y lamentó que lo realizara "en el peor momento". "Son declaraciones muy inoportunas y equivocan el foco", dijo.

Alberto Ibáñez, durante una intervención en el Congreso para valorar el cambio social en España entre las dos victorias de la Selección Española en el Mundial de fútbol (2010 y 2026), reflexionó sobre el encarecimiento de la vivienda en España y sus causas.

Fue entonces cuando pidió endurecer la ley para evitar que "empresas y fondos buitres como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

Además de ser "inoportunas" -a juicio del alcalde- por suponer un ataque directo al deportista que anotó el gol histórico del segundo Mundial para España, se trata de una acusación incorrecta.

Como reveló este miércoles EL ESPAÑOL, la principal propiedad de esta empresa no son viviendas, sino un bloque de 50 oficinas que se encuentra en Valencia, cerca del estadio de Mestalla.

"Desmentido"

Sergi Ruiz lamentó que incluso haya tenido que haber "un desmentido". Pero criticó igualmente el comentario de Ibáñez "aunque Ferran tuviera viviendas y estuviera alquilándolas".

"La especulación se produce por falta de oferta, porque no hay alternativa para la gente. ¿Por qué la sanidad o la educación están garantizadas para los ciudadanos y no la vivienda?. Hacen falta mecanismos del Estado", consideró.

Ruiz lamenta que su compañero de partido "pone el acento en los propietarios de viviendas cuando el foco ha de ponerse en la falta de oferta, que es la que fomenta este tipo de especulación". "La obligación del Estado es ofrecer vivienda", insistió.

Ibáñez fue además criticado, precisamente, por señalar a Ferran Torres mientras sostiene a un Gobierno que lleva ocho años en el poder, la mitad del tiempo entre ambas finales del Mundial, lapso en el que, según el diputado, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social.

Para el alcalde de Foios, "es justa esta réplica". "Los procesos especulativos han ido creciendo en estos años. No se ha identificado nunca cuál es la causa ni se ha atacado con determinación. La derecha no interviene porque defiende el libre mercado, y en la izquierda tampoco cala porque el 70% de los españoles son propietarios, y señalar a un grupo tan numeroso de población implica un gran riesgo", reflexionó.

Ruiz inició precisamente este miércoles el expediente para que el Ayuntamiento de Foios nombre a Ferran Torres como hijo predilecto del municipio. "Parece obvio después de la notoriedad de la final, pero requiere su trámite burocrático, debemos defender bien la propuesta", expuso.

El consistorio trabaja también para recibir en el ayuntamiento a su vecino más ilustre, un acto para el que la familia "ha pedido tiempo". ¿Invitará a Alberto Ibáñez a la recepción? "La cursaremos para todas las instituciones", expuso, si bien añadió que, en caso de que acuda a Foios, "no estará entre las autoridades".

Oficinas

Tal y como acreditó este miércoles EL ESPAÑOL, Ferran Torres no tiene, ni mucho menos, 20 residencias a través de Eleven Future Invest SL, su sociedad inmobiliaria.

El entorno del futbolista, preguntado al respecto por este periódico, precisó que el principal activo inmobiliario de la mencionada sociedad es el mencionado bloque de uso terciario con 50 oficinas alquiladas a empresas en las inmediaciones de Mestalla -el estadio del Valencia CF, club en el que se formó-.

Ferran sí tiene residencias, pero un total de cuatro: su casa de Barcelona, otras dos en Valencia, y una cuarta en la localidad donde veranea. Además, tiene un terreno donde prevé construir.

El grave error de Sumar, que se movió este lunes a contracorriente al atacar al héroe del segundo mundial, parte de una noticia publicada por Forbes. La revista reseñó que Ferran posee "20 propiedades repartidas estratégicamente entre la Comunidad Valenciana y Cataluña".

Dicha información no coincide con la recopilada por EL ESPAÑOL, ya que solo el edificio de oficinas cuenta con 50 fincas registrales. Cada una paga su Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Son, en consecuencia, al menos 55 propiedades entre las 50 oficinas, las cuatro viviendas y el terreno.

Alberto Ibáñez, además de tomar por bueno este dato, sustituyó una palabra que cambió su afirmación por completo. En lugar de hablar del término amplio "propiedades", aseveró que se trata de "viviendas", tipología de inmueble mucho más susceptible de la crítica cuando se recurre a ella para invertir, por el impacto que tiene en las familias que no pueden acceder a ellas al ser incapaces de competir con los inversores.

Además, el diputado endureció su discurso, al asociar la actividad inmobiliaria del jugador con la de los fondos buitres. Pidió endurecer la ley para evitar que "empresas y fondos buitres como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

Cabe reseñar también que las cuentas oficiales de la mencionada sociedad revelan una actividad de inversión a largo plazo, no especulativa. De hecho, la inmobiliaria de Fernando Torres García -que es su nombre real- tuvo formalmente pérdidas en 2023 y 2024, los dos únicos ejercicios de los que la sociedad ha depositado cuentas. Registró sus primeras ganancias en 2025, año aún no auditado.

Así consta en la información oficial sobre la compañía consultada por EL ESPAÑOL en el Registro Mercantil. Se trata de una habitual sociedad patrimonial, dedicada a la "actividad inmobiliaria". No solo a la vivienda.

Creada en 2023

Eleven Future Invest fue creada en enero de 2023. Por aquel entonces Ferran Torres disputaba su segunda temporada en el FC Barcelona, su actual club. En la primera llevó el dorsal 11, número que da nombre a la empresa.

El patrimonio neto de Eleven Future Invest SL, presumiblemente inmobiliario por la naturaleza de la mercantil y los activos descritos, es de 6,56 millones de euros, un millón superior al dato del ejercicio previo, cuando era de 5,51 millones.

En 2023 el resultado neto negativo de la empresa fue de 48.271 euros. En el segundo, 2024, de 93.305. En 2025 habría entrado en números negros.

Se trata, en cualquier caso, de resultados propios de sociedades patrimoniales en su fase de inversión, que no buscan un rendimiento inmediato, sino la rentabilidad a largo plazo. Tanto es así que la enseña, en esos dos primeros años, recibió hasta cinco ampliaciones de capital del jugador.