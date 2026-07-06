Ribera Imske acoge los chequeos de pretemporada del Levante UD: examen locomotor y estudio biomecánico

El hospital Ribera Imske recibió el pasado fin de semana a la plantilla del Levante UD, que se sometió a "un exhaustivo circuito de reconocimientos médicos deportivos, diseñados para el alto rendimiento".

"Lejos de un simple chequeo, los jugadores granotas han pasado por una batería de pruebas avanzadas, que incluyen estudios biomecánicos de última generación, análisis de fuerza, valoraciones funcionales y un completo examen del aparato locomotor. Un proceso clave para anticipar riesgos, prevenir lesiones y afinar al máximo la preparación física antes del inicio de la pre-temporada y la competición", expuso la compañía sanitaria valenciana.

El paso de los jugadores del Levante UD por Ribera Imske "marca el arranque de una pretemporada exigente para el club, que afronta con ambición su consolidación en Primera División, apoyado en un equipo médico de la máxima especialización".

El responsable de la Unidad de Medicina Deportiva del hospital Ribera Imske, Sergio Calvache, explicó que el objetivo de estos reconocimientos médicos es, "en primer lugar, detectar si existe algún problema de salud, pero también identificar déficits que puedan ayudar a mejorar el rendimiento deportivo".

Todo ello, añadió, "con un equipo multidisciplinar en el que participan preparadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos y otras especialidades sanitarias".

"Los jugadores han realizado un circuito en el gimnasio junto con los preparadores físicos y los fisioterapeutas, donde se lleva a cabo un examen minucioso de las articulaciones, pruebas de fuerza, valoración de los ángulos articulares y una batería de pruebas que permiten optimizar el rendimiento del jugador y prevenir lesiones", expuso.

A continuación, agregó, "han hecho un circuito de valoración cardiopulmonar, que incluye una valoración cardiológica con un electrocardiograma y una ecografía cardíaca". "Y si todo está correcto, realizamos una prueba de esfuerzo máxima, en la que siguen un protocolo de carrera mientras analizamos la función pulmonar", dijo.

El doctor José Manuel Álvarez, médico deportivo de Ribera Imske y miembro del equipo médico del Levante UD, destacó la importancia de realizar estas pruebas "en las que se evalúa la fuerza, la movilidad, se hace una anamnesis y una valoración ecográfica para revisar estructuras que haya podido sufrir lesiones previas".

También puso en valor la realización de un estudio nutricional, otro de la pisada con el podólogo y un análisis biomecánico. "Con todas estas pruebas obtenemos una valoración basal del jugador antes de comenzar los entrenamientos. Nos permite conocer su estado físico, identificar posibles secuelas de lesiones previas y disponer de una valoración global de cómo llega al inicio de la pretemporada", añadió el doctor Álvarez.

"Momento idóneo"

Para Adolfo López, traumatólogo de Ribera Imske y también miembro del equipo médico del club granota, "la pretemporada es el momento idóneo para detectar si los jugadores tienen algún tipo de tendinopatía, sobrecarga o lesiones previas y así preparar un plan personalizado". También ensalzó la importancia de conocer e integrarse con el cuerpo técnico y los componentes del servicio médico "para remar todos en una misma dirección".

El hospital Ribera Imske subrayó que "se ha posicionado como uno de los centros más avanzados en España en Medicina deportiva y patologías del aparato locomotor, con instalaciones específicas para deportistas profesionales y tecnología puntera aplicada al diagnóstico y la readaptación".

Su modelo "integra Traumatología, Medicina del deporte, Fisioterapia y Readaptación funcional en un entorno altamente especializado". "La colaboración entre el grupo Ribera y el Levante UD permite trasladar al fútbol profesional un enfoque sanitario basado en la precisión, la innovación y la excelencia clínica, con protocolos propios que sitúan al paciente -y al deportista- en el centro", zanjó.