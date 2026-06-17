El Ayuntamiento de Valencia concede la licencia a Atitlan para la construcción de dos torres junto al Nou Mestalla

El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde al proyecto de Atitlan en la parcela anexa al Nou Mestalla. Este miércoles ha aprobado la concesión de las licencias de obra pertinentes para comenzar la construcción de los dos edificios de 20 y 13 plantas junto al futuro estadio valencianista.

Así lo recoge la resolución del concejal de Urbanismo, Juan Giner, en la que se detallan todas las actuaciones que prevé el proyecto inmobiliario en cuestión.

"El proyecto contempla la construcción de un gran complejo terciario integrado arquitectónicamente con el Nou Mestalla. La actuación se organiza en dos volúmenes principales unidos por un zócalo comercial común", destaca la resolución.

El primero de esos proyectos será una torre de 20 plantas que se ubicará junto a la Avenida de las Cortes Valencianas. El segundo edificio, de 13 plantas, se ubicará en la esquina con la calle Nicasio Benlloch y ambos estarán conectados a través de una plataforma comercial que será la base del conjunto.

De igual manera, el pasado 11 de junio se aportó al Ayuntamiento la petición individualizada de licencia ambiental para las actividades de centro comercial, hotel y hotel-apartamento.

La resolución especifica que la torre principal albergará un hotel de cuatro estrellas con 245 habitaciones y capacidad para 482 huéspedes.

Este establecimiento se convertirá en uno de los hoteles de mayor capacidad de la zona noroeste de Valencia y estará orientado tanto al turismo de negocios como a los eventos deportivos y corporativos asociados al nuevo estadio.

Por otro lado en el bloque de 13 plantas se ha proyectado un hotel-apartamento de dos estrellas. Este contará con 650 unidades de alojamiento y capacidad para 1.300 plazas. Además, también estará destinado a oficinas.

El proyecto se completará con un aparcamiento subterráneo distribuido en tres niveles. La primera planta contará con 372 plazas para vehículos, de las que 72 serán accesibles, además de espacio para 1.079 bicicletas.

La segunda contará con 234 plazas de aparcamiento, mientras que el tercer sótano albergará espacios técnicos, núcleos de comunicación vertical, ascensores, escaleras y áreas destinadas a carga y descarga.

Obras en cuatro fases

Según la propia resolución, las obras de los dos edificios se desarrollarán principalmente en dos fases. Luego se sucederán dos más para la finalización de cada uno de los edificios.

La primera etapa comprende "el espacio libre perimetral que rodea el estadio junto con las escaleras de conexión con los viales del entorno para garantizar la correcta evacuación" del campo de fútbol, "de forma que estará finalizada para la puesta en funcionamiento del mismo y se generarán las servidumbres necesarias para su uso".

Esta parte "no tiene ningún otro uso o actividad asociada, es una obra de urbanización que completa el denominado nivel pódium del Estadio", detalla el documento del consistorio.

Para ejecutar esta fase será necesario construir la cimentación y la estructura bajo rasante hasta alcanzar el nivel pódium. Estos elementos estructurales cumplen con todas las condiciones de seguridad, estructural y de protección frente a incendios, requeridas para la evacuación del estadio, añade la resolución.

La segunda fase contempla la ejecución de las obras para implantar las actividades de aparcamiento, centro comercial, y oficinas, hasta el nivel de la planta técnica donde se ubican las instalaciones que sirven a estos usos.

Para ejecutar esta parte será necesario construir la estructura íntegramente hasta el forjado de cubrición de la planta técnica, incluidas las zonas que se habilitarán posteriormente en las siguientes fases, detalla el Ayuntamiento.

La fase III corresponde la ejecución de las obras necesarias para implantar la actividad de hotel-apartamento hasta completar el volumen del bloque. También engloba las zonas de acceso y servicios asociados de planta baja, entreplanta y sótanos.

La cuarta fase comprende la ejecución de las obras necesarias para implantar la actividad de hotel hasta completar el volumen de la torre. También engloba las zonas de acceso y servicios asociados de planta baja, entreplanta y sótanos.

En cuanto a los plazos, la licencia establece un máximo de 24 meses para completar toda la actuación desde la notificación de la resolución.

Además, cada fase posterior debe iniciarse dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la anterior y las interrupciones acumuladas no podrán superar seis meses, salvo prórroga expresa.