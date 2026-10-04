Una hija de artista fallero o una futura pirotécnica: así son las 13 niñas candidatas a fallera mayor infantil 2027

No hay mayor sueño para una niña de Valencia que representar al mundo fallero infantil ni mayor expectación en la ciudad que conocer cómo son las pequeñas que aspiran a ser la imagen y la ilusión de miles de niños y niñas el próximo año.

Trece niñas desean ocupar el estamento más alto y convertirse en la Fallera Mayor Infantil pero solo una ocupará el cargo. Son risueñas, espontáneas y tienen personalidades diferentes, pero todas coinciden en su pasión por las Fallas desde que nacieron.

Apenas quedan nueve días para conocer quién de entre todas ellas seguirá el legado de Marta Mercader y será la máxima representante de las Fallas de 2027.

El esperado momento llegará el próximo 13 de octubre, cuando la alcaldesa de la capital, María José Catalá, descuelgue el teléfono y marque el número de la elegida para comunicarle la noticia, en lo que se conoce como el momento de la Telefonada. Las otras 12 restantes pasarán a formar parte de la Corte de Honor infantil.

El camino hasta aquí ha sido largo: cada comisión fallera puede presentar a una candidata mayor y una infantil y un jurado elige a un número determinado de representantes por sector -la agrupación de fallas por zonas- para pasar a la siguiente fase.

En total, 73 mujeres y 73 niñas pasan por pruebas y entrevistas ante el jurado que vuelve a decidir su futuro en la Gala de Elección, celebrada el pasado sábado 26 de septiembre en el Roig Arena. Porque solo 13 adultas y 13 infantiles integran las Cortes de Honor, al menos, cada año -y de ellas únicamente dos son Falleras Mayores-.

EL ESPAÑOL ha entrevistado a cada una de las candidatas para descubrir sus ilusiones, su vínculo con las fiestas josefinas o incluso qué quieren ser de mayor.

Alma Ruedas García

Alma Ruedas García no tiene problema con vestirse de fallera y, mucho menos, de aguantar con el peinado. Le encanta "dormir con los moños" porque, según dice, está "más a gusto" y podría aguantar toda una jornada con actos sin quejarse.

Tiene 11 años y es de la falla Pío XII-Jaume Roi, del sector Quart de Poblet - Xirivella. Cursa sexto de primaria en el colegio público La Constitució, de Quart de Poblet. De mayor quiere ser científica o profesora de infantil y se considera "muy deportista" porque su gran afición es el fútbol. Juega en el club femenino Sporting de Xirivella.

También hace extraescolar de inglés en una academia, pero sobre todo destaca que le encanta "bajar a la falla" y que es fan de Aitana. A sí misma se define una niña "muy risueña, muy alegre y muy apasionada con las fallas" y si tiene que elegir un momento se queda con la presentación o la ofrenda de Valencia.

Alma Ruedas García, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

"Alegría, sobre todo, pólvora, compañerismo", son las palabras con las que resume -para ella- "la mejor fiesta del mundo". Precisamente esta ilusión la comparte con su hermana Mireia, de 18 años, y sus padres, también falleros y muy arraigados a su comisión.

Un día ideal en su comisión sería peinarse y vestirse "desde muy temprano", ir a los actos que más le gustan, comer en la falla, estar toda la tarde con sus amigos jugando, 'plantar' el monumento infantil, cenar en el casal y, por supuesto, acostarse con los moños.

"Yo creo que tengo que ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia porque me considero muy risueña. Eso cuenta mucho porque tienes que sonreír mucho. Y porque sería un sueño y también me encantaría poder representar a todos los niños de Valencia", afirma.

A ellos les diría "que nunca se les acabe la pasión por las fallas y que se lo pasen muy bien todos los días".

Daniela Royo Fuster

Daniela Royo Fuster tiene 11 años y es de la falla Plaza Obispo Amigó-Cuenca, del sector La Roqueta - Arrancapins. Es alumna de sexto de primaria en el colegio Escolapias de Valencia y su asignatura preferida es Conocimiento del Medio. Fuera de la escuela practica baloncesto y golf.

Todavía no sabe qué profesión le gustaría ejercer, aunque quizá elija la rama de ciencias para hacer Farmacia.

"Soy una persona alegre, cariñosa, muy disfrutona, a la que le encantan las fallas", dice, para añadir que su acto favorito es la presentación o la recogida de premios. Para Daniela, las fallas son "pólvora, diversión y tradición" y las vive con su padre Miguel, su madre Belén y Martina, su hermana mayor.

Daniela Royo Fuster, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

La pequeña cree que podría representar "bien" a todos los niños y niñas de Valencia, "y como me encantan las fallas, pues disfrutaría todo un montón": "Las fallas 2027 van a ser las mejores del mundo y las vamos a disfrutar un montón".

No duda en señalar lo que para ella es un día estupendo en su comisión: haría un taller de petardos por la mañana para luego lanzarlos "toda la tarde" y comería una paella en la falla. Y si es escuchando el hit de Aitana, Superestrella, mejor que mejor, porque le encanta su música.

Paula Gómez del Castillo

"Las fallas son pasión, pólvora y semana, por la semana fallera", enumera Paula Gómez del Castillo. Tiene 11 años y es de la falla Fuencaliente-Lebón, del sector Camins al Grau. Cursa sexto de primaria en el colegio La Purísima al Grao de Valencia y de asignaturas elige Educación Física y valenciano. De mayor quiere ser profesora de primaria.

Es una niña "muy divertida, responsable, simpática y muy fallera", a la que le encanta la Ofrenda, la macrodespertá y la presentación; y por eso, cree reunir todas las cualidades para ser la próxima Fallera Mayor Infantil de Valencia.

Si llega a ser la próxima embajadora, este es el mensaje que le lanzaría a los niños: "Va a ser un año increíble, lo vamos a disfrutar todos juntos y vais a ver lo divertida que soy".

Paula Gómez del Castillo, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Toda su vida ha sido fallera junto a su hermano Martín, sus padres y su abuelo, y así imagina ella un día perfecto en su comisión: "Nos levantamos a las 8 o así, comer churros, luego tirar petardos, meternos en la carpa todos los infantiles y hacer una fiesta y luego me gustaría comer paella".

Entre sus hobbies están las telas aéreas y el patinaje artístico, que este año dejará de lado para cumplir su sueño. Además de gustarle Aitana, uno de sus grupos musicales favoritos es Bombai.

Lola Bardera Medina

Lola Bardera Medina tiene 11 años y es de la falla Azcárraga-Fernando el Católico, del sector Botànic - La Petxina. Va al colegio Escuela San José Jesuitas de Valencia y al curso sexto de primaria. Entre sus asignaturas favoritas están el valenciano, que le encanta aprender, y las matemáticas, por las ecuaciones.

Se define una persona "súper alegre que le encanta peinarse y vestirse de fallera y que disfruta todo al máximo". Pero si tiene que quedarse con un momento de las fiestas josefinas, ese es la Crida, cuando se da la bienvenida a las Fallas.

Lola quiere ser diseñadora de interiores y recuerda a este diario una anécdota: "Una vez fui a un hotel y empecé a decir 'Uy, este armario me gustaría más ahí y aquí pondría un mueble así con un espejo superchulo'. Entonces me dijeron mis padres: 'Oye, ¿quieres trabajar en eso?' Y dije, 'Ah, pues sí, estaría súperchulo'".

Además, practica Fitkid; baile deportivo mezclado con flexibilidad, fuerza, salto y acrobacia.

Lola Bardera Medina, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Ilusión, indumentaria, alegría... son algunas palabras con las que Lola define a las Fallas. Porque su familia también es fallera y decidieron apuntarla a su comisión desde el día en que nació. Menciona con cariño a su hermana de 9 años: "Siempre está conmigo jugando".

Una jornada ideal, dice, "sería lo primero desayunar con toda la comisión churros con chocolate o buñuelos, que hubiera una mascletà, una merienda y para acabar el día la plantá también". "Aunque yo soy más de churros", reconoce.

"A los niños les diría que disfruten las fallas al máximo y que nunca dejaran de tener esa ilusión por las fallas", concluye.

Julia Vizcayno Orero

Julia Vizcayno Orero tiene 9 años y es de la falla Rosario-Plaza Calabuig, del sector Canyamelar - Grau - Nazaret. Estudia quinto de primaria en el Cambridge House.

Es "muy cariñosa", dice "respetar mucho a las personas" y también tiene un "muy buen saber estar", además de ser una persona a que le encantan las fallas. Elige la Ofrenda porque ver a La Geperudeta es muy emocionante para ella, y recuerda que se sintió muy arropada por su comisión cuando pasó al lado de la Virgen.

De mayor quiere ser médico para ayudar "a las personas que están malitas". Entre sus aficiones se encuentran el fútbol y el jiu-jitsu. "En este último se practica la defensa personal", explica.

Según Julia, las fallas son "cultura, familia, germanor y tradición", y las comparte con su familia. "Mi padre se apuntó en la falla un poquito después, cuando conoció a mi madre y luego ya nos lo inculcaron a mí y a mi hermano".

Julia Vizcayno Orero, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Junto a él, que también fue presidente infantil, eligieron el monumento de su año como representantes de su comisión: "Yo le estaba contando un libro a mi hermano sobre nuestros sueños y los sueños nos rodeaban", recuerda.

"Un día fallero ideal comenzaría con una macrodespertà nada más despertarnos, luego almorzar chocolate con churros u horchata con fartons, una tarde de petardos, un concurso de futbolín o de parchís, de playbacks, la Plantà y luego una discomóvil por la noche", destaca.

Julia lanza "un besito muy fuerte" para todos los niños porque "estas fallas van a ser inolvidables para todos".

Martina Gil García

Es una niña "graciosa, alegre y simpática", a la que, sobre todo, le encanta ser "bailonga". Así se define Martina Gil García. Tiene 10 años y pertenece a la falla Fernando el Católico-Ángel Guimerá, del sector La Roqueta - Arrancapins.

Acaba de empezar quinto de primaria en el colegio San Pedro Pascual y confiesa que sus asignaturas favoritas son Educación Física y Lengua. Entre sus aficiones actuales destacan el Fit Kid y el tenis, deportes que practica en su colegio.

De mayor, Martina tiene claro que le gustaría ser cantante: "Invento canciones en mi casa y hago conciertos con ellas", explica ilusionada. De hecho, su ídola, al contrario que otras candidatas, es Shakira. Menciona, además, que hace poco pudo disfrutar de su concierto en Madrid.

Como buena fallera, le cuesta elegir un solo acto, pero le hace especial ilusión la Presentación, porque "es cuando ya te ves como fallera mayor infantil de tu falla, te ponen la banda", y también le gusta mucho la discomóvil. Para ella, las Fallas se pueden describir con muchas palabras, pero destaca especialmente dos: "alegría y cultura".

Martina Gil García, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Un día fallero perfecto para Martina incluiría actos como la Plantà, la presentación de bocetos, la proclamación y la Presentación como fallera mayor infantil. Eso sí, no podría faltar un buen final de tarde "en la churrería".

Aunque prefiere los churros, matiza -entre risas- la curiosidad de su comisión: "Mi falla se llama 'el bunyol', así que a ellos les gustan más los buñuelos que los churros".

Lleva el sentimiento fallero desde que nació hace 10 años. Su madre es fallera de toda la vida porque, sobre todo, su iaio se lo transmitió. Sin embargo, la familia paterna no lo era, pero su padre se apuntó a su comisión hace ya 20 años, tras conocer a su madre.

Ellos le han transmitido a Martina todo ese amor por la fiesta y está convencida de que podría representar muy bien a Valencia: "Me encantan las Fallas y me tomo muy en serio lo de disfrutarlas".

Marta Inés de la Peña y de la Rosa

Marta Inés de la Peña y de la Rosa tiene 10 años y es de la falla Mayor-Moraira-Nazaret, del sector Canyamelar - Grau - Nazaret. Cursa sexto de primaria en el Parque Colegio Santa Ana y sus asignaturas preferidas son Educación Física y Arts.

Se define a sí misma como una niña "alegre, disfrutona y muy fallera". Fuera de las aulas, lo que más le gusta es pasárselo bien con sus amigas, compartir tiempo en familia y jugar con su hermano.

De mayor sueña con ser profesora infantil y, en el terreno musical, es una fiel seguidora de Aitana.

Marta Inés de la Peña y de la Rosa, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Para Marta Inés, las Fallas representan tres pilares fundamentales: "unión, hermandad y amistad". Lleva el sentimiento fallero desde el día en que nació, contagiada por una familia a la que describe como "muy fallera y alegre".

Aunque es consciente de que "es difícil" ser la elegida, considera que puede ser una gran Fallera Mayor Infantil de Valencia por su forma de ser: "una niña alegre y disfrutona".

Alejandra Vidal Giner.

Alejandra Vidal Giner tiene 11 años y es de la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, del sector Campanar. Cursa sexto de primaria en el colegio Escola San José-Jesuitas Valencia.

Es "feliz, amable, alegre, cariñosa y amiga de sus amigos". Fuera del colegio practica inglés y Fit Kid, mientras que en su comisión participa en los playbacks, bailes regionales y la declamación.

De mayor sueña con ser diseñadora de interiores, una vocación que descubrió tras visitar el despacho de arquitectura de su padre: "Hace unas casas muy chulas". También es una gran seguidora de Aitana.

Para ella, las Fallas son "la mejor fiesta del mundo: música, color e ilusión". Entre sus actos favoritos destacan la Crida, la Ofrenda y la Plantà, pero siente debilidad por lo último porque marca el inicio de la semana fallera y es "muy emocionante" ver cómo se alza el monumento.

Alejandra Vidal Giner, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Un día perfecto para Alejandra incluiría una plantà y una globotà en el casal, comer, una tarde de juegos y desfilar en la Ofrenda. De la falla de su año guarda un recuerdo muy especial, inspirada en Esperança, una astronauta que buscaba el lugar ideal para plantar una flor con los sueños de todos los niños.

Sus abuelos le inculcaron esta pasión a su madre y sus tías, que han sido falleras mayores de su comisión -su madre también infantil-. Además, comparte esta fiesta con sus dos hermanas pequeñas, Martina y Daniela, y sus ocho primos, que también han sido presidentes infantiles.

Alejandra se considera muy ordenada y asegura llevar "siempre una sonrisa en la cara". Sueña con representar a Valencia como Fallera Mayor Infantil para transmitir a todos los infantiles de Valencia ese inmenso amor por las Fallas. "Va a ser un año muy especial", zanja.

Macarena de la Osa Soler.

Macarena de la Osa Soler tiene 9 años y pertenece a la falla Avenida Reino de Valencia-Ciscar, del sector Pla del Remei - Gran Via. Cursa quinto de primaria en el colegio Dominicos.

Se define a sí misma como una niña "muy responsable, muy empática y muy disfrutona". Sus grandes aficiones son el fútbol y la danza contemporánea. De mayor lo tiene claro: quiere ser dentista.

Las Fallas las resume en tres palabras: "germanor, ilusión y mucho amor por la fiesta".

Su acto favorito es la Plantà, y su día fallero ideal comenzaría con una despertà por la mañana, continuaría con la comida en la falla y culminaría con una tarde repleta de merienda y bailes. La falla infantil de su año estuvo inspirada en los relojes a través de las distintas etapas de la vida y mostraba cómo han evolucionado con el paso del tiempo.

La tradición de esta fiesta la vive junto a toda su familia: sus padres, Bea y Javi, y sus tres hermanos, Bosco, Bruno y Nacho.

Para ella, representar a Valencia como Fallera Mayor Infantil significaría cumplir un sueño que persigue desde muy pequeña, por eso anima a todos los niños a disfrutar de las Fallas al máximo porque, como asegura, "es lo mejor que hay".

Susanna Chornet Segovia

Susanna Chornet Segovia tiene 10 años y es de la falla Tres Camins-Pinedo, del sector Poblats al Sud. Cursa sexto de primaria en el colegio de Pinedo.

Se define como una niña "muy empática", y quienes la rodean coinciden en que es muy "risueña y amable". Le gusta hacer manualidades y como hobbie practica baile urbano. De mayor sueña con ser pastelera y también se declara una gran fan de Aitana.

Para Susanna, las Fallas representan "cultura, historia y tradición". Aunque siente especial cariño por la Presentación, su acto favorito es la Plantà porque su padre, Jaume Chornet, es artista fallero y le apasiona ayudarle a crear las fallas.

Susanna Chornet Segovia, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

De hecho, el monumento infantil de su año lo decidió ella: "Era como un teatro interactivo donde todos los niños podían interactuar, jugar, cantar y bailar. Moló mucho".

Comparte las fiestas josefinas con sus dos hermanos, Jaume y Jordi, y con una gran familia de cerca de 20 personas a la que describe como "muy amable y divertida".

Convencida de que su empatía le permitiría aportar todo su cariño a los más pequeños, Susanna lanza un mensaje para todos los niños: que "nunca pierdan la ilusión por todo".

Vega Sánchez Briz

Vega Sánchez Briz tiene 11 años y es de la falla Alemania-Bachiller, del sector Pla del Reial - Benimaclet. Cursa sexto de primaria en el CEIP San Pablo y su asignatura favorita es Arts.

Se define como una persona muy simpática, maja, graciosa y "superfallera".

Aunque este año no hace extraescolares, le encanta jugar a fútbol, dibujar y baila jotas; además, el año pasado hizo gimnasia rítmica. De mayor duda entre ser ginecóloga porque le encantan los bebés o pirotécnica por su amor a la pólvora, el ruido de los petardos y las mascletás.

Vega Sánchez Briz, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Para ella, las fallas son familia, tradición y "maravillosas". Sus actos favoritos son la Ofrenda, en la que sale desde que nació, y la Presentación. Este año le encantó por recibir su banda de Fallera Mayor Infantil.

Aunque participa en la falla desde que salió de bebé en la ofrenda, decidió ser fallera oficialmente a los 5 años.

Considera que podría ser FMIV porque le apasiona la fiesta, es responsable y aguanta bien el peinado y vestido de fallera, y le encantaría representar a Valencia.

Daniela Barbosa Crespo

Daniela Barbosa Crespo tiene 12 años y pertenece a la falla Alameda-Francia, del sector Camins al Grau. Cursa primero de la ESO en el colegio Ave María de Peñarrocha y su asignatura favorita es Inglés, un idioma que le parece "muy chulo".

Se define a sí misma como una niña "divertida, alegre, amigable y muy respetuosa con la fiesta". Entre sus aficiones destacan montar a caballo, jugar al tenis y practicar boxeo, un deporte que le parece "superdivertido para entrenar".

Sueña con ser diseñadora de interiores: "Dicen que tengo muy buen gusto. Me dicen mis padres que me gusta lo moderno, me gusta también lo antiguo, entonces yo creo que sería muy buena diseñadora".

Daniela Barbosa Crespo, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

Para Daniela, las Fallas se resumen en "emoción, fiesta y diversión". Le cuesta elegir un solo acto, pero se decide por la recogida de premios, la Ofrenda y, sobre todo, la macrodespertà.

Su día fallero ideal comenzaría bien temprano con una macrodespertà y una chocolatada, seguiría con la mascletá, una paella para comer y la Ofrenda, y culminaría la jornada con fiesta y un gran castillo de fuegos artificiales por la noche.

Es fallera desde los 8 años y, a diferencia de su hermana -a la que le gusta más la "fiest" y cerrar el casal"-, Daniela prefiere todos los actos relacionados con la tradición.

"No se elige representar a Valencia", afirma, pero se siente plenamente capacitada por ser "divertida y sentir un enorme respeto por las Fallas", e invita a todo el mundo a vivirlas de cerca porque está convencida de que es una experiencia que "te engancha" para siempre.

"Si les ha gustado se les va a hacer muy largo hasta que vuelvan a vivirlo" el próximo año, asegura.

Valeria Sordo Ferrero

Valeria Sordo Ferrero tiene 12 años y es de la falla Maestro Gozalbo-Conde de Altea, del sector Pla del Remei - Gran Via. Cursa primero de la ESO en el colegio Dominicos y su asignatura favorita es Biología. De mayor pretende ser profesora de educación infantil.

Se define como una niña "muy sociable, divertida y graciosa". Juega al tenis y le encanta disfrutar del esnórquel en verano, además de ser una gran apasionada de los viajes. Entre los destinos preferidos que ha visitado están lugares como Venecia o Marruecos.

Para Valeria, las Fallas representan "ilusión, diversión y emoción". Su acto preferido es la Plantà, y su día fallero ideal incluiría precisamente ayudar a montar el monumento en la demarcación y disfrutar de una buena paella en comisión.

Valeria Sordo Ferrero, candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia 2027. EE

De la falla infantil de su año "que era una maravilla", obra de Sergio Alcañiz , recuerda que era muy colorida y reflejaba las preguntas típicas de los más pequeños, "como de dónde vienen los niños o quién es mejor si Papá Noel o los Reyes Magos".

Se siente muy preparada para representar a Valencia como Fallera Mayor Infantil porque es una persona "superorganizada" y, sobre todo, por la inmensa pasión con la que vive y disfruta cada momento de la fiesta.