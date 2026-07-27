Valencia tendrá un nuevo auditorio de 2.250 m2 para más de 400 personas: será sede de la Banda Sinfónica Municipal

Valencia tendrá un segundo Palau de la Música en el barrio de Benicalap. El nuevo auditorio será la nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal de València y de las entidades musicales y sociales del barrio.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado este lunes el proyecto del nuevo espacio y ha anunciado la apertura del proceso de licitación de las obras, que aprobará la Junta de Gobierno Local este viernes.

Catalá ha subrayado que será la sede de la Banda Sinfónica Municipal de València, "una institución centenaria que merece unas instalaciones al nivel de la excelencia artística que representa".

Además, el objetivo es que el nuevo recinto sea también "el lugar común que canalice la rica vida musical de Benicalap", ha remarcado.

El auditorio estará a disposición de todas las sociedades musicales del barrio, "como un espacio concebido para la interpretación, el ensayo y la formación; pero también para la convivencia con el barrio, puesto que contará con un área destinada al uso vecinal", ha avanzado Catalá.

La nueva gran infraestructura musical municipal de Valencia se construirá enfrente de las instalaciones de Jubiocio y se situará, en cuanto a capacidad, impacto y relevancia artística, solo por detrás del Palau de la Música.

"Será un segundo Palau de la Música para la ciudad de la música y en el barrio de la música; y eso no es una casualidad", ha asegurado la alcaldesa.

Transformar el barrio

Una vez que la Junta de Gobierno apruebe la licitación de las obras este viernes, empezará el proceso administrativo de contratación, con la previsión de empezar los trabajos de obra a principios del próximo año, 2027.

Tal como ha detallado la primera edil, el propósito es crear en Benicalap "una nueva centralidad musical para la ciudad y crear una oportunidad extraordinaria para la transformación del barrio".

Que el espacio se ubique junto a Jubiocio y la Biblioteca Municipal Carmen Sánchez Cutillas no es casualidad.

Según Catalá, "se conformará un gran núcleo de actividad cultural y social que vertebrará la vida del barrio, generará nuevas dinámicas y reforzará su protagonismo dentro de Valencia".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, presenta el proyecto del nuevo auditorio de Benicalap. EE

Tras analizar internamente las necesidades del barrio para la celebración de conciertos y ensayos de gran formato, y después de recoger las aportaciones de la Asociación Vecinal de Benicalap, se ha diseñado un edificio "mucho más ambicioso" que el previsto inicialmente.

Así, se ha aumentado la capacidad del recinto y se han incorporado los espacios necesarios para la Banda Sinfónica Municipal, para garantizar unas prestaciones acústicas "de primer nivel".

La superficie construida, distribuida en cuatro plantas, superará los 2.550 metros cuadrados, frente a los 1.000 m2 previstos en el proyecto inicial, aunque serán útiles 1.932 m2.

El nuevo auditorio dispondrá de una sala principal con un escenario dimensionado para albergar una banda sinfónica completa y una zona de público con capacidad para 425 espectadores dividida en dos niveles.

Una planta baja y una planta alta permitirán adaptar el aforo según la naturaleza del evento.

Las instalaciones se completan con camerinos, zona de uso logístico, sala de control, aulas de formación, espacios administrativos y zonas de descanso para los músicos.

Además, se ha reservado un espacio para que pueda ser utilizado por las entidades vecinales y sociales del barrio.

El nuevo equipamiento se distribuirá en tres plantas más una de sótano, que será la que albergará el núcleo principal de la actividad escénica, incluyendo el escenario, la zona baja de la platea y los camerinos.

La planta baja acogerá el vestíbulo, la platea alta de la sala, además de la sala polivalente y los espacios de uso vecinal.

En la planta primera se establecerá la zona de trabajo, administración y formación, con aulas, oficinas, zonas de archivo y salas de reuniones.

Finalmente, en la segunda planta se ubicará el espacio técnico, con una zona reservada para el personal con taquillas y la sala de descanso.

En cuanto a los accesos al edificio, habrá tres: una entrada para el público del Auditorio, otra restringida para músicos y personal, y la mencionada entrada independiente a la zona de uso vecinal.

Barrio de la Música

La alcaldesa ha recordado que, en origen, el proyecto de auditorio preveía una superficie de 1.000 m2: "Y hemos acabado en 2.550 metros construidos".

"Y eso ha sido un trabajo y un esfuerzo de todos", ha afirmado Catalá, para agradecer "la implicación de todos los que han participado en este proyecto".

"Para mí es un gran motivo de orgullo -ha dicho- porque es un logro institucional que no se debe a las instituciones, sino que se debe a una sociedad civil activa, culta, culturalmente inquieta y musicalmente comprometida".

"Nuestra ciudad no se entiende sin sus sociedades musicales, sin las bandas, sin sus escuelas de música… sin los miles de valencianos que viven la música desde pequeños y la convierten en una forma de entender la vida. Y esa realidad merece una estrategia, una planificación y unas infraestructuras a la altura", ha concluido la primera edil.

Catalá también ha destacado la declaración de Benicalap como Barri de la Música: "No es un gesto simbólico, sino el reconocimiento a un barrio que ha hecho de la música una de sus principales señas de identidad, gracias a la labor de sus nueve sociedades musicales (agrupaciones, orquestas, coros, rondallas, dolçainers…), al compromiso de sus vecinos y a la enorme aportación cultural que realizan para toda Valencia".