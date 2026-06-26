La exposición de los 'Gay Games' que aborda el deseo y redefine los clásicos: "No ha habido censura con ninguna obra"

La exposición Valencia Queer es una de las propuestas culturales principales de los Gay Games. El Museo de la Ciudad acoge una muestra que reúne propuestas de ocho artistas que abordan la sexualidad y reinterpretan los clásicos.

Con obras que van desde Miquel Navarro, Premio Nacional de Artes Plásticas, hasta Antonio Ovejero, Carlos Corredera o La Nena Wapa, la propuesta cultural no ha estado exenta de polémica, como tampoco lo han hecho los propios juegos.

"No ha habido censura de ningún tipo con ninguna obra", afirma a EL ESPAÑOL el comisario de la exposición, Óscar Segrelles.

Hace referencia a las propuestas artísticas más explícitas, como las de Martin Kámen, retratos con influencias clásicas y barrocas y de estética provocadora.

Es la obra La escuela de Platón, en la que reinterpreta en clave queer la famosa pintura homónima de Jean Delville. Puede parecer Jesucristo con los doce apóstoles, pero Segrelles deja claro que no lo es, que "no hay ninguna obra de contenido religioso".

Es Platón, en el centro, vestido y con una barba larga, acompañado por doce jóvenes.

Al respecto, defiende que hay que acabar con el tabú del desnudo, que es algo "muy presente" en el arte en general. "Si fueran obras heteronormativas nadie se preguntaría si hay controversia", añade.

Otra de las obras de Martin Kámen en la exposición. EE

Segrelles reconoce que ha tenido problemas con varios artistas valencianos que han rechazado participar en la exposición por estar apoyada por el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por PP y Vox.

Precisamente, Pepe Miralles aseguró en un comentario en redes sociales que en dicha exposición "la mayoría de les artistes valencianes" no han querido participar.

"No lo hemos hecho porque no queríamos ser cómplices del lavado rosa que el Ayuntamiento de Valencia realiza aprovechándose de los Gay Games, mientras pacta con los fascistas de Vox y degradan nuestros derechos", denuncia.

Ante esta crítica, el comisario de la exposición señala que la exposición "está libre de la intervención de cualquier partido político".

"Han sido los propios artistas quienes han decidido, con absoluta libertad, qué mostrar como respuesta a la propuesta", añade, al tiempo que considera que "es triste" que las "trabas" cuando se consigue un hueco institucional "vengan desde dentro del colectivo".

Una de las obras de la exposición. EE

La celebración de los Gay Games, que se inician este 27 de junio, ha estado marcada desde el principio por la oposición de las entidades del colectivo.

Valencia fue elegida como sede en el año 2021, durante los gobiernos de izquierda tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de la ciudad.

La llegada del PP a la alcaldía no supuso la supresión de este gran evento, pese a las críticas de Vox (socio de Gobierno) y a la retirada de las asociaciones locales, que elevaron la tensión e hicieron un llamamiento al boicot.

Pese a las duras críticas que hizo en su momento el entonces líder de Vox en el Consistorio, Juanma Badenas, el actual portavoz municipal de los de Santiago Abascal ha optado por mantener un perfil bajo y no posicionarse en contra.

La exposición. EE

Las obras

La exposición se plantea como una respuesta a la pregunta "qué es ser queer". A través de diferentes disciplinas (pintura, escultura, instalación, fotografía, arte textil e ilustración), el proyecto invita al público a acercarse a las identidades, los cuerpos, los afectos y la memoria.

La visita se abre con un prólogo colectivo formado por abanicos intervenidos por las personas participantes, un gesto que conecta un símbolo arraigado en la tradición valenciana con los lenguajes de la diversidad y la creación contemporánea.

Obra de la exposición. EE

Entre los nombres presentes en la exposición figura Miquel Navarro, premio nacional de Artes Plásticas y referente internacional de la escultura, cuya obra explora la relación entre cuerpo, arquitectura, deseo y memoria. Junto a él, Antonio Ovejero plantea una celebración de la identidad a través del color, el artificio y el exceso.

La pintura de Carlos Corredera incorpora referencias a la mitología clásica, la memoria LGTBIQ+ y la tradición festiva valenciana, mientras que la fotógrafa Eva Máñez presenta fotografías de activismo.

Por su parte, Anna Maria Staiano sitúa el cuerpo femme, trans y queer en el centro de una práctica artística atravesada por más de tres décadas de activismo.

La exposición también cuenta con la obra de Antonio Portillo, que ha trabajado desde la escultura textil, la costura y los materiales blandos para abordar el cuerpo, el cuidado y las afectividades.

Martin Kámen aporta una mirada vinculada a la intimidad y a los símbolos compartidos, mientras que La Nena Wapa, referente del arte urbano valenciano, ha trasladado al museo una relectura de la tradición local desde la gráfica contemporánea y la iconografía LGTBIQ+.

Los juegos

Los Gay Games son una de las competiciones deportivas y culturales más importantes del panorama internacional. Se celebran cada cuatro años desde 1982 y reúnen a deportistas y aficionados alrededor de principios como la diversidad, la inclusión y la superación personal.

Están abiertos a la participación de cualquier persona independientemente de su sexo, raza, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o religión.

Se celebrarán en la capital del Turia del 27 de junio al 4 de julio de 2026. Se practicarán 37 deportes distintos y habrá eventos culturales repartidos por los barrios y los distritos de la ciudad.