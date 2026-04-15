Primer concierto de la Ciudad de las Artes que cambia de ubicación: Jean-Michel Jarre se traslada a la Marina Norte

El artista Jean-Michel Jarre ha sido el primero en tomar la decisión. Tras la sentencia judicial que insta al Ayuntamiento de Valencia a limitar el ruido de los conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha decidido trasladarse a la Marina Norte.

La fecha y el horario del concierto se mantienen sin cambios, y todas las entradas adquiridas son válidas para la nueva ubicación, según ha anunciado la organización.

De esta forma, el concierto de Jean-Michel Jarre que estaba previsto para el próximo 8 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se celebrará finalmente en la Marina Norte, que pasa a convertirse en el recinto principal del ciclo FAR València 2026.

El traslado se produce después de que la sentencia que ha estimado la demanda de los vecinos de dos edificios del entorno de la Ciudad de las Artes y ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, medidas que incluyen la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

FAR València 2026 recalca que Jean-Michel Jarre es un "pionero absoluto de la música electrónica y referente cultural global, conocido por sus espectáculos audiovisuales de gran escala y por una trayectoria marcada por la innovación artística constante".

Sus directos, concebidos como experiencias inmersivas donde dialogan música, tecnología y arquitectura, "convierten su paso por FAR València 2026 en un acontecimiento único", subrayan sus promotores.

Además de Jean-Michel Jarre, FAR València presenta un cartel que reúne a grandes nombres de la escena internacional y nacional. Figuras históricas como Rubén Blades, referente absoluto de la música latinoamericana, ZZ Top, iconos del rock, o Rick Astley, leyenda del pop, conviven con artistas imprescindibles como Luz Casal, Elvis Crespo o OMD.

El programa se abre también a referentes de culto y propuestas internacionales como Belle & Sebastian, Babasonicos, MEUTE o Rinôçérôse, junto a voces únicas como LP, Silvana Estrada, Marta Santos o Judith Hill.

A ellos se suman artistas que "marcan el pulso del presente" y conectan con nuevas audiencias, como Young Miko, Judeline, Depresión Sonora o El Mato a un Policía Motorizado, junto a propuestas con una fuerte identidad escénica como Rodrigo Cuevas, Xoel López o Antoñito Molina, y la energía festiva de Gipsy Kings y M-Clan, completando una programación que abarca géneros, generaciones y territorios.

Una propuesta artística que "reafirma la ambición del ciclo y consolida a FAR València como uno de los grandes encuentros musicales del verano mediterráneo, capaz de conectar leyendas, referentes de culto y nuevas voces de la escena global".

Desde la organización subrayan que la primera edición del ciclo -que desarrollan Serious Fan Music, Mundosenti2 y Tranquilo Música-"confirmó la necesidad de un espacio cultural de estas características: ocho jornadas de música en directo y más de 25.000 asistentes avalaron una propuesta que combinó música en vivo de primer nivel, excelencia técnica y un enclave privilegiado".

Artistas como Santana, Fito Páez, Trueno o ZAZ formaron parte de un debut que situó a FAR València en el mapa cultural estival desde su primer año.