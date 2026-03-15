Doblete de Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal: Ninot Indultat infantil y primer premio de Infantil de las Fallas

La falla infantil 'Arca. El viatge de Pepet', realizada por el artista Zvonimir Ostoic (Zeta) para la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal, se ha alzado este domingo con el primer premio de la Sección Especial de las Fallas, consiguiendo un doblete en 2026.

Esta misma falla logró este sábado el ninot indultat infantil, con una escena costumbrista que representa a un anciano artesano pintando una pieza en su taller, y al otro lado de la puerta un padre con sus hijos (una niña vestida de fallera y un niño), junto a un perro.

El segundo premio de la Sección Especial ha sido para la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal y su 'Somni de paper'.

Por su parte, el tercero se lo ha llevado Maestro Gozalbo-Conde Altea, con 'Pim, pam... fora!', según el veredicto del jurado leído por el concejal de Fallas, Santiago Ballester.

En cuanto al ninot indultat, logró un total de 9.190 votos populares de los 53.661 emitidos desde que se inauguró la Exposición del Ninot la primera semana del pasado mes de febrero, tal y como informó la Junta Central Fallera.

Al otro lado de la puerta del taller, en otra escena en la misma figura ganadora, se ve a un padre con sus hijos, una niña vestida de fallera y otro niño más pequeño junto a un perro.

Este es el séptimo año que esta comisión fallera consigue el ninot indultat: 1969 con Ramón Sanchis Carrión y en 1980, 1981,1983, 1985 y 1986 con Juan Canet Bonora.