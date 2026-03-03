Confirmado: ya hay fecha para que las fallas más grandes de Valencia empiecen la 'plantà' en sus calles, si la lluvia lo permite

Los apasionados de la plantà de las fallas ya pueden organizarse para ver cómo los artistas descargan las primeras piezas de las fallas más importantes de la ciudad.

Aunque técnicamente el día de la plantà es el próximo 15 de marzo, las fallas más grandes necesitan días de antelación para su montaje y puesta a punto.

En el caso de la Sección Especial, los más precavidos comenzarán a recibir sus primeras piezas este jueves 5 de marzo.

Valencia se convierte cada mes de marzo en un museo de arte efímero gracias a la labor de los artistas falleros, ya que sin ellos la ciudad no podría celebrar las Fallas.

Pero más allá de ser las fallas arte, también lo es el proceso de montaje de las mismas: la plantà. Y eso comienza el 5 de marzo, siempre y cuando la lluvia lo permita.

Ese día únicamente la falla L'Antiga de Campanar quiere tener sus primeras piezas en la calle, en el cruce entre Monestir de Poblet y Aparicio Albiñana. Así, podrán comenzar a plantar su falla, que lleva por lema Sent i ment y su artista es Josué Beitia.

Al día siguiente, en principio, hay cuatro comisiones falleras de la Sección Especial que esperan las primeras piezas en sus demarcaciones.

Una de ellas es la falla Plaza del Pilar. Durante todo el viernes, las primeras góndolas llegarán a la plaza del Pilar, donde plantan la falla. Este año tiene por lema La Nit y es del artista Paco Torres.

Se trata, además, de una cita muy esperada, ya que estos camiones deben entrar por una calle muy estrecha del casco antiguo para llegar a la plaza, la calle Maldonado. El espacio les viene extremadamente justo, y precisamente por eso cuentan siempre con gran expectación.

El mismo viernes también llegarán al cruce de la falla Convento Jerusalén las primeras piezas con las que buscarán revalidar el título de "mejor falla de Valencia". Su artista es David Sánchez Llongo y el lema es Redimonis!.

A su vez, la falla Na Jordana quiere tener las primeras piezas en su plaza este viernes. Su artista es Mario Gual, y el lema de este año es Passions a la deriva.

También la falla Exposición-Micer Mascó, que este año cuenta de nuevo con los artistas Banyuls & Ruiz. Este año apuestan por un proyecto con el lema Meditem.

La falla Cuba-Literato Azorín tiene previsto sacar sus primeras piezas en los próximos días. Este año tiene por lema Passant a millor vida y es de Carlos Carsí.

La falla Almirante Cadarso-Conde Altea también lo hará a finales de esta semana. El artista encargado de plantar la falla, que tiene por lema Res en excés, es Paco Giner.

La falla Sueca-Literato Azorín lo hará el próximo lunes 9 de marzo. En la comisión confían, una vez más, en el artista Pedro Santaeulalia. Esta vez, con el lema Onírica.

La más rezagada este año es la falla Reino de Valencia-Duque de Calabria, que en principio espera sacar sus primeras piezas el martes 10 de marzo. Este año su propuesta tiene el lema La falla del regne... Animal! y es del artista fallero Sergio Musoles.

Estas fechas son provisionales, están sujetas a cambios en función, sobre todo, de la evolución de la previsión de lluvia.

Así, a partir del jueves se pueden empezar las primeras 'rondas' falleras. Se trata de noches en las que los falleros visitan las plazas y disfrutan del proceso de plantà. Eso sí, puede que alguna jornada esté pasada por agua.