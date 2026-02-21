Betto, el sombrerero de Lady Gaga, Rosalía y Cardi B, elegido para el vestuario del espectáculo inaugural de las Fallas

"Elenco valenciano y creado ad hoc para la ocasión". Así define el concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, a quienes protagonizarán el espectáculo de la Cridà de las Fallas este domingo.

Entre ellos se encuentra la cantante Lorena Calero, el bailarín Álvaro Cuenca, el maestro Kike Soriano y la pirotecnia Caballer FX.

También destaca el diseñador Betto García. Durante su trayectoria como sombrerero ha trabajado con grandes estrellas como Lady Gaga, Rosalía y Cardi B. Ahora, según ha podido saber este diario, vestirá, peinará y maquillará a los bailarines de la Cridà.

Se trata de un espectáculo previo al pregón de las fiestas, momento en el que las falleras mayores de Valencia dan la bienvenida a las Fallas. Se celebra cada año en el último domingo de febrero.

García es "fallero de toda la vida", concretamente de la falla Joaquín Costa-Conde Altea. De hecho, tras hacerse pública su participación en el espectáculo, desde su falla no han dudado en mostrar su orgullo por uno de los suyos.

"De parte de toda tu comisión queremos felicitarte por formar parte del espectáculo de la Crida 2026, Homenatge als Mestres Valencians. Es un orgullo inmenso que un fallero de toda la vida participe en un acto tan significativo e importante para todos los falleros. Estamos seguros de que dejarás huella con tu estilo y tu profesionalidad", escribían en redes sociales.

Desde el Ayuntamiento ponen en valor su profesionalidad, y aseguran que García "es uno de los creativos valencianos más mediáticos y polifacéticos".

Por ello, desde la concejalía de Fallas y la organización del acto se ha querido contar con su trabajo. Pero no para confeccionar sombreros o tocados para quienes forman parte de él, sino para mucho más.

"Aunque su marca personal se destaca por la sombrerería, Betto es además un gran director creativo y su visión artística no conoce límites, soportes ni formatos", resaltan.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, García es el director creativo "del concepto de escenario". Así lo explican fuentes municipales a este diario.

Elenco de la 'Cridà' 2026. JCF

"Ha fusionado su estilo y lo ha transformado en vestuarios y elementos escénicos para una propuesta vanguardista", detallan. Se trata, añaden, de algo "muy diferente" a lo que se vio el año pasado.

Para ello, García ha diseñado y confeccionado el vestuario de las seis bailarinas que acompañan en el escenario a Álvaro Cuenca y a un niño de diez años que también actuará.

Además, el valenciano vestirá también a los ocho bailarines que acompañan a Lorena Calero durante su actuación, así como a la propia cantante.

"No es solamente un vestido, es un concepto de vestuario que incluye maquillaje, peinados y elementos que subirán al nido del Ave Fénix en la plaza de la Crida", apuntan.