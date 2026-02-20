Valencia da la bienvenida a las Fallas este domingo: horario y ubicación del gran espectáculo y los fuegos artificiales

Una fallera en la Crida. EFE / A. ESCOBAR

"Valencianes, valencians, ja estem en Falles!". La ciudad de Valencia da la bienvenida a las Fallas este domingo, como cada año, desde las Torres de Serranos.

La Cridà tiene lugar cada año el último domingo del mes de febrero, cuando las falleras mayores de la ciudad anuncian la llegada de su gran fiesta.

Este acto tan importante siempre va acompañado de un espectáculo previo al discurso de las máximas representantes de las Fallas, y culmina con un espectáculo de fuegos artificiales.

Cada año la Cridà atrae al entorno de las Torres de Serranos a miles de falleros, valencianos y visitantes, que se congregan para dar el pistoletazo de salida al mes de marzo.

Este acto tan simbólico empezará a las 19.00 horas del próximo domingo. Primero, la Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo.

La apuesta del Ayuntamiento este año es el espectáculo [fók]. Según anunció el concejal de Fallas, Santiago Ballester, este "buscará emocionar al mundo con una experiencia en directo única y con un elenco valenciano y creado ad hoc para la ocasión".

Así, contará con bailarines coreografiados por Álvaro Cuenca, y con música en directo gracias a la cantante Lorena Calero y el maestro Kike Soriano.

"Todo lo que sonará en la Cridà 2026 lleva sello valenciano, y eso le suma un valor añadido a nivel identitario porque hay una gran repercusión de la Crida a nivel nacional e internacional", detalló Ballester.

Tras el espectáculo llegará el momento más esperado de la tarde: el discurso de las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, y la alcaldesa les entregará la simbólica llave de la ciudad.

Como culmen del acto, la pirotecnia de sello valenciano pondrá el punto y final a la Cridà. Siempre es especial, pero en esta ocasión todavía más: por primera vez será una mujer quien realice este disparo. En concreto, María José Lora con Caballer FX.

Programación 'Cridà'

El domingo de la Cridà existen muchos actos más allá de la propia bienvenida a las Fallas. De hecho, el día comienza a primera hora de la mañana.

La despertà infantil y la macrodespertà hacen que Valencia despierte a las 7.00 del domingo. Primero con la infantil, y a las 7.30 con la general.

Esto acaba en la plaza del Ayuntamiento con un terremoto final de pirotecnia a cargo de Alto Palancia. A continuación se ofrece un desayuno fallero para todos los participantes.

La siguiente cita importante llega a las 12.00 horas, también en la plaza del Ayuntamiento. Se trata de la Entrada de Bandas de Música.

Al acabar, a las 14.00 horas llega la primera mascletà de las Fallas. En este caso la dispara la Pirotecnia Valenciana.