Los 40 actores valencianos nominados a los Premios Goya: "Necesitamos apoyo, el sector es inestable y está en crisis"

Los actores valencianos han conseguido un récord: han obtenido 40 nominaciones, curiosamente, en la 40 edición de los Premios Goya.

Estos profesionales representarán al cine valenciano en la gala, aunque también quieren aprovechar esta oportunidad de visibilidad para pedir "apoyo": "El sector es inestable y está en crisis".

Así lo han reclamado en la Sala 7 del Teatro Rialto de Valencia, en un acto previo a la gala que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

De esta forma, los actores han reclamado un apoyo "más claro y profesional" a las instituciones para poder seguir produciendo desde la Comunitat y no tener que irse a otros territorios. En este sentido, han reivindicado que "una mirada singular del mundo hace mejores películas".

Este encuentro ha contado con la participación de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, así como con otros representantes de la institución autonómica, el Institut Valencià de Cultura (IVC), Ciudad de la Luz y la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, entre otros.

El productor de Suica Films Rafa Molés ha hecho notar que, en esta edición, se ha alcanzado la cifra récord de 40 nominaciones.

Aun así, ha apuntado que el sector se encuentra en una situación de "inestabilidad y crisis institucional", y ha destacado que los profesionales valencianos que deciden quedarse para seguir produciendo desde la Comunitat son "activistas", ya que rechazan mudarse a otras comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid.

Estos lugares, a su parecer, son "los grandes centros productores de cine históricamente en España" porque creen que "una mirada singular del mundo hace mejores películas". "Por eso necesitamos un apoyo claro", recalca.

"Nosotros tenemos el apoyo de Europa, de las grandes cadenas, de las grandes televisiones, de las plataformas. En este momento en particular vivimos una coyuntura en que el apoyo local por parte de la televisión pública valenciana, por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC) y por parte de la Conselleria de Cultura, tiene que ser más claro y, sobre todo, tiene que ser profesional", ha añadido.

Así, ha señalado que desde el audiovisual valenciano se ha demostrado que se sabe trabajar, pero requiere "un apoyo y, sobre todo, un entendimiento" por parte de las instituciones para hacer posible que los profesionales puedan continuar contribuyendo con sus trabajos a la cultura.

Por su parte, la directora valenciana Avelina Prat, que ha conseguido tres nominaciones para su película 'Una quinta portuguesa' -en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y Mejor Guion- ha confesado que para ella fue toda una "sorpresa".

"Yo tenía muchas esperanzas o muchas ilusiones porque a lo mejor Manolo Solo, el actor protagonista, llegara así un poco más lejos, pero para nada me imaginaba que íbamos a tener tres nominaciones y más una de guion", ha señalado.

Los nominados

En clave valenciana, 'La cena' -rodada en Valencia y con financiación, entre otros, del Institut Valencià de Cultura y participación de profesionales de la Comunitat- ha logrado ocho nominaciones, entre ellas las de mejor película y mejor actor protagonista con la baza de Alberto Sanjuán.

Asimismo, cuenta con las opciones de Elvira Mínguez -actriz de reparto-; Nora Hernández -actriz revelación-; Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano en la categoría de guion adaptado; mejor dirección de arte, diseño de vestuario y canción con 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel.

'Una quinta portuguesa', dirigida por la valenciana Avelina Prat, lanza a sus intérpretes a la carrera por el 'cabezón': Manolo Solo luchará por hacerse con la distinción a actor protagonista y Maria de Medeiros hará lo propio como actriz de reparto. A esto hay que sumar una tercera nominación, la de mejor guion original para la propia Prat.

También llevará el cine valenciano a la fiesta de los Goya el alicantino David Valero, quien consigue para 'Enemigos' -un retrato del odio y la violencia se transforman en conciencia en los barrios de Alicante- las nominaciones en las categorías de actor revelación (Hugo Welzel) y efectos especiales, entre otras nominaciones.