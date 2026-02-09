Adiós al museo de Nino Bravo: la familia no renueva contrato con el Ayuntamiento y lamenta el "deterioro" de las piezas

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia), localidad natal del cantante Nino Bravo, ha anunciado el cierre del museo dedicado al artista después de que la familia haya comunicado la no renovación de los contratos de cesión de derechos.

En un bando municipal difundido el 6 de febrero y firmado por el alcalde, Juan Rafael Espí Mompó, se explica que la decisión se produce "atendiendo al burofax enviado al Ayuntamiento de Aielo de Malferit por la familia del cantante Nino Bravo".

En él, los familiares del cantante lamentan el "deterioro" de algunas piezas cedidas al museo y la "falta de mantenimiento" de la exposición.

Según explica el Ayuntamiento, en el burofax "se indica la no renovación de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista, y donde explícitamente se dice 'no cuentan con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del artista' se insta a 'al cierre del Museo de manera inmediata'".

Así, el consistorio "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes" de uno de sus ciudadanos "más ilustres de la población e hijo predilecto, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente".

Por todo ello, añaden, anuncian el cierre inmediato del Museo de Nino Bravo y la retirada de todas las imágenes del cantante.

Desde el consistorio agradecen a la familia "todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto" y recalcan que siempre continuarán "abiertos a continuar colaborando en la familia", por lo que invitan a los allegados del intérprete a "repensar esta decisión de manera conjunta".

Por su parte, una de las hijas del artista, Eva Ferri, ha justificado la decisión de la familia en "la falta de mantenimiento y de dinamización" del centro museístico, que ha llevado, incluso, al "deterioro" de piezas como decenas de telegramas.

Incluso a "la pérdida de un pantalón" del artista, que, como el resto de la colección posee un valor sentimental incalculable y cuyo valor económico tampoco se ha restituido porque el seguro no se ha hecho cargo, según ha relatado.

Ferri ha lamentado "tener que salir de este modo de Aielo, la casa de Nino Bravo", pero ha subrayado que la obligación de sus familiares es preservar el legado de su padre en las mejores condiciones.

Además, ha precisado que la decisión no se ha tomado de un día para otro, como, a su parecer, ha dado a entender el gobierno municipal con el comunicado, sino que tras muchos años trabajando con el museo han ido viendo una serie de "deterioros que no se pueden tolerar".

"Nosotras no queríamos causar ningún tipo de polémica, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Aielo, que es un consistorio pequeño, no ha sabido gestionar el museo, que tiene humedades, nunca está abierto, no ha propiciado actividades de dinamización, tal y como se acordó, y las piezas no han sido inventariadas", ha enumerado.

En marzo la familia tiene previsto acudir a las instalaciones para recoger el material que, por el momento, volverá a su hogar.

En un futuro, las hijas del mítico cantante de 'Libre' y 'Un beso y una flor' se muestran "abiertas" a que el legado de su progenitor se exhiba al público, que siempre ha mostrado un gran cariño por la figura del artista.

"Pero que se haga con los recursos necesarios para que todo esté en perfecto estado", subraya Eva Ferri, quien remarca que, aunque la ciudad de Valencia sería "ideal", no hay en este momento ningún contacto ni oferta.

El museo de Aielo se abrió en 2006 con una selección de objetos personales y profesionales cedidos por la familia, los fans y amigos de Nino Bravo.

Se trata de piezas de material audiovisual, fotográfico, sonoro y escrito relacionados con el cantante, entre ellas algunas singulares como el micrófono y los trajes utilizados por el cantante durante sus actuaciones, su libro de escolaridad, su cartilla militar o fotografías de su infancia y juventud.