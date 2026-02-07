Llega la gran novedad de las Fallas 2026: las bandas de música ambientarán la previa de cada 'mascletà'

Una banda de música toca antes de la mascletà, imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

La música de las bandas de la ciudad cobrará un protagonismo especial en las próximas Fallas.

El calendario de mascletás, que comenzará el próximo 1 de marzo, contará, como es habitual, con unos instantes de ambientación musical antes de cada disparo, "como elemento aglutinador y de animación" para los vecinos y visitantes que acuden cada día a la plaza del Ayuntamiento desde el 1 de marzo.

La gran novedad de este 2026 es que la música que suena en la Catedral de la pólvora correrá a cargo de las diferentes formaciones musicales de la ciudad, bandas de música de los barrios y pedanías que participarán del ambiente festivo antes de disfrutar de la pólvora, a las 14:00.

La tradicional orden de las falleras mayores de Valencia, "senyor pirotècnic, pot començar la mascletà" (señor pirotécnico, puede comenzar la mascletà), vendrá precedida por esta ambientación y no por la habitual música de altavoz.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado así la importancia que tienen las bandas de música en el desarrollo de las fiestas josefinas.

"La música y la pólvora son dos elementos esenciales de las Fallas", ha subrayado el edil, quien ha animado a la ciudadanía a disfrutar este año de esta incorporación al programa festivo.

En estos momentos todavía se concreta el orden de participación y las formaciones, aunque ya hay algunas confirmadas, como el Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral, la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, la Societat Musical La Unió de Tres Forques, el Centro Instructivo Musical Tendetes, o el Centro Instructivo Musical Banda Torrefiel, entre otras.

Gracias a la implicación de las bandas, la ambientación musical se extenderá todos los días de Fallas, hasta completar los 19 días de disparos.

"Buena idea"

El concejal de Compromís per València Pere Fuset ha celebrado que el Ejecutivo local "rectifique su exclusión de las bandas de música y que las reconozca como un elemento fundamental de la cultura festiva valenciana".

"Es una buena idea la participación de estas bandas en las mascletás y está muy en sintonía con la propuesta -aprobada por todos los grupos municipales- que impulsamos desde Compromís: hacer un convenio de colaboración para que las bandas de música tengan una presencia más activa en nuestras fiestas", ha subrayado.

Sin embargo, Fuset ha lamentado que "haya habido que excluir a las bandas de música de la Cabalgata de Reyes para llegar a este extremo".

"Queremos que el gobierno de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, amplíe esas ayudas para la contratación de bandas de música, que impulsó en su día Compromís en el Gobierno, y que pensamos que tienen que tener un mayor peso, puesto que estamos hablando de uno de los elementos centrales de la Fallas Patrimonio de la Humanidad", ha sentenciado.

El pasado 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes, Fuset denunció que "la Cabalgata de Catalá excluyó a las bandas de música y al valenciano".

El edil lamentó que la celebración "perdiera la poca personalidad valenciana que le quedaba, excluyendo a las bandas de música de la ciudad para sustituirlas por altavoces". Pero ahora aplaude que tengan un papel relevante en cada jornada de mascletà.