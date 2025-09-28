Estas son las 13 mujeres candidatas para ser fallera mayor de Valencia 2026: el veredicto se conoce en octubre

Las 13 mujeres candidatas para ser fallera mayor de Valencia 2026. Raquel Granell

El mundo fallero ya conoce quiénes son las 13 mujeres elegidas por el jurado para optar a ser fallera mayor de Valencia 2026.

Tras la esperada Gala de la Elección, estos 13 nombres y apellidos han resonado en el Roig Arena, el nuevo escenario tras haberse celebrado durante los últimos años en la Fonteta.

Ahora solo queda esperar al 13 de octubre, cuando la alcaldesa María José Catalá llame por teléfono a la nueva máxima representante de las Fallas para darle la noticia. Hasta entonces, las candidatas se enfrentarán a sus últimas pruebas para optar al puesto.

Las 146 candidatas mayores e infantiles resultaron preseleccionadas por sus sectores durante el mes de julio. Desde entonces han estado pasando pruebas y entrevistas, y siendo valoradas por un jurado formado por siete personas para las infantiles y otras siete para las mayores.

En concreto, el jurado para elegir a la fallera mayor de Valencia está compuesto por Sandra Muñoz, fallera mayor de Valencia 2012.

También por Bea Ramos, vicepresidenta del área de Protocolo, RRPP y Agenda de JCF y corte de Honor de la fallera mayor de Valencia 2004; y Bea Donnay, corte de honor de la fallera mayor de Valencia 2009 e infantil del año 2000. Además, forman parte de este jurado Xelo Salavert, presidenta de la falla l’Antiga de Campanar; José de la Guía, presidente de Quart-Túria; Carolina Albiach, miembro de JCF y fallera de Reino de Valencia-Duque de Calabria; y Gloria Arenas, fallera de Avenida de la Plata-La Senyera.

Las elegidas

Anabel Calero Bru (31 años). Es de la falla Plaça Sequiota-El Palmar, sector Poblats al Sud.

Zoe Molino Tomás (22 años). Es de la falla Mare de Déu de la Fontsanta, sector Olivereta.

Mar Vivanco Marco (23 años). Es de la falla Plaça Doctor Collado, sector La Seu-La Xerea-El Mercat.

Marta Capella Guanter (24 años). Es de la falla Carretera d'Escrivà Coop. de Sant Ferran, sector Jesús.

Marta Salvador Salinas (22 años). Es de la falla Pare Domènech Pius XII, sector Campanar.

Daniela Roig Añón (20 años). Es de la falla Joaquim Costa Comte d'Altea, sector Pla Del Remei-Gran Via.

Vega Archer Ríos (20 años). Es de la falla Plaça Mercat Central, sector La Seu-La Xerea-El Mercat.

Paula Castell García (22 años). Es de la falla Comte de Salvatierra Ciril Amorós, sector Pla Del Remei-Gran Via.

Paula Andrea Marí Turrientes (27 años). Es de la falla Maties Perello Lluís de Santàngel, sector

Ani Torregrosa Pérez (26 años). Es de la falla Sant Vicent-Marvà, sector La Roqueta-Arrancapins.



Virginia Pulido Martínez (28 años). Es de la falla Marqués de Montortal-Josep Esteve, sector Rascanya.

Laura Llobell López (27 años). Es de la falla Exposició Misser Mascó, sector Pla del Reial-Benimaclet.

Carmen Prades Gil (25 años). Es de la falla Convent de Jerusalem Matemàtic Marzal, sector La Roqueta-Arrancapins.