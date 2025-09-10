Una nueva réplica de la Senyera desfilará por las calles de Valencia: el Ayuntamiento quiere tenerla lista en 2027

La Reial Senyera tendrá en Valencia una nueva réplica. Todavía está pendiente la licitación por parte del Ayuntamiento, pero está previsto que pueda estar lista para desfilar en 2027.

Así, la idea es tener la réplica hecha a finales de 2026, para poder lucirla en la procesión cívica del 9 d'Octubre de 2027. Para ello, el consistorio licitará este otoño la elaboración de esta nueva réplica.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico tiene ya redactados los pliegos técnicos, y los enviará "en breve" al Servicio de Contratación con vistas a la licitación del proyecto "en los próximos meses", por gestión anticipada.

Según ha informado el Ayuntamiento, el presupuesto base de licitación asciende a (IVA incluido) y prevé la realización de una réplica "integral" de la Senyera de la ciudad de Valencia.

Esta incluirá la confección de la bandera propiamente dicha, con sus bordados, cordones, borlas y la esclavina, es decir, la parte textil; así como la réplica del asta y del tahalí, que es el elemento que permite portarla durante los actos en los que participa.

Tal como se recoge en el pliego de condiciones, la nueva bandera se deberá elaborar con la "mayor fidelidad posible" a la Senyera antigua en cuanto a materiales y técnicas.

De hecho, en el texto se recogen las "indicaciones pertinentes" de reproducción, que se han recopilado mediante el cotejo de la información disponible para determinar qué elementos pueden reproducirse actualmente.

La empresa adjudicataria deberá entregar la bandera "completamente acabada y debidamente montada, lista para ser portada en la procesión cívica".

Además, la colocación del remate superior, reutilizado de la bandera de 1545, será realizada por técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico, que se encargarán de su "ajuste final" sobre el nuevo conjunto.

Previamente, la adjudicataria coserá el nuevo lambrequín, el adorno colgante ornamental de heráldica que representa las cintas protectoras de tela cortadas, a la base del remate. También fijará los cordones y las borlas para que queden "correctamente dispuestos".

Historia

Según el consistorio, la Senyera se exhibía como señal de movilización en lugares visibles, como la sala del Consell o las murallas, acompañada por pregones y toques de campana, y era seguida por caballeros y milicias según establecían los fueros reales.

Sin llegar a abandonar esta función, con el tiempo fue adquiriendo un "papel ceremonial", al incorporarse a los actos solemnes de la ciudad.

Al menos desde mediados del siglo XV, la Senyera se conforma con las barras oriflama de la Casa de Aragón y una franja azul sobre la que se despliega la corona real concedida por Pere el Cerimoniós.

El mástil está rematado por una cimera de plata con yelmo coronado, del que emerge un dragón alado ('rat penat'), símbolo dinástico y de la ciudad.

El Museo Histórico Municipal conserva una Senyera antigua con estas características (tradicionalmente se considera de 1545), y cuyo uso en numerosos actos oficiales está acreditado al menos desde finales del siglo XIX.

Este uso ha provocado un "notable deterioro", hasta el punto de que a finales de la década de 1920 su estado de conservación era "crítico".

En 1927, el Ayuntamiento encargó a Eduardo Sanchis Romero la confección de una copia, y restauró y preservó el original. Al siguiente año se utilizó el facsímil entregado en las ceremonias institucionales, particularmente en la procesión cívica del 9 d'Octubre.

Tras casi un siglo, y dado que la Senyera realizada por Eduardo Sanchis Romero, presenta un preocupante estado de conservación, puesto de relieve por diferentes informes del IVCR+i, el gobierno municipal ha optado por realizar una nueva réplica.