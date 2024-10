La expresión valenciana que reúne a la gente en fiestas y celebraciones y no entiende el resto de España

La 'Reial Senyera', en la Lonja de la Seda de Valencia. A taste of my life

Una de las riquezas de la Comunitat Valenciana es su idioma. La identidad cultural de un pueblo se plasma en la manera en la que sus miembros se expresan y se comunican. Esta es la base de las relaciones sociales, los ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, tal y como refleja la autora Olga Lucía Molano en su escrito Identidad cultural, un concepto que evoluciona.

Los valencianos son de expresiones propias para dar significado a algo muy suyo. Por ejemplo, hay un término que se usa cuando la gente se reúne en torno a un evento o celebración.

Fer comboi hace referencia a la "diversión colectiva de una actividad festiva". O "sentir ilusión o entusiasmo por alguna cosa, evento o situación". Así es como lo define el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la normativa por la que se rige el idioma valenciano.

Entre colegas suele significar hacer una torrà o una paella y lo que surja después. De hecho, ahora que se acerca el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, esta expresión cobra más sentido porque, ¿quién no hará comboi con los suyos?

Aunque la interpretación original de la palabra viene a ser una caravana o comitiva que se dirige a un lugar. Pero en la jerga valenciana se sabe que cuando se escucha comboi, hay algo bueno que viene (sobre todo, fiesta).

Comboi realmente es una palabra homónima y por ello recoge otras entradas diferentes: en otro contexto hace referencia a "un tren" y a "una aceitera sobre la mesa".

En compañía

La AVL explicó que esta palabra proviene del francés convoi, derivado del verbo convoyer, y que al mismo tiempo tenía su origen en el latín conviare, formado con el prefijo "con-". Este morfema indica una acción realizada junto a otras personas, junto con la raíz "via", que tenía el mismo significado que se le otorga actualmente: "camino".

El sentido original del verbo comboiar era, por tanto, "hacer camino en compañía de otras personas que se juntan". Este se usaba específicamente en referencia a los contingentes militares que escoltaban algún personaje para protegerlo de posibles ataques durante un trayecto, ya que los viajes eran peligrosos.

Todavía en la actualidad un "convoy" es, fundamentalmente, un "conjunto de vehículos que transportan municiones, alimentos, armamento, heridos o prisioneros, convenientemente escoltados".

"Pero los valencianos, con nuestra vena fiestera, hemos transformado aquel sentido castrense inicial de la palabra para dotarlo de un sentido lúdico, queriendo indicar que alguien tiene ilusión de hacer alguna actividad juntamente con otras personas", traslada la AVL.

"El origen, maravilloso"

El periodista Vicent Marco, autor de la obra De categoria, explicó en su blog las mejores palabras "intraducibles" del valenciano al castellano: "Es maravilloso comprobar que la gente quiere leer con su idioma sin prejuicios. Ara si, va de bo cavallers".

Para Marco, comboi coloquialmente significa ilusión o fiesta, "y el origen es maravilloso". "Un comboi, como el de los vaqueros, era una caravana de gente que iba a un lugar. Como nosotros cuando en un grupo de amigos nos juntamos (ens comboiem) y hacemos torrà, paellas o sangría. No podía significar otra cosa que no fuera una fiesta", escribe.

Otro artículo de Eduard Ferrando, de su serie País de Paraules, explica este vocablo: "No me diréis que cuando hablamos de convoy el pueblo valenciano no se pone a temblar de emoción".

Critica, "con todos los respetos y desde la más profunda asunción" de su carencia de criterio y de formación "a la hora de crear una fuente de consulta tan exhaustiva", que el DNV la margine como segunda opción. Y le parece "una falta de sensibilidad social espantosa".

Bajo su visión, prefiere priorizar la versión más reconocible por el pueblo, aquella que se refiere a "actividad festiva, diversión colectiva".

Asimismo, menciona al escritor Josep Lozano y destaca un fragmento extraído del libro Historias marginales: "Y quien quiera convoy, que se vaya al frente, a pegar tiros, que de este color ya tenemos bastante...".

"Que se prepare el DNV porque tendrán que cambiar la orden de las entradas por el uso y abuso que haremos de ella", concluye Ferrando.