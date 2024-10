Retenidos en Singapur una pareja de aficionados del Valencia tras protestar en la casa en la que reside Peter Lim

Una pareja de valencianos, seguidores del Valencia CF, permanece retenida en Singapur después de que las autoridades del país les retiraran sus pasaportes el pasado viernes. Los hechos se produjeron después de una protesta contra el empresario local y máximo accionista del equipo de Mestalla, Peter Lim.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró este martes que la Embajada de España en Singapur asiste a estos dos aficionados del Valencia y se mostró confiada en que las gestiones diplomáticas ayuden a solucionar su situación.

"Están siendo asistido en todo momento por oficiales de la Embajada y aconsejados por el cónsul, que además es valenciano. Y están teniendo toda la asistencia de la Embajada del Gobierno de España", afirmó Catalá en declaraciones a los medios en el consistorio.

Los aficionados retenidos son una pareja que aprovechó su viaje de bodas para visitar Singapur, de donde es y donde reside Lim.

Al parecer, uno de ellos colgó la semana pasada en sus cuentas en redes sociales una foto suya con una pancarta con el lema Lim Out con la que los seguidores opuestos a su gestión reclaman su salida del club desde hace años. Además, dejaron una pegatina con el mismo mensaje pegada frente a un edificio propiedad del empresario.

"Esta mañana he hablado con Mercedes Alonso, la embajadora que está en Singapur, interesándome por estas dos personas, estos dos valencianistas que están en Singapur. Me confirma que no están retenidos en el hotel sino que se les han retirado los pasaportes por una investigación policial en curso, pero que no se ha tipificado porque no hay una acusación formalizada sino que hay una investigación policial", señaló Catalá.

La alcaldesa confía "en las gestiones del Gobierno, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores" y avanzó que se han dirigido a este departamento "para que haga la oportuna labor diplomática en esta causa".

"Estamos trabajando en esta circunstancia y en comunicación la Embajada, el cónsul y yo que, como alcaldesa, me he interesado", reiteró.

Mientras, el Gobierno, a través de su delegada en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé, aseguró que "en los próximos días" se aclarará la situación procesal de los dos aficionados.

Bernabé detalló que "desde el primer momento las dos personas han tenido apoyo consular en Singapur y están en permanente contacto y acompañados por miembros de la Embajada española".



"Estoy en contacto tanto con los miembros de la embajada como con los familiares y con ellos para que tengan todo el apoyo que necesiten", explicó la delegada del Gobierno.



"Tal y como he acordado y me ha transmitido la familia ahora están centrados en solucionar su situación procesal y para eso les vamos a prestar el apoyo en todo momento tal y como estamos haciendo desde el primer momento. Así me lo ha pedido la familia y así lo vamos a hacer", concluyó.

Por último, el Valencia CF emitió este martes un comunicado en el que mostró su deseo porque la situación de dos de sus aficionados retenidos en Singapur tenga "el mejor y el más rápido desenlace".