La lucha por la supervivencia de Luis Eduardo, el niño de 2 años hijo de Lowe León, y su madre tras su desaparición

El próximo 14 de noviembre un juzgado de Valencia juzgará al cantante colombiano Lowe León por presuntos malos tratos a su anterior pareja y madre de su hijo, Liceth Córdoba, y siguen conociéndose novedades sobre un caso que ha dado la vuelta al mundo.

El pasado 21 de septiembre, Liceth Córdoba, una reconocida abogada penalista en su país y creadora de contenidos en redes sociales, decidió volver a su país de origen junto con el hijo de ambos, Luis Eduardo, de solo 2 años, porque temía "por su vida".

La mujer tomó la decisión tras varios episodios de violencia sufridos en la vivienda que la pareja compartía en el municipio valenciano de Bétera y después de que el artista la dejara "sin recursos económicos" y sola en España.

Sin embargo, León denunció la desaparición del niño sin informar a la Guardia Civil del proceso judicial que tiene pendiente y aseguró que podría haber sido secuestrado por su progenitora. Además, tampoco comunicó que fue él mismo quien ordenó unas semanas antes de la desaparición, el 2 de septiembre, "desocupar la vivienda donde vivía con el menor".

"En España se encontraba sin recursos económicos, los cuales eran necesarios para el bienestar del menor, además con fecha de 2 de septiembre de 2024 el señor Lowe Leon solicitó a nuestra representada desocupar la vivienda donde vivía con el menor", confirmaron desde Diaz & Ruiz, el despacho de abogados con sede en Valencia que asesora a la mujer en materia de extranjería.

Lowe León se enfrenta una petición de pena de 4 años de cárcel por parte del letrado de su mujer, mientras que la Fiscalía de Valencia rebaja a un año su propuesta al apreciar únicamente.

El juzgado rechazó la orden de protección que solicitaron los abogados de Córdoba porque solo aportó un parte médico de ansiedad.

El juzgado destacó en su resolución que la pareja se encuentra en trámites de separación, "con grandes conflictos en los aspectos económicos, dada la elevada capacidad económica del investigado".

"Ella se vino a España con el niño, eran una pareja normal y corriente, pero a él se le empezó a ir la mano y comenzaron los malos tratos. Es en ese momento cuando la mujer interpone una denuncia por malos tratos y él abandona el domicilio familiar de manera voluntaria", manifestó en declaraciones a EL ESPAÑOL tras la denuncia por desaparición el abogado de Liceth, Borja Signes.

La desaparición de Luis Enrique se hizo viral hace unas semanas después de que el Centro Nacional de Desaparecidos, organismo dependiente del Ministerio del Interior, alertara a través de sus redes sociales de la desaparición del menor, que había sido visto por última vez en Bétera, con una descripción de sus características física e imagen.

Su fotografía dio rápidamente la vuelta al mundo. La institución animó a cualquier persona de Bétera o de la provincia de Valencia que pudiera aportar información relevante a que contactara con las autoridades al tratarse un menor de solo 2 años.

Según explicaron fuentes conocedoras del caso, Lowe León denunció la desaparición ante la Guardia Civil sin informar a los agentes de los antecedentes por violencia de género que denunció la madre del niño y otras parejas que tuvo cuando residía en Colombia.

Tras comprobar las circunstancias en las que se produjo la desaparición de Luis Eduardo, la Guardia Civil desactivó la alerta. Los agentes confirmaron que había sido localizado en su país de origen junto a su madre y que existe un procedimiento relativo a su custodia en curso.

El hijo de Lowe León en un coche de la Policía de Bétera.

Aislamiento

Los hechos por los que León será juzgado en Valencia tuvieron lugar a mediados de agosto y, desde entonces, Liceth y Luis Eduardo luchan por su supervivencia.

Al parecer, León tuvo retenida a la madre del niño durante una hora en el dormitorio y la coaccionó para que no se lo llevara a Colombia junto a su familia.

Además, está acusado de arrastrar a su pareja cogiéndola del pelo y de provocarle una situación de angustia y terror por el asilamiento a la que fue sometida la denunciante.

El cantante, en cambio, sigue negando estos hechos y que la maltratara. Lowe León atribuye a posibles intereses económicas la denuncia presentada por su mujer.

Sin embargo, la historia de violencia se prolongó hasta que Liceth y Luis Eduardo lograron salir de España.

Unos días antes de emprender el viaje, la mujer denunció en sus redes sociales que fue víctima de un nuevo acto de acoso por parte de su expareja. Según su relato, el artista llegó a ponerle un GPS en el vehículo que usaba para desplazarse por Valencia.

Además, difundió la imagen de un hombre colgado en la parte delantera de su vehículo. Según dijo, Lowe León habría contratado a este hombre para perseguirla y controlar todos sus movimientos.

"Denuncia a la opinión pública. Tienen el GPS del vehículo que tengo como transporte aquí. Quiero y necesito estar segura", advirtió.

"Temo por mi integridad física y mental, ya para Luis León. Temo por mi vida y por la de mi amiga. Hoy mi amiga me dio una sorpresa de llevarme y sacarme de la casa, y este hombre solo me vigila, me mantiene sometida. Solo quiero volver a Colombia", añadió.

Relaciones abusivas

Tras aterrizar en Colombia y buscar refugio en familiares y amigos, Liceth volvió a pronunciarse sobre su situación, esta vez a través de un comunicado enviado por sus abogados.

"Ninguna mujer puede ser señalada por aguantar malos tratos, no se puede tolerar el uso del menor para impartir temor a una madre, que nuestra clienta sirva como ejemplo para que otras mujeres que puedan estar atravesando por situaciones similares encuentren la fuerza para denunciar por ellas, por sus hijos y salir de relaciones abusivas", recogía la nota.

Por ello, reiteraron "la confianza en la justicia española, en la protección de las víctimas de violencia de género y en las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestra representada y su hijo menor".

El 14 de noviembre Liceth Córdoba tiene que regresar a España para asistir al juicio y ratificar en el juzgado la denuncia que motivó la huida junto a su hijo de España.

El caso de Liceth y Luis Eduardo ha generado una ola de solidaridad en su país natal y se han creado varias plataformas en redes sociales con mensajes de apoyo para los dos.