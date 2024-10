El Gobierno de Mazón premia al compositor de 'Paquito el Chocolatero', a Margallo y al conserje de Campanar Julián

El Gobierno valenciano ha concedido sus distinciones con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, al autor del pasodoble Paquito el Chocolatero, Gustavo Pascual Falcó.

También a los equipos de extinción del incendio de Campanar, al escritor Ferran Torrent, al político José Manuel García-Margallo o al pastelero Paco Torreblanca, entre otras personalidades.

La Alta Distinción de la Generalitat será este año, el primero que Carlos Mazón gobierna sin Vox, para la historiadora María Desamparados Cabanes Pecourt "por sus investigaciones sobre la cultura y la lengua valenciana".

Desde el Consell destacan su "importante labor desarrollada como miembro de la Comisión Mixta de Bilingüismo, encargada de velar por la incorporación del valenciano en el sistema educativo".

En 1983 ingresó en la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), donde es académica y, desde 2009, directora de la sección de Historia. También recibe la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor.

Así lo anunció este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ruth Merino, después del pleno del Consell. Merino destacó que todos los premiados han aportado "valor y representan principios y valores".

Con la Distinción de la Generalitat se ha premiado a los servicios de extinción de incendios, emergencias, seguridad y protección civil que participaron en la extinción del fuego en el barrio de Campanar de Valencia, en la atención a las víctimas, y, en especial, a Julián García Antón, el conserje del edificio.

El conserje del edificio de Campanar, Julián García

Julián García se convirtió en el héroe del siniestro ya que fue llamando a las puertas del inmueble para avisar a los vecinos de que abandonaran el edificio en llamas.

El Premio de las Letras ha sido para el novelista Ferran Torrent i Llorca, la Distinción Joan Lluís Vives de la Generalitat a la aportación valenciana a la construcción de Europa se ha concedido al exdiputado del PP del Parlamento Europeo José Manuel García-Margallo y Marfil, y galardón Ambaixador de la Comunitat Valencia, al repostero Paco Torreblanca García.

Los premiados

La Distinción al Mérito Cultural ha recaído en el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus; la productora de cine María Zamora Morcillo; la Asociación Raíces del Reino de Valencia (que realiza la labor de digitalizar e indexar los fondos documentales eclesiásticos) y, a título póstumo, en Gustavo Pascual Falcó, autor del famoso pasodoble Paquito el Chocolatero.

Gustavo Pascual Falcó. EE

La Generalitat destacó que Falcó ha escrito una de las piezas más interpretadas en todo el mundo, que además, es esencial en las celebraciones de Moros y Cristianos.

Nacido en Cocentaina en 1909, formó parte de la banda municipal en la que se convirtió en solista de clarinete. Más tarde fue director de la Orquesta de Pulso y Púa La Paloma y subdirector de la banda municipal, hasta su temprana muerte en 1946.

En 1937 compuso el popular pasodoble, cuya partitura original se expone en el Archivo Musical de la Casa del Fester de Cocentaina.

En el Mérito Deportivo se ha reconocido a los medallistas olímpicos y paraolímpicos valencianos en los Juegos de París 2024 y al Valencia Club de Hockey.

En cuanto al Mérito Científico, ha sido para el investigador de Ciencias de la Tierra Luis Guanter Palomar.

El galardón que reconoce el Mérito Empresarial y Social ha sido para Honiba S.A., empresa que fabrica y vende instrumentos musicales, y CaixaLaVall, o Caixa Rural La Vall de San Isidro, que cumple 120 años.

La Distinción por acciones a favor de la igualdad y para una sociedad inclusiva ha sido para la asociación Afanias de Castellón, de familias de personas con discapacidad intelectual, y para la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana.

María Desamparados Cabanes

María Desamparados Cabanes Pecourt es historiadora, catedrática de Paleografía y diplomática, escritora y política. En 1983 ingresó en la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), donde es académica de número y, desde 2009, directora de la sección de Historia.

Es autora de más de un centenar de publicaciones en su actividad investigadora entre las que destacan títulos como Documentos de Jaime I de Aragón, El Libre del Repartiment del Regne de Valencia o la transcripción de la obra de Joanot Martorell Tirant lo Blanch.

De septiembre de 1981 a diciembre de 1982 fue consellera de Educación en el Consejo del País Valenciano presidido por Enrique Monsonís. Posteriormente, hasta junio de 1983, fue consellera sin cartera en el Gobierno presidido por el socialista Joan Lerma.

Durante este periodo se puso en marcha la enseñanza de la lengua valenciana en el sistema educativo, una vez recuperado el autogobierno.

El escritor Ferrán Torrent posa durante la entrevista con Efe Efe/Ana Escobar

Ferran Torrent i Llorca

Ferran Torrent es uno de los escritores más leídos en valenciano desde su novela No emprenyeu el comissari (1984). Su autobiografía novelada Gràcies per la propina recibió el premio Sant Jordi en 1994.

Posteriormente, con la novela Societat limitada, Torrent ganó el premio Nacional de la Crítica en 2002, a la que le siguen otras obras como Espècies protegides y Judici final.

Paco Torreblanca

Paco Torreblanca está considerado uno de los mejores maestros pasteleros artesanos del mundo con numerosas distinciones. Tras su formación en París, en 1979 fundó su obrador en Elda, por el que han pasado muchos de los más conocidos profesionales del sector.

Su estudio y conocimiento de la materia, su voluntad de perfección y la pasión por lo que hace le han valido numerosos galardones, entre los cuales, figuran Mejor Pastelero de España, de Europa y del Mundo, este último en 2022, y el Premio Maestro Pastelero de Honor, otorgado por el Basque Culinary Center.

Desde 2013 Paco Torreblanca dirige junto a su hijo la Escuela Internacional de Alta Pastelería, ubicada en Petrer, que en 2022 recibió el Premio a la Formación, Investigación e Innovación Turística de la Comunitat Valenciana.

Miguel Falomir

Miguel Falomir es historiador del arte y desde el año 2017, el director del Museo Nacional del Prado.

Durante su formación disfrutó de una beca Fulbright en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Tras su regreso como profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, en 1997 se pone al frente del Departamento de Pintura Italiana y Francesa del Museo Nacional del Prado.

Miguel Falomir en el Casón del Buen Retiro, donde despachará como director del Prado Moeh Atitar

Entre 2008 y 2010 ejerce como Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington, y en 2015 se convierte en director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, cargo que desempeña hasta su nombramiento como director del museo, en marzo de 2017.

Por otra parte, el Pleno del Consell acordó entregar el Premio de las Letras de la Generalitat y la Distinción al Mérito Cultural el día 8 de octubre en un acto institucional que se celebrará cada año en un municipio de la Comunitat Valenciana. Además, la periodicidad del galardón literario pasa de bianual a anual.

Este año, ha escogido la ciudad de Alicante para hacer entrega de estos galardones.