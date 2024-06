Valencia estrena en Les Arts la "sorprendente" producción de Simon McBurney de 'La flauta mágica' de Mozart

El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia estrena este jueves en España la "espectacular y sorprendente" producción de Simon McBurney de 'La flauta mágica', de Mozart, uno de los montajes más aclamados en los últimos años.

Jesús Iglesias Noriega, director artístico de Les Arts, presentó este lunes este título, que destacó como "una de las grandes apuestas artísticas y técnicas de los últimos años". El mismo día se realizó el "preestreno para jóvenes", antes del estreno oficial del jueves.

El público asistente se levantó en pie para aclamar y aplaudir, durante varios minutos, al elenco de cantantes de la ópera, a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y al Cor de la Generalitat.

El espectáculo, además, se ha adaptado a los tiempos que corren hoy en día, e incluso "homenajea" a Valencia con algunas expresiones en valenciano y la melodía de la región, un guiño que sorprendió a los espectadores. El palco también estalló a carcajadas en diferentes momentos de la obra, sobre todo, en las escenas más divertidas protagonizadas por Papageno.

La representación tiene una duración de tres horas, estructurada en dos actos; el primero de una hora y cinco minutos, un descanso de 25 minutos y el segundo acto, de hora y media.

Die Zauberflöte en alemán y La Flauta Mágica en español, la ópera del gran Wolfgang Amadeus Mozart (cuyo libreto escribió Emanuel Schikaneder) es un singspiel en dos actos: un género musical cercano a la opereta que surgió en los países de cultura alemana en el siglo XVIII.

Como en la ópera, aúna música, literatura -en forma de libreto-, interpretación, escenografía y otros elementos artísticos. Se diferencia de la primera en su menor tamaño y su tono ligero, con argumentos generalmente cómicos, en combinación de partes cantadas y otras habladas.

Por tercera vez en Les Arts, la ópera más querida de Mozart, bajo la batuta del director musical del teatro, James Gaffigan, clausura una vez más la temporada lírica.

El bajo británico Matthew Rose llega al Palau para interpretar el rol de Sarastro. Le acompañan el tenor italiano Giovanni Sala como Tamino y el Papageno del barítono rumano Gyula Orendt.

Los tres son guiados en su viaje de la oscuridad a la luz por el director de escena Simon McBurney, artífice de esta reflexiva producción, que incluso tuvo que ser repuesta en Ámsterdam por clamor popular al poco tiempo de su estreno en 2012, y que ha viajado por medio mundo: Festival de Aix-en-Provence, Metropolitan de Nueva York, Londres, Bergen y Basilea.

El Metropolitan de Nueva York, La English National Opera, la Ópera de Ámsterdam o el prestigioso Festival d’Aix-en-Provence, entre otros, ya han caído rendidos ante la "inteligente, imaginativa y mágica" puesta en escena de McBurney, explicó Iglesias Noriega.

Esta ópera, de miras profundas y argumento sencillo, está escrita para un teatro vienés de público popular, en el alemán del pueblo y no en el italiano del teatro de corte.

La lucha del bien y el mal, puesta en la lid entre la Noche y el Sol por la hija de ambos, la virtud llamada Pamina, se dirime entre las fuerzas de la naturaleza feraz y la razón, que apoyarán al Sol y los recovecos oscuros del alma, y las grutas infernales, que apoyarán a la noche.

Será la sangre pura de un príncipe enamorado quien decida la hegemonía de la luz sobre la oscuridad, de la razón frente a la superstición, en esta ópera del Siglo de las Luces que ya avanza romanticismos y revoluciones.

Elogios

Desde el rotundo "La mejor producción vista de 'La flauta mágica'", de The Wall Street Journal, a las cinco estrellas de The Independent o The Stage; o la crítica, desde el New York Times a The Guardian no ha escatimado en elogios: "Espectacular", "Extraordinaria", "Una producción de estimulante inventiva…"

Tras su aplaudida dirección de 'La dama de picas', con la que inauguró el curso operístico en Valencia, James Gaffigan se reencuentra con la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat en la Sala Principal para clausurar una exitosa temporada con una de las óperas más apreciadas del repertorio.

"Magia teatral"

McBurney propone una puesta en escena sencilla pero llena de "magia teatral" que invita a la imaginación del espectador: el elemento principal es una plataforma suspendida y móvil.

Asimismo, confiere a la música un papel protagonista e integra a la orquesta en el espectáculo de forma que el público pueda ver a los músicos en todo momento.

Su apuesta por la tecnología, explica, no se basa tanto en la exhibición de los avances actuales, sino en un guiño al estreno de la propia ópera en Viena, en la que Schikaneder ya estaba a la última en efectos teatrales.

Gran parte de los efectos visuales y sonoros se crean a plena vista, pues forma parte también de la magia del espectáculo. En el lado izquierdo del escenario, un dibujante será clave en el desarrollo de la ópera (con su tiza en mano); en el lado derecho, una persona se encarga de los sonidos que desprenden los actores, como pisadas, silbidos, o incluso el vertido de líquido.

Imagen de la representación de la ópera La Flauta Mágica, en el ensayo General. Miguel Lorenzo / Mikel Ponce / Les Arts

'La flauta mágica' es una coproducción de la Dutch National Opera, el Festival d’Aix-en-Provence y la English National Opera.

Les Arts ha programado un total del seis representaciones. Además de su estreno este jueves 6 de junio, el Singspiel de Mozart se representará en la Sala Principal los días 8, 12, 14, 17 y 19 de junio.

Reparto

Les Arts reúne a las jóvenes estrellas del momento en el reparto de 'La flauta mágica', con algunos de los intérpretes que han conquistado al público internacional con la impactante producción de McBurney.

El tenor italiano Giovanni Sala realiza su tercera incursión en Valencia con el papel de Tamino, mientras que debutan la emergente soprano barcelonesa, Serena Sáenz, (Pamina), el bajo británico y favorito del Metropolitan, Matthew Rose (Sarastro), la electrizante y ascendente soprano, Rainelle Krause (Reina de la Noche), el barítono húngaro-rumano y asiduo del Covent Garden, Gyula Orendt (Papageno) y el reconocido tenor estadounidense Brenton Ryan (Monostatos).

El reparto cuenta, además, con una importante presencia del Centre de Perfeccionament, con integrantes de la actual promoción: Irakli Pkhaladze (Orador), Iria Goti (Papagena), Antonella Zanetti (Primera Dama), Laura Fleur (Segunda Dama); y exalumnos: Alejandro López, Jorge Franco (Dos sacerdotes, dos caballeros). Luzia Tietze (Tercera Dama) y el Trinity Boys Choir (Tres muchachos) completan el elenco.