La Generalitat aprueba la jornada laboral de 35 horas a la semana para sus funcionarios a partir del 1 de enero de 2027

El Gobierno valenciano ha aprobado la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios valencianos para que entre en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2027. Una medida que en el ámbito de la Generalitat costará 3 millones al año, que será el gasto derivado de contratar personal para cubrir las horas vacantes.

El acuerdo de este viernes permitirá hacer efectiva la reducción de jornada después de que el pasado mes de septiembre los sindicatos y el Consell eliminaran las posibles trabas legales y presupuestarias con las que se podía topar esta iniciativa.

En concreto, suprimir los condicionantes que existían todavía en la normativa autonómica que vinculaban cualquier mejora a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y no se incrementase el porcentaje de interinos en las plantillas.

En la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se permitía a cada Administración Pública "establecer sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".

Sin embargo, introducía una salvedad: "Siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto".

Además, exigía que ello no afectase "al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos".

Este matiz ya fue eliminado de los Presupuestos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO. Pero el Gobierno valenciano eliminó también las referencias a ello de su propia normativa el pasado mes de septiembre.

En concreto, del Decreto 42/2019 de las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos, donde aún estaba condicionada la medida a la estabilidad presupuestaria.

Tras esto, el trámite que quedaba pendiente para aprobar la medida era ratificar su implantación en un Pleno del Consell, algo que ha ocurrido este viernes. Por lo que los funcionarios valencianos pasarán a tener una jornada de 35 horas, mientras que aquellos que tengan una jornada de especial dedicación, pasarán a tenerla de 37,5 horas.

Profesores y sanitarios

El acuerdo del Ejecutivo valenciano también ratifica el pacto de la Mesa Sectorial de Educación de 30 de junio de 2026, por el que se establece que la jornada del personal docente no universitario a jornada completa será de 35 horas semanales, con efectos desde el 1 de enero de 2027.

Por lo que respecta a su distribución, de las 35 horas semanales, 28 se dedicarán a actividades del centro educativo, tanto lectivas como complementarias, y las siete restantes serán de libre disposición.

Además, las retribuciones del personal docente no se reducirán por la aplicación de esta medida. El personal con reducción de jornada reconocida o que ocupe un puesto a tiempo parcial realizará la parte proporcional que le corresponda.

En el ámbito sanitario, el Consell ha ratificado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 20 de noviembre de 2026, por el que se establece la jornada semanal de 35 horas, a partir del 1 de enero de 2027, para el personal estatutario de las instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud dependientes de la Conselleria de Sanidad.

Esta jornada se hace extensiva también al personal al servicio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

La jornada ordinaria efectiva general anual del personal estatutario sanitario queda fijada en 1.512 horas. Con carácter general, se desarrollará desde las 08.00 horas del lunes hasta las 15.00 horas del viernes.

Eso sí, "sin perjuicio de las jornadas especiales legal o reglamentariamente establecidas y de las adaptaciones organizativas que resulten necesarias por las características funcionales o asistenciales de determinados centros, servicios o unidades para garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria", matiza el Gobierno.

Igualmente, el acuerdo establece que el personal funcionario gestionado por la Conselleria de Sanidad asumirá la jornada semanal que se establezca para el personal funcionario de la Administración de la Generalitat gestionado por la conselleria competente en materia de Función Pública, en los mismos términos y condiciones que correspondan según el complemento específico del puesto desempeñado.

Por último, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal básica, la implantación de estas jornadas no afectará al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público.