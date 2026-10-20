Roger Llanes, nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat: Sánchez cesa a Pilar Bernabé por su marcha al Congreso

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Un puesto que abandonará para centrarse en la carrera electoral de las próximas semanas, dado que encabezará la candidatura del PSOE por la provincia de Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En su lugar, el Gobierno tiene previsto situar a Roger Llanes, actual director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado para la reconstrucción de la dana del 29 de octubre de 2024. Puesto en el que ha podido trabajar junto a Bernabé durante los dos últimos años.

Su nombramiento, adelantado por la Cadena Ser y confirmado por fuentes del Gobierno a EL ESPAÑOL, permitirá así dar continuidad a los trabajos de recuperación del territorio en un momento en el que, además, la Comunitat Valenciana afronta las consecuencias de la reciente dana Adam, que ha afectado con especial virulencia a municipios de las comarcas de La Safor y la Marina Alta.

Finalmente el Ejecutivo se ha decidido por un perfil técnico, si bien había otras posibilidades sobre la mesa: el relevo natural de Bernabé, de hecho, hubiera sido la designación del actual subdelegado del Gobierno José Rodríguez Jurado.

Sin embargo, esta opción se habría descartado después de que en las últimas semanas haya trascendido que un juzgado de Sagunto ha abierto diligencias de investigación por las presuntas irregularidades en su ascenso como funcionario en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer.

Ingeniero agrónomo y funcionario de la Administración, Llanes acumula más de tres décadas de experiencia en infraestructuras rurales, sistemas de regadío y política agrícola.

Durante los gobiernos del socialista Ximo Puig en la Generalitat, ocupó primero el cargo de director general de Agricultura y posteriormente el de secretario autonómico en la misma Conselleria. También estuvo al frente de esta área en la ejecutiva del PSPV-PSOE.

Elecciones 29M y municipales

La salida de Pilar Bernabé se enmarca en la reorganización de cargos del Gobierno central ante las próximas citas electorales. La dirigente socialista encabezará la lista del PSOE al Congreso por Valencia en los comicios del 29 de noviembre.

Bernabé compaginará este nuevo reto con su condición de secretaria de Igualdad del PSOE y secretaria general de los socialistas en València, además de mantener su candidatura a la Alcaldía de Valencia para las elecciones municipales de 2027.

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