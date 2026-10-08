El PP de Pérez Llorca sacaría hoy más diputados valencianos en las generales que toda la izquierda junta: 13 frente a 12

El PP sería el partido vencedor en las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana si se celebraran hoy las elecciones generales, convocadas para el próximo 29 de noviembre.

Así se desprende de la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que atribuye a los populares 13 sobre un total de 33 diputados, uno más que PSOE y Compromís juntos, que se sumarían 12 -10 y 2, respectivamente-. Vox lograría 8.

Se trata de los mismos 13 representantes que el Partido Popular ya obtuvo en los comicios de julio de 2023. El porcentaje también sería casi idéntico. Crecería muy ligeramente, del 35,1% al 35,3%.

Se trata de un porcentaje ligeramente superior al 34,2% que SocioMétrica atribuye al PP de Juanfran Pérez Llorca en la misma encuesta al preguntar por las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Por lo que respecta al PSOE, la encuesta refleja un retroceso, tanto en escaños como en porcentaje de voto. Pasaría de 11 a 10 diputados, y de un 32,4% a un 25,7% del respaldo.

Vox se mantendría como tercera fuerza, pero esta vez mucho más cerca de la segunda. Pasaría del 15,8% del voto al 22,4%, y de 5 a 8 representantes.

Compromís, en cambio, vería su representación reducida a la mitad. De 4 a 2 diputados, y de un 15,3% a un 8,2%. En julio de 2023, la formación concurrió junto a Sumar. Está por ver qué ocurre en esta ocasión, si bien ya ha anunciado que pretende una mayor independencia de su marca.

Por provincias, el PSOE perdería un diputado respecto a 2023 en Alicante. Vox ganaría dos en la de Valencia y otro en Alicante. Y Compromís perdería dos en la de Valencia.

Unidas Podemos se quedaría en un 3,3% del voto en el conjunto de la autonomía. Y Se Acabó La Fiesta (SALF), en un 2,7%. Ambas formaciones se quedarían sin representación.

A nivel autonómico, la encuesta de SocioMétrica augura que Pérez Llorca, en caso de convertirse formalmente en el candidato, revalidaría la presidencia.

El PP se recupera en este sondeo del desgaste que le produjo la dana de hace dos años y retendría el poder junto a Vox al aglutinar ambos el 51,2% del voto en las elecciones autonómicas frente al 40% de la izquierda (PSPV-PSOE y Compromís).

Los populares, que llegaron a manejar sondeos que les hicieron caer hasta los 28 diputados en el primer aniversario de la tragedia, aventajan en más de 10 puntos a los socialistas liderados por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Si las elecciones autonómicas fueran hoy, ganarían con un 34,2% de los votos y 38 escaños. Eso sí, bajarían dos respecto a 2023, cuando llegaron a los 40 representantes, liderados por Carlos Mazón.

Holgada mayoría

Este resultado les permitiría gobernar junto a Vox con una holgada mayoría absoluta que alcanzaría los 55 diputados -ésta se sitúa en los 50 en Les Corts-.

La subida más destacada en el hemiciclo autonómico se la llevaría, precisamente, el partido de Santiago Abascal, que pasaría de 13 a 17 escaños (un 17% de los votos) en comparación con 2023 y se convertiría en la tercera fuerza por delante de Compromís.

En el bloque de la izquierda, el PSPV-PSOE sufre una considerable caída de los 31 diputados actuales a 27 (un 23,8% de los votos). Mientras, Compromís aumenta en dos escaños hasta los 17 (un 16,2% de los apoyos) y Podemos llega al 2,8%, por lo que no supera la barrera electoral del 5% necesaria para entrar en Les Corts.

Con estos resultados, la izquierda quedaría lejos de cualquier opción de gobernar en la Comunitat Valenciana debido a la bajada de los socialistas. Incluso aunque se produjera una gran alianza de Compromís, Esquerra Unida y Podemos, que sí podría reportarles una subida pero apenas influiría en aproximarles mucho más a la mayoría absoluta.

Tampoco entraría en Les Corts el partido Se Acabó la Fiesta (Salf), incluido en la encuesta y que obtendría un 1,2% de votos.

El resultado de la encuesta dibuja a un PP que salva considerablemente los muebles pese a la dana y todos los cambios que ha sufrido tanto el partido como la Generalitat. En 2023, Mazón otorgó una importante victoria a los populares tras ocho años de gobierno de izquierdas con Ximo Puig al frente.

Logró 40 diputados y fue el primer presidente autonómico en firmar un acuerdo con Vox tras las elecciones de 2023. En su primer tramo de mandato, las encuestas internas reflejaban una subida constante y el PP llegó a aspirar a la mayoría absoluta de 50 escaños en la Comunitat.

Un año después de entrar en el Consell, Vox decidió salir al igual que en el resto de Ejecutivos. Pero no fue este asunto el que pasó a condicionar una turbulenta legislatura. La fatídica dana del 29 de octubre de 2024 -y que ya suma 233 víctimas mortales- pasó a condicionar la política valenciana en todos los aspectos.

La gestión de la tragedia y el desgaste de la figura de Mazón, que no dimitió hasta pasado más de un año, hicieron caer en picado las expectativas de los populares. Fue precisamente en el entorno de ese primer aniversario de la dana cuando el PP llegó a manejar encuestas que les situaban en los 28 diputados.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas residentes en la Comunitat Valenciana con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 1 a 7 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y situación laboral, con postponderación por recuerdo de voto y ajuste de indecisos con tres escenarios de participación.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics España. Director: Gonzalo Adán.