Pérez Llorca revitaliza al PP valenciano tras la dana: ganaría con 38 escaños y gobernaría junto a Vox con el 51% del voto

El PP liderado por Juanfran Pérez Llorca se recupera progresivamente del desgaste que le produjo la dana de hace dos años.

Si las elecciones autonómicas fueran hoy, los populares mantendrían el poder junto a Vox, y alcanzarían el 51,2% del voto, según el sondeo de SocioMétrica que publica EL ESPAÑOL con ocasión de la celebración, mañana, del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Enfrente, la izquierda (PSPV-PSOE y Compromís) se quedarían con el 40% del voto.

Pérez Llorca ganaría ahora con un 34,2% de los votos y 38 escaños. Eso sí, bajaría dos respecto al resultado de 2023, cuando el PP llegó a los 40 diputados.

Este resultado, reflejado en la encuesta de SocioMétrica, permitiría a los populares gobernar junto a Vox con 55 diputados, una holgada ventaja, pues la mayoría absoluta está en 50.

Coincidiendo con el primer aniversario de la dana, el PP llegó a manejar sondeos en los que caía hasta los 28 diputados. Hoy aventaja en más de 10 puntos al PSPV-PSOE liderado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La subida más destacada en las Cortes Valencianas en comparación con 2023 la protagonizaría el partido de Santiago Abascal, que pasaría de 13 a 17 escaños (un 17% de los votos), y se convertiría en la tercera fuerza por delante de Compromís.

Las elecciones se celebrarán, si nada cambia, en mayo de 2027.

En el bloque de la izquierda, el PSPV-PSOE sufre una considerable caída: de los 31 diputados actuales a 27 (un 23,8% de los votos).

Mientras, Compromís aumenta en dos escaños hasta los 17 (un 16,2% de los apoyos) y Podemos se quedaría en el 2,8%, por lo que no supera la barrera electoral del 5% necesaria para entrar en Les Corts.

Con estos resultados, la izquierda quedaría lejos de cualquier opción de gobernar en la Comunitat Valenciana debido a la bajada de los socialistas.

Incluso aunque se produjera una gran alianza de Compromís, Esquerra Unida y Podemos, la suma no evitaría en ningún caso la mayoría absoluta de PP y Vox.

Tampoco entra en el Parlamento autonómico el partido Se Acabó la Fiesta (Salf), que obtendría el 1,2% de los votos.

De la dana al 'factor Vox'

El resultado de la encuesta dibuja a un PP que salva considerablemente los muebles pese a la dana y los cambios que ha sufrido esta legislatura tanto el partido como la Generalitat.

En 2023, Carlos Mazón otorgó una importante victoria a los populares tras ocho años de gobierno de izquierdas con Ximo Puig al frente.

Logró 40 diputados y fue el primer presidente autonómico en firmar un acuerdo con Vox tras las elecciones de 2023.

En su primer tramo de mandato, las encuestas internas reflejaban una subida constante y el PP llegó a aspirar a la mayoría absoluta de 50 escaños.

Un año después de entrar en el Consell, Vox decidió salirse, al igual que en el resto de gobiernos autonómicos. Pero no fue este asunto el que pasó a condicionar una turbulenta legislatura. La fatídica dana del 29 de octubre de 2024 -con 233 víctimas mortales- revolucionó la política valenciana en todos los aspectos.

La gestión de la tragedia y el desgaste de la figura de Mazón, que no dimitió hasta pasado más de un año, hicieron caer en picado las expectativas de los populares.

Fue precisamente en el entorno de ese primer aniversario de la dana cuando el PP llegó a manejar encuestas que les situaban en los 28 diputados.

El relevo en la Generalitat con la salida de Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca, permitió ir recuperando la normalidad institucional. Los efectos empezaron a percibirse en los sondeos a finales de 2026 y comienzos de 2027. El PP comenzaba a recuperar apoyos: 33 diputados, 35...

A ello se unió, conforme avanzaba el año, el cúmulo de escándalos judiciales que envolvieron al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los populares han visto subir sus expectativas desde entonces todavía más. Llegar a los 40 diputados de 2023 o superarlos parece lejano, pero la horquilla de los 37-39 es visto ya como un éxito.

En todo caso, el PP sufre la subida de Vox: no logra recuperar apenas voto de este partido y sí lo pierden en su favor.

El sondeo de SocioMétrica que publica EL ESPAÑOL no refleja el efecto que tendría que el PP ratificase a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat. Una cuestión que Génova ha decidido retrasar y que está provocando tensiones internas a las puertas de la campaña de las generales.

Escaños por provincias

La encuesta entra al detalle del voto por provincias. Teniendo en cuenta las horquillas, en la que más afectado se vería el PP es en la de Valencia. Algo razonable por la dana.

Aquí perdería un escaño en comparación con hace 4 años y pasaría de 15 diputados a 13-14 (el 32,7%).

En Alicante -gran feudo popular- sumaría 14-15 escaños (el 39,8%) frente a los 15 de 2023.

En Castellón, bajaría un diputado, y quedaría con 9 (el 35,8%).

El PSPV-PSOE, por su parte, bajaría en todas las provincias y especialmente en la de Valencia. Aquí sumaría 10 diputados (un 22,4%) frente a los 12 de 2023.

En Alicante caería en uno hasta los 10 (un 25,1%) y en Castellón pasaría de 8 a 7 representantes (un 26,3%)

Compromís experimentaría su mayor subida en la provincia de Valencia, donde pasaría de 8 a 9 escaños con el 20% de los apoyos.

En Alicante y Castellón también aumentaría su porcentaje de votos, pero se quedaría con los mismos diputados (4 y 3 respectivamente).

Por último, Vox sube en las tres provincias, sobre todo en Valencia. Pasaría de 5 diputados en 2023 a 6-7 (un 17,1%).

En Alicante, sumaría 5-6 escaños (un 16,6%) frente a los 5 de 2023. En Castellón, aumentaría en uno hasta los 4 representantes (un 17,7%).

De acuerdo con la encuesta, el último escaño en Valencia lo tendría Compromís frente a PP (a 0,6 puntos de voto provincial); en Alicante, el PP frente a Vox (a 0,1 puntos); y en Castellón, Compromís frente al PP.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas residentes en la Comunitat Valenciana con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 1 a 7 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y situación laboral, con postponderación por recuerdo de voto y ajuste de indecisos con tres escenarios de participación.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics España. Director: Gonzalo Adán.