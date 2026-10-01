Mompó tilda de "juego sucio" el informe contra Llorca pero le respalda de forma tibia: "No soy quien debe decir si hay delito"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se ha desmarcado este jueves del supuesto dosier contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Un documento que ha enmarcado en el "juego sucio" que se produce en periodo preelectoral y cuyo contenido ha asegurado que desconoce.

"No sé exactamente de qué dosier hablamos, ni si cada uno tiene un dosier. Pero la verdad es que yo no lo tengo y dudo que Génova lo tenga", ha subrayado el también líder del PP provincial.

El dirigente popular ha evitado igualmente dar por hecho que el informe proceda de "fuego amigo" o haya sido encargado por alguien del PP con el objetivo de perjudicar al jefe del Consell, cuya candidatura para las elecciones autonómicas de 2027 todavía no ha sido confirmada por Génova.

"No pienso nada", ha dicho al ser preguntado sobre la posibilidad de que el documento haya sido ordenado por alguien de su misma formación. "Fuego amigo o fuego enemigo. Esto es política. Yo no voy a dar por hecho que ese dosier es interno o existe".

En cualquier caso, Mompó ha hecho una defensa tibia de la inocencia del propio president al insistir en que si contiene información sobre posibles delitos, debe ser la Justicia la que determine su alcance: "No soy yo quien debe decir si hay delito. Y mientras no lo vea físicamente... tampoco puedo decir si tiene credibilidad, que es un juez quien lo debe determinar".

"Creo que flaco favor hacemos hablando de estas cosas", ha manifestado. "Toda esa gente que dice que tiene el dosier, lo que debe hacer si tiene dudas es ir a Fiscalía", ha agregado.

Mompó ha dirigido también sus críticas hacia los socialistas valencianos y, en particular, hacia su secretaria general, Diana Morant, a quien ha acusado de utilizar el asunto para desviar la atención de otros temas. "Yo entiendo que al PSPV deba hablar de este tema porque no quiere que se hable de otras cosas o hablar de las cosas que está haciendo, que quiera desviar la atención", ha señalado.

En la misma línea, ha acusado al PSPV de "llevar la política al fango" y ha reprochado a Morant que no participe en otros debates que considera prioritarios para la Comunitat. "Me gustaría ver a Diana Morant en el 9 d'Octubre ayudando a que las infraestructuras hídricas llegaran a nuestra tierra", ha añadido.

El presidente provincial ha considerado que la difusión de este tipo de documentos supone "juego sucio" y ha defendido que cuando alguien no tiene argumentos políticos recurre a "ensuciar". "Cuando alguien no sabe aportar en política lo que hace es ensuciar", ha subrayado.

Confía en Pérez Llorca

Preguntado directamente por si confía en el president de la Generalitat, Mompó ha respondido que confía "en la política y en la Justicia". "Como presidente de una institución es lo que he de hacer", ha declarado ante los medios después del acto de presentación de la imagen y actividades del Día de la Comunitat Valenciana.

También ha defendido que su relación con Pérez Llorca es "perfectísima", como la que también mantiene con otros dirigentes del PP. "Es igual que la que tengo con María José Catalá, con Miguel Tellado o con el mismo Alberto Núñez Feijóo", ha aclarado.

El dirigente popular ha apelado a su experiencia política para restar importancia a las conjeturas sobre las luchas internas en el partido. "Llevo siendo alcalde desde 2011. Esto es lo de siempre, llega el último año de elecciones y debemos hablar de todo", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que no quiere contribuir a presentar como hechos probados algo que dice no conocer de primera mano. "Yo no voy a colaborar en los dimes y diretes y que acabemos dándolo como una cosa cierta", ha señalado.

El documento, conviene recordar, es anónimo e incluye supuestas irregularidades Llorca durante su etapa como alcalde de Finestrat.

Las elucubraciones sobre su procedencia no han dejado de propagarse dentro del partido desde que se conociera su existencia. Desde la elaboración por un detective privado a que haya sido encomendado por corrientes contrarias a la del líder del Ejecutivo valenciano.