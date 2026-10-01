La Generalitat Valenciana envía un Es-Alert a la población por el aviso rojo ante fuertes lluvias desde las 18:00h

La Generalitat Valenciana ha enviado este jueves un mensaje Es-Alert a la población ante el episodio de fuertes lluvias previsto para las próximas horas en la Comunitat Valenciana. El aviso se produce después de que la Aemet haya elevado a nivel rojo el riesgo por precipitaciones en distintos puntos de Valencia y Castellón.

La alerta roja, que implica una situación de "peligro extraordinario", estará activa a partir de las 18.00 horas en el interior norte y el litoral de Castellón, así como en el litoral de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología había establecido inicialmente para este jueves el nivel naranja por chubascos muy fuertes acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento con posibilidad de precipitaciones localmente torrenciales.

Pero ante el empeoramiento de la previsión y el cambio en el nivel de alerta por la tarde, la Generalitat ha mandado un mensaje a la población en el que pide que se eviten los desplazamientos y se extremen las precauciones, especialmente en las zonas próximas a barrancos y cauces.

Asimismo, insta a permanecer atentos a los canales oficiales, respetar los cortes de tráfico y llamar al 112 en caso de una emergencia. También remite a la web del 112 para más consejos.

Noticia en actualización

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