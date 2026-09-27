La "urbanización fantasma" en la playa de Castellón que renace tras 20 años abandonada: "Nos cuesta 12 M€ de dinero público"

Lo que hace dos décadas arrancó como uno de los grandes desarrollos residenciales en primera línea de playa de la provincia de Castellón es hoy un montón de asfalto invadido por la maleza y en estado de completo abandono.

Pasear por esta "urbanización fantasma" en Moncofa, en la provincia de Castellón, es trasladarse a un escenario postapocalíptico, como estar en uno de los capítulos de la serie sobre el fin del mundo The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A escasos metros del mar Mediterráneo, acceder a este esqueleto de hormigón que dejó el boom inmobiliario y numerosos litigios judiciales no es complicado.

Los vecinos de este pequeño pueblo de casi 9.000 habitantes ya se han acostumbrado a que forme parte de su paisaje y no es extraño ver a personas haciendo footing o paseando al perro en este desarrollo urbanístico donde estaba prevista la construcción de unas 3.000 viviendas.

Con una superficie de 270.000 metros cuadrados, el nivel de ejecución del proyecto es alto, ya que cuando se paralizó en el año 2007, estaba prácticamente acabado, con las aceras, las rotondas, las farolas y la señalización, pero tantos años de falta de mantenimiento y de vandalismo le han pasado factura.

Cimientos abandonados en el PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) Biel Aliño

La red eléctrica y el alumbrado público han sido completamente expoliados y se han robado todos los cables de cobre subterráneos. Además, se han desmantelado los centros de transformación que ya estaban listos y el agua inunda los cimientos de uno de los edificios abandonados.

Tampoco quedan las tapas de las alcantarillas y muchos tramos están obstruidos e invadidos por las raíces de los árboles que han crecido sin control. La red de agua potable, que también estaba construida, carece de estanqueidad general debido al deterioro de las juntas.

Por otra parte, la estructura de la calzada y los bordillos se conservan en mejor estado en la mayor parte del ámbito, pero la falta de uso ha provocado una invasión de vegetación.

El PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) completamente deteriorado Biel Aliño

Para Belcaire Sur, sin embargo, no está todo perdido. Tiene una segunda oportunidad, aunque no será barata para el Ayuntamiento del municipio. Hará falta una inversión de 12 millones de euros para arreglar todos los desperfectos.

El Ayuntamiento de Moncofa ha sacado a licitación las obras de reurbanización con el objetivo de dinamizar el espacio y convertir el símbolo del fracaso en una oportunidad de crecimiento económico. Así lo explica a EL ESPAÑOL el alcalde, Wenceslao Alós, que celebra que se hayan presentado siete empresas.

Cronología

La problemática se remonta a la época de bonanza económica, cuando el entonces primer edil, el socialista José Vicente Isach, impulsó la tramitación de este PAI, pero en 2007 la justicia acabó paralizando las obras por presuntas irregularidades al incumplirse la reserva de espacios para zonas verdes. Después, los tribunales anularon la reparcelación del sector.

Con el cambio de gobierno en 2015, el alcalde popular se propuso retomar el proyecto. En 2018 el promotor entró en concurso de acreedores y finalmente el propio Consistorio se convirtió en el agente urbanizador.

Una persona anda por el PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) Biel Aliño

En ese momento, el Ayuntamiento aprobó incluir partidas presupuestarias para asumir la gestión directa del PAI, ya que está legalmente obligado a acabar la urbanización para evitar demandas de responsabilidad patrimonial por parte de los propietarios, que en su día pagaron las cuotas.

"La mala gestión del PSOE nos ha condenado a volver a pagar a todos los vecinos 12 millones de euros", denuncia Alós, al tiempo que afirma que tendrán que recurrir al endeudamiento para hacer frente al pago puesto que el presupuesto real del Ayuntamiento es de unos 14 millones.

Al respecto, critica las "prisas" del anterior equipo de gobierno local que acabó redactando mal el proyecto. "Nos dejaron un agujero de deuda", sentencia. En este sentido, recuerda que Moncofa, pese a tener menos de 10.000 habitantes, era la tercera localidad con más deuda de la provincia.

La vegetación campa a sus anchas en el PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) Biel Aliño

"La promotora del PAI desaparece y la urbanización se queda sin vigilancia, con un ayuntamiento muy endeudado. Cuando llegamos en 2015, estaba todo desvalijado, robado y hecho polvo", insiste.

El primer edil afirma que hasta esa fecha "no se había hecho nada" para subsanar los errores y tuvieron que ejecutar la sentencia, actualizar el proyecto, licitar la redacción y después, las obras.

Vista aérea de la urbanización abandonada en Moncofa Biel Aliño

En 2021, el Ayuntamiento adjudicó la redacción del proyecto de reparcelación por 360.000 euros. La actuación de reparcelación fue valorada inicialmente en casi 16 millones de euros, aunque, tras distintas negociaciones, el coste se rebajó hasta los actuales 12,1 millones de euros.

Pese a ello, el primer edil lo ve como "una oportunidad de futuro para crear empleo y riqueza en la población". El PAI es compatible con el desarrollo hotelero, por lo que esperan que sea un enclave atractivo para las empresas turísticas.

"Es una pifia. Vamos a tener que pagarlo dos veces, primero los propietarios y ahora, el Ayuntamiento", añade.

Vista aérea del PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) Biel Aliño

La restauración

El proyecto de finalización del PAI Belcaire Sur plantea un plan mixto que combina la rehabilitación de instalaciones existentes y la construcción de nuevas. El plazo de ejecución es de 12 meses.

El grueso económico del presupuesto es para la restauración del entramado eléctrico. Con 4,33 millones de euros destinados a las redes eléctricas y más de 900.000 euros para el alumbrado.

El PAI Belcaire Sur de Moncofa (Castellón) Biel Aliño

Estos fondos permitirán restituir el cableado de cobre sustraído, equipar 18 centros de transformación vaciados y restablecer los circuitos de alta, media y baja tensión.

Además, se asignan más de 500.000 euros a pavimentación para subsanar grietas, extender la capa de rodadura y ejecutar obras pendientes como la Glorieta Norte de conexión con el Camí de Viniesa, el paseo peatonal y el aparcamiento.

También contempla la reconstrucción del Puente Galápagos. Con una partida de más de 400.000 euros, se demolerán las vigas y el tablero actual sobre la acequia de L'Hilla para construir una nueva plataforma de 30 metros de longitud.

Las aceras invadidas por la vegetación Biel Aliño

En cuanto al saneamiento, la red de aguas residuales requerirá reparar o sustituir tramos donde el 64% de los pozos inspeccionados presenta fallos. Asimismo, se realizarán pruebas de estanqueidad y sellado de fugas en la red de agua potable y se ampliará el alcantarillado de pluviales.

Finalmente, el proyecto integra medidas de protección del litoral y de la fauna, como la regeneración del cordón dunar y la adecuación del hábitat del galápago europeo, una tortuga de agua dulce, mediante la creación de balsas, canales y zonas de protección.