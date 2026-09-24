El director de À Punt niega "manipulación", rechaza dimitir y asegura que seguirá emitiendo toros "sin pedir perdón"

El director general de À Punt, Francisco Aura, ha negado este jueves en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts que exista "manipulación" informativa en la radiotelevisión pública valenciana y ha rechazado dimitir, tal y como lo han exigido los grupos de la oposición, PSPV y Compromís.

Durante su intervención, el director de la cadena ha advertido que seguirá retransmitiendo festejos taurinos por el "respaldo incontestable" de la audiencia, a la vez que ha defendido que el 90% de la programación actual se emite en valenciano.

Aura ha sacado pecho de la gestión económica y administrativa tras la fusión de las dos anteriores sociedades en la actual Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y también ha abogado por establecer "sinergias" con la Forta y otras televisiones autonómicas.

No obstante, ha reconocido que se produjo un "fallo de control editorial" con la adquisición del programa 'Sopa de letras' de Telemadrid y por eso fue retirado. "Un fallo puntual no invalida el modelo de programación", ha argumentado.

"Cometimos un error, lo reconocimos y lo sustituimos de inmediato. Falló el control editorial y no se detectó que el presentador se dirigía directamente a la audiencia de Telemadrid" -y no a la de À Punt-, ha explicado. La referencia a Telemadrid aparece en los primeros minutos del concurso.

El alto cargo de la radiotelevisión pública ha defendido que la "pluralidad y la apertura informativa" de los medios públicos se pueden "acreditar con datos" frente a las "impresiones interesadas". "Es difícil sostener que se silencia a la oposición", ha asegurado, tras las críticas de socialistas y Compromís, que han exigido la dimisión del director general y su equipo. "Todas las voces y sensibilidades tienen cabida", ha añadido.

Al margen de ello, el responsable de la radiotelevisión autonómica ha destacado que À Punt ha llegado durante este año a más de 4 millones de valencianos y mantiene el 3% de cuota de pantalla, mientras que la radio ha pasado de los 13.000 a los 44.000 oyentes y las redes sociales suman más de 1,5 millones de seguidores.

Como novedades, ha anunciado que se trabaja para adquirir una nueva sede en Alicante y para producir una nueva serie de ficción. También ha defendido que se ha reforzado la apuesta por el sector audiovisual con "un 50% más de producción y un incremento del gasto del 16%".

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que valoren la gestión "con todos los datos sobre la mesa y no desde prejuicios preparados", a la vez que ha garantizado que su equipo seguirá trabajando por una radiotelevisión "mejor gestionada, que cuida a sus profesionales y aproveche mejor sus recursos" y para que esté "cada vez más presente" entre los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.