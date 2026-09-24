El director de À Punt, Paco Aura.

El director de À Punt, Paco Aura. José Cuéllar / Corts

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El director de À Punt niega "manipulación", rechaza dimitir y asegura que seguirá emitiendo toros "sin pedir perdón"

Paco Aura reconoce que se produjo un "fallo de control editorial" con la adquisición del concurso 'Sopa de letras' de Telemadrid y por eso fue retirado.

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El director general de À Punt, Francisco Aura, ha negado este jueves en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts que exista "manipulación" informativa en la radiotelevisión pública valenciana y ha rechazado dimitir, tal y como lo han exigido los grupos de la oposición, PSPV y Compromís.

Durante su intervención, el director de la cadena ha advertido que seguirá retransmitiendo festejos taurinos por el "respaldo incontestable" de la audiencia, a la vez que ha defendido que el 90% de la programación actual se emite en valenciano.

Aura ha sacado pecho de la gestión económica y administrativa tras la fusión de las dos anteriores sociedades en la actual Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y también ha abogado por establecer "sinergias" con la Forta y otras televisiones autonómicas.

Jota Abril al frente de Sopa de Letras en Telemadrid.

No obstante, ha reconocido que se produjo un "fallo de control editorial" con la adquisición del programa 'Sopa de letras' de Telemadrid y por eso fue retirado. "Un fallo puntual no invalida el modelo de programación", ha argumentado.

"Cometimos un error, lo reconocimos y lo sustituimos de inmediato. Falló el control editorial y no se detectó que el presentador se dirigía directamente a la audiencia de Telemadrid" -y no a la de À Punt-, ha explicado. La referencia a Telemadrid aparece en los primeros minutos del concurso.

El alto cargo de la radiotelevisión pública ha defendido que la "pluralidad y la apertura informativa" de los medios públicos se pueden "acreditar con datos" frente a las "impresiones interesadas". "Es difícil sostener que se silencia a la oposición", ha asegurado, tras las críticas de socialistas y Compromís, que han exigido la dimisión del director general y su equipo. "Todas las voces y sensibilidades tienen cabida", ha añadido.

Al margen de ello, el responsable de la radiotelevisión autonómica ha destacado que À Punt ha llegado durante este año a más de 4 millones de valencianos y mantiene el 3% de cuota de pantalla, mientras que la radio ha pasado de los 13.000 a los 44.000 oyentes y las redes sociales suman más de 1,5 millones de seguidores.

Como novedades, ha anunciado que se trabaja para adquirir una nueva sede en Alicante y para producir una nueva serie de ficción. También ha defendido que se ha reforzado la apuesta por el sector audiovisual con "un 50% más de producción y un incremento del gasto del 16%".

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que valoren la gestión "con todos los datos sobre la mesa y no desde prejuicios preparados", a la vez que ha garantizado que su equipo seguirá trabajando por una radiotelevisión "mejor gestionada, que cuida a sus profesionales y aproveche mejor sus recursos" y para que esté "cada vez más presente" entre los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.