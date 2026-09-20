Llanos Massó: "El PP y Vox se han sido leales, y eso será determinante para el tipo de pacto de la próxima legislatura"

Llanos Massó (Albacete, 1966) es presidenta de Les Corts Valencianes desde que el PP y Vox alcanzaron un pacto de Gobierno en 2023. Su cargo es de los pocos que no ha sufrido variaciones a lo largo de la presente legislatura, pues su partido decidió salirse de todos los ejecutivos autonómicos un año después de entrar, en julio de 2024.

A ello le siguió la fatídica dana de octubre de aquel año, que pasó a marcar toda la agenda política tanto en la Generalitat como en el Parlamento. La segunda autoridad de la Comunitat Valenciana parece cómoda en su puesto y rechaza vaticinar si será la candidata de Vox en 2027.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, realiza un balance de la legislatura y destaca la capacidad de su partido de condicionar la gestión del PP. Además, anticipa que las líneas de Vox en el tramo final hasta las elecciones serán el control de todo lo acordado con los populares para Presupuestos y Acompañamiento y la creación de una Oficina de Fraude Padronal.

Sobre si, en el caso de que ganara la derecha, entrarían de nuevo a la Generalitat como lo están haciendo en el resto de Gobiernos autonómicos, no lo da por hecho. El tipo de pacto, señala, dependerá de la representación que obtengan y de lo que decida la dirección nacional.

"Aquí ha habido una relación de responsabilidad y de lealtad por parte tanto del PP como de Vox. Por eso se ha podido trabajar como se ha trabajado aquí. Y eso será determinante la próxima legislatura a la hora de decidir qué tipo de acuerdo habrá", señala.

¿Qué agenda de temas tiene Vox para el último tramo de legislatura?

Lo principal será controlar la ejecución de los presupuestos que se aprobaron hace un mes prácticamente, con todas las propuestas que aceptó el PP introducidas por Vox, y ver si se implementa la ley para crear la Oficina de Control de los Empadronamientos. Queremos que finalice la legislatura por lo menos con la aprobación de su creación.

¿Confían en que sea alta la ejecución con lo poco que queda para acabar el año, cuando este mismo septiembre se abrieron las cuentas?

Asumimos que no estamos en una situación normalizada. Cuando un presupuesto se aprueba el 30 de julio y se supone que las elecciones son en mayo es muy complicado. Luego hay que disolver la Cámara y toda la actividad legislativa se paraliza. Además, no nos engañemos, todos los partidos empezaremos en breve la precampaña. Pero desde luego nosotros lo que sí que pretendemos es que se trabaje en ese sentido, en ejecutar lo máximo posible porque la prioridad siempre hemos dicho que son los valencianos y nada nos debería desviar de ese foco.

Están por llegar seguro dos leyes, la del Suelo y la Forestal, además de, probablemente, otras regulaciones como la del Tribunal de Contratos o de Vivienda, que necesitarán de su apoyo. ¿Dará su grupo el respaldo a estos textos?

Tendremos que ver primero las las leyes y el planteamiento que hace el Consell. La predisposición de Vox siempre ha sido y creo que debe seguir siendo hasta final de legislatura hacer un ejercicio de responsabilidad. Si pensamos que son positivas, las aprobaremos. Nosotros no funcionamos ni a golpe de encuestas, ni por electoralismo, ni por cortoplacismo.

Llanos Massó, en un momento de la entrevista. Biel Aliño

¿Qué líneas de fiscalización al presidente de la Generalitat van a marcar en el Debate de Política General?

Sé que se está trabajando sobre las propuestas de resolución e irán en la línea que Vox ha ido marcando en estos años.

¿Están satisfechos con el balance de legislatura? ¿Qué cuestiones se les han quedado en el cajón que les habría gustado sacar?

Estamos moderadamente satisfechos. Primero porque se ha conseguido empezar a revertir 8 años de Gobierno del Botánico que han sido nefastos para nuestra región. Y segundo, porque poco a poco Vox ha podido ir implementando parte de sus políticas.

No somos ajenos a que nuestro porcentaje de representación es el que es y el del PP es el que es. Y dentro de ese porcentaje de representación hemos hecho lo que hemos podido. Mucha gente nos dice: "es que tendríais que apretar más". Y yo, como siempre dice nuestro presidente, les contesto: pues votadnos más.

En materia de Educación se ha aprobado la ley de Libertad Educativa. Creo que ha sido un paso importante para revertir todo el liberticidio que hizo la Conselleria liderada por Compromís. También es cierto que venimos de otros años anteriores en los que quizá no se ha sido lo contundente que se debería por parte de los gobiernos del PP.

"La predisposición de Vox creo que debe seguir siendo hasta el final de legislatura hacer un ejercicio de responsabilidad en la aprobación de leyes con el PP"

Creo que esa ley recupera la libertad de las familias y normaliza un bilingüismo que tiene la Comunidad Valenciana y con el que nunca ha habido ningún problema hasta que la izquierda decidió usar la lengua como como arma política y para alimentar ese ese separatismo que ellos pretenden.

Si además ahora conseguimos empezar a sacar la ideología de las aulas, también es fundamental. No hay más que ver los los informes Pisa, consecuencia de todas las leyes educativas que han venido de la izquierda y que han sido un proyecto de ingeniería social.

Se ha llegado a promocionar alumnos con suspensos, a dar aprobado general en algunas circunstancias. Eso es una estafa, porque al final las familias y los propios alumnos piensan que tienen un título que sirve para algo, y si no tiene los conocimientos, no tiene las competencias necesarias, es una estafa.

Hay que volver a llevar a la educación al esfuerzo, al mérito, porque igualar a todos por abajo no es igualdad. Lo que hay que hacer es ayudar al que no puede llegar a que llegue y al que puede fomentarle esa exigencia y ese esfuerzo.

El informe de Pisa también refleja las desigualdades sociales que existen y las diferencias de rendimiento académico en centros públicos y centros concertados/privados. ¿Considera que habría que reforzar los recursos a los centros públicos precisamente para trabajar en la igualdad?

Todo lo que sea invertir en educación sea bienvenido. El problema es que muchas veces se confunde el gastar mucho con el gastar bien porque durante mucho tiempo se están dilapidando muchos recursos que no son ilimitados en cosas innecesarias.

Hay una cosa que llama la atención de este informe Pisa y es que el año en el que las notas de bachillerato de selectividad han sido más altas, los resultados del informe han sido más bajos. Eso nos lleva a pensar que de alguna manera las evaluaciones no evalúan y eso es una reflexión que tenemos que hacer.

La presidenta de Les Corts, durante la entrevista Biel Aliño

¿Es usted partidaria de que Vox entre en el Consell si gana la derecha las elecciones?

Habrá que esperar a ver qué fuerza tenemos la próxima legislatura. Yo no me voy a aventurar a hacer un pronóstico de lo que los ciudadanos de la de la Comunidad Valenciana van a decidir.

A lo que sí apuntan las encuestas es una tendencia de subida de Vox respecto a las elecciones de 2023. Si aumentan en escaños, ¿cree que deberían entrar o no tiene por qué?

Habrá que analizar cada cada situación. Ha habido situaciones, por ejemplo, en el Parlamento de de Andalucía en el que prácticamente Moreno Morilla tenía la mayoría absoluta y Vox ha entrado para asegurarse de que el acuerdo de investidura se cumplía. En otros sitios, con distintos porcentajes, se ha entrado en gobiernos.

Aquí, no le voy a engañar, estamos condicionando el gobierno del PP porque necesita nuestros votos y se está trabajando muy bien así. En el momento que tengamos los datos y veamos cuál es la situación y a qué acuerdos se puede llegar me imagino que la dirección nacional del partido, que es la que decide estas cosas, tomará la decisión más adecuada en la que Vox pueda ser más útil a las personas que nos han votado.

Efectivamente, Vox ha tenido una gran capacidad lograr cesiones del PP en leyes tan importantes como Presupuestos, Acompañamiento o la Renta Valenciana de Inclusión. ¿Se ven con más fuerza desde fuera ahora que han comprobado lo que es estar dentro y fuera del Consell?

Sí que hemos sido útiles para los ciudadanos y todo dependerá de los escaños, de a qué tipo de acuerdo se quiere llegar...

Los pactos también dependen mucho, al igual que las relaciones, de las personas. Aquí a día de hoy ha habido una relación de responsabilidad y de lealtad por ambas partes y por eso se ha podido trabajar como se ha trabajando. Y eso será determinante la próxima legislatura a la hora de decidir qué tipo de acuerdo habrá.

En muchos sitios han puesto de ejemplo los acuerdos de la Comunidad Valenciana y han servido de inspiración en otras partes en las que ha costado más.

Sabemos que Vox no valora a los candidatos del PP, pero como dice que las personas son importantes, ¿cree que Juanfran Pérez Llorca es el mejor candidato a la Generalitat?

Efectivamente, no entramos a valorar cómo se organizan otras formaciones. Ellos decidirán y pensarán cuál es la mejor opción.

¿Pero se sienten cómodos con él como presidente e interlocutor?

Hasta hoy, si se han podido sacar esos acuerdos es porque se ha podido negociar con el Consell y con el presidente.

¿Cree que el calendario presupuestario tiene que volver al habitual a partir del año que viene? ¿Descarta por completo que Vox apoye unos hipotéticos presupuestos de 2027?

Como hemos hablado al principio, esta no es una situación normal porque la dana ha condicionado la legislatura. No es lo habitual aprobar los presupuestos a finales de julio y, por tanto, que en un mes el Consell se ponga a trabajar no creo que en este momento sea adecuado. Vamos a centrarnos en lo que ya se ha planificado y a ejecutar lo que se ha presupuestado.

Yo entiendo que se debe de volver al calendario habitual en algún momento, pero poner a las consellerias a trabajar ahora en unas nuevas cuentas me parece extraño. Y si además queremos terminar las leyes pendientes cuando unos presupuestos paralizan toda la actividad legislativa de Les Corts...

¿Le gustaría ser a usted candidata a la Generalitat? ¿Se ve de vicepresidenta del Consell?

Ni me gustaría ni me dejaría de gustar. Le aseguro que el día de las elecciones Vox tendrá un nombre en la papeleta.

Suena tópico, pero es así. Vox nunca ha priorizado los candidatos al programa. Lo mismo que no ha priorizado las estructuras orgánicas del partido. Creo que nos va muy bien así para tener el mismo mensaje en cualquier lugar de España.

Respecto a lo mío, no me lo he planteado. Hace tres años, cuando me nombraron presidenta de Las Cortes, me llamaron dos días antes. Mi partido me pidió que diera ese paso y lo hice, así que cuando llegue el caso, me imagino que el presidente y el secretario general valorarán pros y contras de cada una de las de las opciones y nos dirán qué es lo que tenemos que hacer.

Llanos Massó, en su despacho de Les Corts. Biel Aliño

Han ampliado la rebajas fiscales dirigidas a rentas altas, como la del IRPF a rentas de más de 100.000 euros o el aumento de 1 a 2 millones de euros el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio. Puestos a bajar impuestos, ¿no cree que los que necesitan una mayor rebaja de la carga fiscal son las rentas bajas?

Todos necesitan una rebaja de la presión fiscal, unos por unos motivos y otros por otros. La bajada a rentas bajas ya estaba incluida en la rebaja fiscal inicial pactada con el PP. Lo que Vox ha hecho ha sido aumentar ese acuerdo original.

Cuando hablamos de presión fiscal, a veces se nos ha criticado diciéndonos que es que hay países de Europa en los que la presión fiscal es muchísimo más alta. Claro, pero es que ahí hay una trampa porque de lo que quizá deberíamos de hablar es del esfuerzo fiscal, que es lo que sufren todos y cada uno de los de los ciudadanos y nosotros abogamos por reducir.

A algunos para que puedan llegar a fin de mes y a otros para que puedan seguir invirtiendo, creando empleo y, sobre todo, para que no se nos vayan.

Entonces yo creo que es importantísimo bajar los impuestos a todos. A veces nos dicen "es que es a costa de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación". Pero es que no es cierto, porque la cantidad de millones de euros que se van en gasto superfluo que se puede eliminar o en subvenciones que se han de suprimir, es importantísimo.

Los ciudadanos no son conscientes de la cantidad de recursos que estamos dilapidando en subvenciones que habría que quitar. Un país no puede vivir de forma subvencionada. Por ejemplo, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, la industria. Cada vez que leemos una noticia hablamos de implementar ayudas. ¿Qué queremos? ¿Todo subvencionado? Se puede dar una ayuda en un momento puntual porque hay una crisis, pero no siempre. Lo que hay que hacer es solucionar la hiperregulación y bajar impuestos.

¿Qué intención tienen de cara a la próxima legislatura? ¿Una reforma del tramo autonómico del IRPF?

Pues en realidad mucho dependerá de quién esté en el Gobierno central y en la Generalitat. Si nosotros estamos intentando esa rebaja fiscal, pero por otro lado en Moncloa sigue el gobierno de Sánchez ahogando a los ciudadanos, no podremos hacer algo tan ambicioso. Pero sí, nuestro objetivo a medio y largo plazo es esa rebaja del IRPF y de prácticamente todos los impuestos. Acompañado con un análisis del gasto.

"Todo el mundo necesita una rebaja de la presión fiscal. Algunos para poder llegar a fin de mes y otros para poder seguir invirtiendo, creando empleo y, sobre todo, para que no se nos vayan" Descripción del sumario...

¿No cree que habría más recursos si hubiera una financiación autonómica acorde a la situación actual de la Comunidad Valenciana?

¿Usted cree que se puede llegar alguna vez a un sistema de financiación en el que los que más tienen accedan a perder recursos para que los que menos tienen lleguen a igualarse en recursos? Porque si eso no sucede, y no va a suceder jamás, ¿qué implica aumentar recursos en la financiación? Supone haberle subido previamente los impuestos a los ciudadanos, y eso tiene truco.

Por lo pronto, el Gobierno ha sacado adelante su nuevo sistema en el Consejo de Política Fiscal y está pendiente de comprobar si lo saca en el Congreso. Si lo aprobara, ¿qué tendría que hacer la Comunitat Valenciana?

Desde el momento en el que es el Gobierno el que gestiona el reparto de la financiación, todos vemos lo que está pasando. Las comunidades que son beneficiadas son las comunidades que están gobernadas por los socios que sustentan al Ejecutivo de Sánchez. Se usa la capacidad de reparto de financiación autonómica para comprar voluntades y para el mercadeo. Y lo que no puede ser es que quien salga beneficiado sean los gobernantes desleales con el resto de de España.

Nuestro objetivo es que no haya desigualdades entre comunidades autónomas y si para eso hay que devolver en algunas situaciones las competencias al Estado, pues no nos tiene que temblar la mano.

Estaba hablando antes de la necesidad de un mayor control en el gasto. Una de las cuestiones que ha quedado pendiente esta legislatura es el recorte del sector público, una de las promesas que hizo Carlos Mazón, pero que finalmente se ha quedado en casi nada. ¿Quiere Vox volver a incidir en este asunto la próxima legislatura o se centrará más en el control de las subvenciones?

No es incompatible. En todas las administraciones hay que ir acometiendo ese recorte de gasto innecesario y evidentemente el tema del sector público es una asignatura pendiente que tenemos porque está hiperdimensionado en muchísimos aspectos.

Esta legislatura ha quedado aparcado porque no ha sido una legislatura al uso. Pero confío en que todas estas cuestiones las retomemos.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Biel Aliño

Una de las cuestiones más polémicas de la negociación de presupuestos y acompañamiento fue la famosa prioridad nacional. Lograron que constara expresamente en varias leyes, pero en la práctica se trata de una prioridad vecinal, pues se priorizan criterios como empadronamiento, trayectoria de cotización, etc. y para aplicarla en su totalidad habría que cambiar la Ley de Extranjería en el Congreso. ¿Es todo esto una batalla dialéctica dirigida a su electorado?

No. Como usted dice, hay leyes a nivel nacional que se deben de modificar, pero la prioridad nacional es un compromiso con la gente que está trabajando en España, que está cotizando, que ve cómo le pasan uno a uno por delante, un padre de familia que ve que a sus hijos los tiene en casa hasta los 30 años porque no se pueden emancipar y la poca vivienda que hay terminan llevándosela los que acaban de llegar.

El objetivo es que los españoles no sean siempre los últimos de de la cola. Y la prioridad nacional de los presupuestos y Acompañamiento iba dirigida a las ayudas sociales y al acceso a la vivienda, que son los principales problemas que que tienen los valencianos.

Otra cuestión que aprobaron fue lo que ustedes definieron como "adiós a los menús halal". El cambio introducido refleja que cuando exista carne en ese menú "el sacrificio del animal debe haberse realizado mediante un procedimiento de aturdimiento previo". Pero la propia Generalitat afirma que eso ya se hace porque la gran mayoría de la carne certificada como halal que se vende en España cumple con ese requisito y no significa prohibir el menú halal.

La propia Generalitat ha modificado sus instrucciones a los centros para introducir lo pactado con Vox.

¿Consideran una prioridad la gestión de las emergencias con episodios climáticos cada vez más fuertes y frecuentes como los que han sucedido estos días en Valencia?

La gestión de las emergencias es es importante. El episodio del miércoles no tuvo absolutamente nada que ver con el de 2024. Pero nos debe de servir como aviso de que el Gobierno de Sánchez no ha hecho las obras que tenía que haber hecho para que, si ese fenómeno en un momento dado empieza a tomar las características de la dana, evitar que Valencia se vea igual.

Ni se han hecho las infraestructuras necesarias por parte del gobierno de Sánchez, ni por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, aquí en la Comunidad Valenciana sí que se han adjudicado y se están adjudicando algunas obras en el marco de sus competencias, al igual que los ayuntamientos.

Si esa lluvia torrencial del miércoles dura más tiempo y es aguas más arriba, como sucedió hace dos años, nos podemos encontrar con lo que pasó y el responsable sería Sánchez.

"Si esa lluvia torrencial del miércoles dura más tiempo y es aguas más arriba, como sucedió hace dos años, se puede repetir lo que pasó y el responsable sería Sánchez" Descripción del sumario...

¿Ve razonable que Vox y el PP concluyeran la comisión de investigación de la dana con 64 de los 96 citados sin comparecer, incumpliendo el propio plan de trabajo que aprobaron los dos grupos y sin que acudieran no solo los cargos del Gobierno central que se negaron a someterse a fiscalización, sino los cargos de la Generalitat que debían haber asistido?

Compareció el presidente de la Generalitat, que era su máximo responsable, y la vicepresidenta. Mayor representación que esa... y respecto a los otros responsables de la Generalitat, comparecieron en el Congreso y se pidieron las declaraciones que hicieron allí.

Sin embargo, cuando empezamos a analizar qué es lo que pasó con la dana y de quién fueron las mayores responsabilidades de que pasara lo que pasó por la no limpieza de cauces o la no realización de infraestructuras necesarias, llamamos a los cargos del Gobierno central y no vino ninguno. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se negó a asistir. Ella, que siempre ha pedido depurar responsabilidades.

Así que la comisión se cerró en los plazos que estaban previstos sin la comparecencia de nadie del Gobierno central, cuando eran responsables de la falta de infraestructuras y de los avisos que debería haber dado la CHJ.

¿Cómo valora la gestión de Ceuta del Gobierno central? ¿Qué cree que debería hacer Europa?

Europa debe ser tajante y contundente en la defensa de su frontera sur. Y respecto al Gobierno, no sabemos por qué Sánchez está permitiendo que haya una región de España invadida. Por lo que estamos viendo últimamente, sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Eso tiene un nombre, se llama traición. Y yo espero que al final Sánchez y todos los responsables de su Gobierno terminen pagando.

Hay una ciudad española de 70.000 personas metidas en sus casas, en la que las mujeres no pueden salir con este Gobierno, el más feminista de la historia. En la que los padres tienen miedo a que los niños vayan al colegio. Hay muchas familias que se están planteando salir de Ceuta. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que los españoles abandonemos Ceuta y entregársela a su amigo de Marruecos? Pues que pierda toda esperanza porque España no va a abandonar Ceuta.