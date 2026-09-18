El PP se retira como acusación en el 'caso Azud' tras el final de la instrucción: evita presentar escrito contra Grau y Corbín

El PP ha decidido finalmente retirarse como acusación popular en el caso Azud. Era la única que quedaba. Así lo ha comunicado el partido al juzgado, tal como ha podido confirmar este periódico, después de que éste rechazara ampliar el plazo habitual de diez días para que presentaran su escrito como habían pedido.

Fuentes de la formación señalan que consideran que la Fiscalía ya ejerce la acusación correspondiente y que con ella es suficiente.

La retirada del PP de la causa se produce más de tres años después de que se personara. La jueza, en marzo de 2023, la admitió junto a la de Vox con dos condiciones: una, que lo hicieran bajo una misma dirección letrada (es decir, aglutinada con el mismo abogado); y dos, que cada formación aportara una fianza de 10.000 euros. El PP así lo hizo y, de hecho, ahora ha pedido la devolución de la fianza.

Vox finalmente se apartó y quedaron solo los populares. Por aquel entonces, las indagaciones apuntaban a varias personas del PSPV -como el extesorero Pepe Cataluña- o vinculadas a este partido -como el abogado José Luis Vera- y los investigadores trataban de amarrar la vía de la posible financiación irregular del partido para campañas electorales.

Algo que al final no ha sido posible por la prescripción de los hechos y porque en la época en la que sucedieron no existía este delito.

Hace pocas semanas, la jueza daba por finalizada la instrucción tras casi 9 años con el auto de procedimiento abreviado. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral. Lo hacía después de archivar todo lo relacionado con la presunta financiación irregular de las campañas de los socialistas. Así, la causa quedó sobreseída para Pepe Cataluña y para los empresarios que podrían haber pagado en B.

En cualquier caso, la magistrada da por acreditados los hechos en el citado auto pese a no poder perseguirlos penalmente.

El PP quedaba con ello muy descolgado de este procedimiento al no poder acusar a estos cargos socialistas, pues cabe recordar que el grueso de la causa a quien más señala del ámbito político es a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; y al que fuera su vicealcalde, Alfonso Grau.

A ambos los sitúa en el centro de una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones -especialmente el Ayuntamiento de Valencia- durante más de una década.

Los populares evitarán ahora acusarlos al apartarse del procedimiento.