Miguel y María, dueños de una carnicería en Aras de los Olmos. EE

Miguel y María, dueños de una carnicería en un pueblo de 400 habitantes: "Soy de Colombia, llegué aquí hace 4 años"

El envejecimiento de la población en los municipios alejados de la gran ciudad pasa factura. Con la llegada de la jubilación, muchos negocios echan el cierre después de haber prestado servicio durante toda una vida. Pero a veces, todavía hay esperanza.

Es lo que ocurrió en Aras de los Olmos, un pequeño pueblo de interior en el que apenas viven 400 vecinos, situado en el interior de la comarca Los Serranos, en la provincia de Valencia.

Maricarmen llevaba 30 años al frente de su colmado y carnicería, 'La tienda de Mari', cuando llegó la hora de retirarse. Pero dos jóvenes emprendedores cogieron el relevo.

Miguel y María decidieron entonces probar "una aventura nueva", según explican a 'Nosvamospalpueblo', un perfil de TikTok que enseña el gran potencial de los pequeños pueblos a través de las voces de sus habitantes.

Ella es colombiana y vive en Aras de los Olmos desde hace 4 años, cuando llegó para cuidar a una persona mayor. "Venía a hacerle la compra a Mari siempre, entonces siempre hablaba con ella", afirma.

De esta amistad con la dueña, y al conocer que María tenía experiencia en carnicería, surgió traspasarle el negocio.

"Un día me dijo: 'Ah, María, ¿no te interesaría quedarte aquí? Nos vamos a jubilar y no quiero que se cierre. Quiero que siga habiendo servicio para la gente'. A mí me pareció fantástica la idea. Después conocí a Miguel, se lo dije y también le pareció bien. Y pues aquí estamos", recuerda.

#nosvamospalpueblo #pueblo #arasdelosolmos #valencia ♬ sonido original - Nosvamospalpueblo @nosvamospalpueblo.es Nos acercamos a Aras de los Olmos para conocer a Miguel y María, dos emprendedores que han cogido el relevo generacional de la tienda y carnicería de su pueblo. Miguel nos cuenta que la anterior dueña, Maricarmen se iba a jubilar así que les cedió el puesto y ellos se embarcaron en esta aventura. María por su parte, nos cuenta que ella llegó al pueblo, para cuidar a una persona mayor y como venía a comprar a esta tienda hizo amistad con la dueña. Maricarmen al conocer que María tenia experiencia en carnicería, decidió ofrecerle está oportunidad. Maricarmen les cedió las recetas de los embutidos y las preparaciones de la carnicería, para que los clientes habituales siguieran viniendo. Si quieres tener una oportunidad como está, comenta: info #vivirenunpueblo

La mujer les cedió las recetas de los embutidos y las preparaciones de los productos que vendía para que los clientes habituales siguieran confiando en la tienda de siempre y ya llevan un año al pie del cañón.

"Hacemos lo mismo que tenían Rafa y Mari. Nos dieron sus recetas, porque es a lo que la gente está acostumbrada, lo que les gusta y lo que más se vende", señalan los emprendedores.

"Tenemos longaniza fresca casera y hacemos por encargo productos para la orza. La morcilla no la hacemos nosotros; nos la traen, pero está súper buena. También hacemos chorizo fresco, chorizo seco, chorizo criollo y las sobrasadas. Y las hamburguesas de ternera, que son una mezcla con cerdo, también las hacemos aquí", detallan.

De hecho, en este pequeño colmado hay de todo para abastecer a los vecinos: "Tratamos de que la gente encuentre lo que necesita; intentamos tener un poco de cada cosa".

#nosvamospalpueblo #pueblo #arasdelosolmos #valencia ♬ sonido original - Nosvamospalpueblo @nosvamospalpueblo.es Estamos en Aras de los Olmos, está vez para hablar con Maricarmen, la anterior generación que llevaba la tienda que traspaso a Miguel y María. A los que puedes conocer en nuestro vídeo anterior. Maricarmen agradece que María y Miguel se quedarán con la tienda, porque según nos explica el problema que tienen en los pueblos es que nadie quiere coger los negocios. Porque como ella comenta, son muy duros, pero también muy gratificantes. Miguel por su parte está encantado con el negocio y su clientela. Maricarmen llevaba 30 años antes de realizar el relevo y actualmente Miguel y María cumplirán su primer año en breve. Maricarmen les desea que ambos sean tan felices con este negocio, como lo ha sido ella. Si quieres tener una oportunidad como está, comenta: info #vivirenunpueblo

La anterior propietaria agradece que la pareja se quedara con la tienda y les desea que ambos sean "tan felices" como lo ha sido ella.

"Yo estoy contentísima de que esta gente se haya animado, porque el problema que tenemos en los pueblos es que nadie quiere coger estos negocios, que son muy esclavos, pero también son gratificantes", reconoce.