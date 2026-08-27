Arcadi España replica a Llorca que con los 3.669 millones de la nueva financiación podría acoger a los menores de Ceuta

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, este jueves ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

El ministro de Hacienda, Arcadi España, vinculó este jueves la acogida de menores procedentes de Ceuta con las negociaciones sobre el sistema de financiación autonómica.

España afirmó que las comunidades que "han manifestado que no tienen financiación tienen un modelo encima de la mesa". Para la Comunitat Valenciana, según señaló, se trata de 3.669 millones de euros adicionales.

Contestó de esta manera al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que avisó el miércoles que los centros de menores de la Comunitat Valenciana estaban saturados y calificó de "difícil" acoger inmigrantes de Ceuta.

"La Generalitat, de momento, parece ser que dice que 'no'" al nuevo modelo, denunció, al tiempo que recordó que el viernes 4 de septiembre se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así, tras presentar un programa para paliar los efectos de la dana en Mislata, instó al conjunto de comunidades autónomas a "reflexionar" y "defender los intereses de sus territorios y no los intereses de su partido, del PP".

Preguntado por si le parece muy descabellada la propuesta de la Generalitat de que la negociación de la financiación sea algo conjunto de todas las comunidades y no sea bilateral, el responsable de Hacienda indicó que "el primer borrador de financiación autonómica se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano donde están todas las comunidades autónomas".

"Allí es cuando se plantea la propuesta", subrayó el ministro de Hacienda, que explicó que "luego se hacen reuniones bilaterales con comunidades autónomas, con todas".

España consideró que "tiene sentido" hacer estos encuentros bilaterales teniendo en cuenta las características de cada territorio.

El titular de Hacienda afirmó que está "un poco cansado de las excusas" para no sacar adelante un nuevo modelo de financiación. "Si no te gusta este modelo, presenta uno. Pero presenta uno donde digas cuántos recursos adicionales le tocan a cada comunidad autónoma", manifestó.

Respecto a la Comunitat Valenciana, insistió: "los valencianos y las valencianas estamos cansados de las excusas de un gobierno que es más fiel a los intereses de la calle Génova que a los intereses de su ciudadanía".

Programa Edil Dana

Por otra parte, el ministro de Hacienda anunció la resolución de la convocatoria de los programas EDIL DANA, que supone una inversión de 273 millones de euros de fondos europeos destinada a 95 ayuntamientos valencianos para adaptarse al cambio climático y aumentar su resiliencia tras la dana.

"Agradecemos siempre a la Unión Europea y a la Comisión toda la solidaridad con las zonas afectadas como la dana. Esta mañana los ayuntamientos recibirán esa convocatoria, que está cofinanciada al 95%", explicó.

Estos fondos irán destinados a financiar actuaciones para mejorar la adaptación de los municipios al cambio climático y se basará en tres ejes estratégicos: la resiliencia hidráulica, la seguridad ciudadana y los sistemas de alertas.