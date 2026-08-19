El Gobierno licita la primera gran obra contra inundaciones tras la dana: 132 M€ para el desvío del barranco de la Saleta

El Gobierno central ha licitado el desvío del barranco de la Saleta, en Aldaia, la primera gran obra para prevenir inundaciones tras la dana de octubre de 2024 que arrasó la provincia de Valencia.

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha sacado a licitación las obras correspondientes al tramo principal del proyecto de adecuación de este barranco, con la previsión de que las obras comiencen antes de que finalice 2026.

Redactada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la actuación tiene un presupuesto base de licitación de 132 millones de euros y permitirá proporcionar una salida hidráulica para las avenidas del barranco hacia el nuevo cauce del Turia. Este barranco penetra en el casco urbano de Aldaia, donde pierde por completo su cauce, lo que provoca inundaciones frecuentes.

Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva conducción soterrada de aproximadamente 4 kilómetros, que discurrirá por la zona norte de Aldaia y estará formada por grandes marcos de hormigón armado.

Uno de sus puntos de "mayor complejidad", según la CHJ, será el cruce bajo la línea ferroviaria entre Valencia y Utiel, que se resolverá mediante una hinca subterránea para evitar la interrupción del tráfico ferroviario.

A continuación, los caudales seguirán su recorrido a través de una vía verde hidráulica de cerca de 3 kilómetros, un tramo abierto e integrado en el paisaje agrícola de la huerta que permitirá conducir el agua hasta las proximidades del nuevo cauce del Turia.

Segunda fase

La solución global para el barranco de la Saleta se ha estructurado en dos proyectos diferenciados. Al tramo principal que ahora sale a licitación se sumará una segunda actuación destinada a ejecutar la conexión definitiva con el nuevo cauce del Turia bajo la V-30.

Este segundo proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros, ya ha sido aprobado técnicamente y su licitación se prevé próximamente, según las mismas fuentes.

La ejecución independiente de este último tramo responde a su "especial complejidad técnica", ya que será necesario atravesar la V-30 para incorporar de forma segura los caudales al nuevo cauce del Turia.

Para ello, la actuación se desarrolla de forma coordinada con la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Una vez ejecutados ambos proyectos, la actuación permitirá completar el recorrido hidráulico de las avenidas de la Saleta hasta el nuevo cauce del Turia.