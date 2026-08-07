Comunitat Valenciana rebasa los 600 menores migrantes acogidos en sus centros antes de asumir los que lleguen de Ceuta

La Comunitat Valenciana acaba de rebasar la cifra de 600 menores migrantes acogidos en centros públicos de la autonomía. Es la cifra trasladada este jueves por parte de la Conselleria de Servicios Sociales e Infancia, preguntada al respecto por EL ESPAÑOL.

Este dato absoluto, que representa un récord en la autonomía, se alcanza justo a las puertas de una nueva llegada de menores no acompañados, los provenientes de Ceuta, cuando se produzca el habitual reparto entre autonomías que realiza el Gobierno para repartir el impacto sobre las zonas de recepción.

La ciudad autónoma cifra en 1.160 los menores no acompañados que permanecen en territorio español de los que cruzaron la frontera en el trágico episodio migratorio. En el mismo murieron 141 personas, según la última cifra oficial, de los alrededor de 72.000 que se estima que accedieron entre el 30 y el 31 de julio.

Dando por buena esta cifra de menores, y si se aplica la habitual proporción del 10% -porcentaje aproximado del peso poblacional y de PIP de la Comunitat Valenciana en España- la autonomía recibiría a 116 menores más.

Está por ver, en cualquier caso, si se realiza una distribución equitativa. Junts, socio parlamentario indispensable para el PSOE en el Congreso, ya se ha jactado de que ninguno irá a Cataluña. Y parece poco probable que Canarias, la autonomía más receptora, asuma un gran número de menores llegados a Ceuta. Tales circunstancias engrosarían las cifras que sí se repartan el cuidado de estos jóvenes.

También está por ver qué ocurre con las comunidades autónomas cuyos gobiernos son de coalición PP-Vox. En el más reciente de ellos, el de Andalucía, los de Santiago Abascal ya han anunciado su oposición a la recepción de estos migrantes.

160% de capacidad

La recepción de estos menores -que se da por hecha en la Generalitat, donde el PP, que ha manifestado que "cumplirá con la legalidad"- se producirá en un notable contexto de saturación en los centros de menores valencianos. Según expuso este miércoles la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, los mismos se encuentran ya "al 160% de su capacidad".

"Tenemos los centros colapsados porque, aparte de los repartos que hace el Gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con pateras, sobre todo a la zona de Alicante. Llegado el momento, con la información que nos dé el Gobierno, lo valoraremos todo", expuso la dirigente en declaraciones remitidas a los medios.

Albalat sostuvo que "el problema de los menores no acompañados es un problema de Estado muy importante" que, a su juicio, "ha causado el propio Gobierno de España".

"A día de hoy, a estas horas, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros. No hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada", lamentó.

Por todo ello, la consellera exigió al Gobierno que detalle el reparto de los menores y que dote a las autonomías de los recursos y la financiación necesarios para atenderlos. Criticó al respecto que el ejecutivo central, "cuando hace los repartos, solo financia los tres primeros meses" en los que los menores no acompañados están acogidos en las comunidades.

"¿Y qué pasa cuando han cumplido los tres meses y un día más? ¿Estos menores no acompañados ya no comen? Esto lo estamos pagando a pulmón, asumiendo esas responsabilidades que el Gobierno no asume", se preguntó. No obstante, Albalat defendió que la Comunitat Valenciana es "una comunidad acogedora con todas las personas que vienen".