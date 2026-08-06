Marc, agricultor de 24 años en un pueblo de Valencia: "A los 19 me compré dos campos con mis ahorros, sin herencias"

Con tan solo 24 años, Marc Ortega tiene campos de kakis y cítricos y ha creado su propio negocio desde cero, "sin recursos ni infraestructuras".

El joven agricultor creció en Alcàntera de Xúquer (Valencia), un pequeño pueblo con una profunda tradición agrícola que marcó su forma de entender el trabajo, el esfuerzo y la conexión con la tierra.

Con tan solo ocho años ayudaba a su padre en la huerta familiar, pero no fue hasta los 19 cuando le empezó a interesar el mundo agrícola. "Invertí los ahorros que había conseguido como jugador profesional de pilota valenciana, mi otra gran pasión, en dos campos", contó.

Y lo hizo sin ningún tipo de ayuda externa, "sin inversiones de terceros ni herencias". "Todos los días empezaba a trabajar de noche y terminaba de noche", explica de los inicios, que no fueron fáciles.

Después, a los 22 años, decidió hacerse autónomo y emprender con El Manual del Agricultor, una tienda online de fruta que comercializa directamente la cosecha de sus propiedades, y con la que ha conseguido construir un negocio rentable, "con miles de clientes y el envío de más de 40.000 kilos de fruta a hogares de toda España".

El joven remarca los valores en los que se fundamenta su proyecto: "fruta de proximidad (kilómetro 0), directa del agricultor, sin ceras ni tratamientos poscosecha, que apuesta por un consumo más consciente y justo, y pone en valor el trabajo que hay detrás de cada producto del campo".

Su objetivo, dice, es demostrar que desde un pueblo, "con trabajo, constancia y valores, se puede emprender, innovar y vivir dignamente del campo, sin perder la esencia".

Paralelamente, se encarga de su segunda empresa, Pilota Activa, dedicada a extraescolares de pilota valenciana y presente en cuatro municipios, en los que enseña a los más pequeños este deporte tradicional y contribuye a "mantener viva la cultura y las raíces valencianas".

Además de todo ello, Marc se considera creador de contenido agrícola.

En sus redes ya acumula más de 50.000 seguidores, lo que le permite dar visibilidad al campo, para él "un sector imprescindible pero que necesita reconocimiento social".

En este espacio habla de la profesión y ofrece consejos a quienes apuestan por los productos naturales.

También aprovecha la plataforma para denunciar, por ejemplo, que muchas frutas que se venden en los supermercados son importadas: "Hunde la agricultura española", afirma, en referencia a los arándanos.

"Mirad qué pedazo de aguacate valenciano, de piel lisa, aguacate bacon, espectacular. Mirad, todos salen buenos y súper tiernos y cremosos", dice en otro de sus vídeos mientras enseña el fruto a cámara.

"¡Estos aguacates son una maravilla! Y además son del país. Recordad que ahora mismo los supermercados están llenos de aguacates de otros países. Si queréis apoyar a la agricultura española, podéis hacer vuestro pedido en mi web", añade.

Esta labor divulgativa le ha llevado, entre otras cosas, a colaborar semanalmente en la televisión valenciana À Punt Media, en el programa La Via Verda, donde exhibe contenido centrado en la agricultura y el trabajo real del agricultor.

"Si yo hubiese montado este proyecto y no me diera a conocer en redes sociales, no vendería ni una caja", reconoció en una entrevista en la televisión valenciana.

Ortega tuvo claro que quería apostar por la agricultura como forma de vida, pero "con una visión moderna, sostenible y adaptada a los nuevos tiempos".

Ahora anima a otros jóvenes a seguir su ejemplo: "Puedes lograrlo empezando desde cero. Pon disciplina y trabaja con más fe que nadie. Todo es posible".