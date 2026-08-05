El campeón del mundo y futbolista Ferran Torres será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana

Ferran Torres durante la celebración de España como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. AFP7 / Europa Press

El futbolista y autor del gol que dio a España su segundo mundial de fútbol, Ferran Torres, será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12:00 al jugador valenciano en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán un protocolo de colaboración.



El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según explicó el Gobierno valenciano en un comunicado.

Para la institución, Ferran "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".

Según la Generalitat, Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario".

Su pueblo natal también recibirá al jugador este viernes para proclamarlo como hijo predilecto, tal y como avanzó el alcalde de la localidad tras la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026.