El campeón del mundo y futbolista Ferran Torres será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana
Su pueblo natal, Foios, también recibirá al jugador este viernes para proclamarlo como hijo predilecto.
Más información: Ferran Torres, el héroe humilde de Foios: aprendió a jugar en la alquería de su abuelo y no abandonó a Valencia en la dana
El futbolista y autor del gol que dio a España su segundo mundial de fútbol, Ferran Torres, será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12:00 al jugador valenciano en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán un protocolo de colaboración.
El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según explicó el Gobierno valenciano en un comunicado.
Para la institución, Ferran "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".
Según la Generalitat, Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario".
Su pueblo natal también recibirá al jugador este viernes para proclamarlo como hijo predilecto, tal y como avanzó el alcalde de la localidad tras la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026.