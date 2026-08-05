Ferran Torres durante la celebración de España como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ferran Torres durante la celebración de España como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. AFP7 / Europa Press

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El campeón del mundo y futbolista Ferran Torres será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana

Su pueblo natal, Foios, también recibirá al jugador este viernes para proclamarlo como hijo predilecto.

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El futbolista y autor del gol que dio a España su segundo mundial de fútbol, Ferran Torres, será imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12:00 al jugador valenciano en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán un protocolo de colaboración.

El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según explicó el Gobierno valenciano en un comunicado.

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Para la institución, Ferran "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".

Según la Generalitat, Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario".

Su pueblo natal también recibirá al jugador este viernes para proclamarlo como hijo predilecto, tal y como avanzó el alcalde de la localidad tras la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026.