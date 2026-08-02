Generalitat y asociaciones de la dana crearán un dispositivo de intervención psicológica cuando haya alguna emergencia

Dos personas se abrazan tras la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, imagen de archivo. Efe / Biel Aliño

La Generalitat ha acordado con las asociaciones de víctimas y afectados por la dana impulsar un dispositivo de intervención psicológica en caso de emergencias integrado en el sistema público valenciano.

El servicio atenderá desde el primer momento en que se produzca una situación de crisis a personas afectadas, familiares y profesionales expuestos a situaciones de alto impacto emocional, de manera que se garantice una respuesta "especializada y coordinada".

Este ha sido uno de los principales acuerdos que se han alcanzado durante la tercera sesión de la Mesa Permanente de Trabajo con las entidades de víctimas y personas damnificadas por la riada, en la que ha estado presente el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida.

También ha contado con la presencia de representantes de las asociaciones, así como de responsables y profesionales especializados en salud mental y atención psicosocial.

En el encuentro han participado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, y la directora general de Atención a Víctimas y Afectados, Amparo Clemente.

Raúl Mérida ha destacado que la atención psicosocial "constituye una prioridad para la recuperación integral a medio y largo plazo de las personas afectadas".

En este sentido, ha destacado la importancia de mantener una "atención continuada" a las víctimas y ha subrayado que “la recuperación debe contemplar también el acompañamiento psicológico y social necesario para afrontar las consecuencias de una emergencia de estas características”.

Formación

El segundo acuerdo que se ha alcanzado en la Mesa de Trabajo ha sido la puesta en marcha de un programa formativo estructurado ante emergencias que permita a profesionales municipales, docentes, servicios sociales y entidades comunitarias identificar señales de riesgo, actuar ante situaciones de malestar emocional y prevenir la cronificación del daño psicológico.

Bartolomé Pérez ha explicado que este programa contará con financiación específica, aportada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y los Afectados del Comisionado para la Recuperación, y que se desarrollará en coordinación con las Conselleries de Educación, Cultura y Universidades y Emergencias e Interior.

El director general de Salud Mental ha subrayado la importancia de "reforzar la equidad territorial en el acceso a los recursos psicosociales, consolidar los avances logrados en la atención a la población afectada y mejorar la coordinación entre administraciones".

Durante la sesión se ha analizado también la situación actual de la salud mental de las personas que sufrieron la tragedia, los recursos asistenciales disponibles, la atención a colectivos especialmente vulnerables y las necesidades existentes a medio y largo plazo.

También se han expuesto las actuaciones desarrolladas por la Generalitat en materia de salud mental, entre las que figuran el refuerzo de la red pública asistencial, la puesta en marcha de unidades específicas de atención al trauma, programas de apoyo psicológico en el ámbito educativo y nuevos recursos destinados a la atención de las personas afectadas.

En la reunión también ha participado el coordinador de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) del Ministerio de Sanidad, José Francisco Borja Ortiz; la responsable técnica del programa de atención psicosocial para adultos del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, Purificación Párraga, y la responsable del Programa de Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Jóvenes de la Asociación Betania, Estrella Romero. .

La Mesa Permanente de Trabajo con las asociaciones de víctimas y afectados constituye un foro estable de diálogo impulsado por la Generalitat para incorporar las propuestas y necesidades de los colectivos afectados por el proceso de recuperación.