El PP y Vox crean un acceso por turno libre a comisario de la Policía Local para municipios de más de 500.000 habitantes

Hay acuerdo de última hora. PP y Vox pactaron finalmente este jueves la enmienda a la llamada Ley de Acompañamiento que permitirá la creación de un reglamento específico de acceso a la Policía Local de Valencia .

La misma permitirá a los municipios de más de 500.000 habitantes el acceso por turno libre a la categoría de comisario y comisario principal. Habrá finalmente voto a favor de Vox para esta cuestión tras la negativa inicial del partido.

Según precisan a El ESPAÑOL fuentes conocedoras de esta negociación, fue determinante la intervención del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para enderezar esta negociación

Se trata, según las mismas fuentes, de un cambio normativo en el que había mostrado su interés el Ayuntamiento de Valencia que dirige María José Catalá

Esta última enmienda, que se aprobará este viernes, se une a otras muchas en las que los populares y Vox han mostrado sintonía para la modificación de la Ley de Medidas Fiscales, más conocida como Ley de Acompañamiento.

Se trata de la norma que suele salir adelante con los Presupuestos de la Generalitat y que funciona como cajón de sastre para modificar multitud de leyes autonómicas. Con todos estos acuerdos Juanfran Pérez Llorca se ha asegurado el apoyo de Vox al texto principal que verá la luz este viernes en el pleno, como ya ocurrió con Presupuestos.

Lo ha logrado, eso sí, a cambio de importantes cesiones. PP y Vox aprobaron todas las exigencias más ideológicas de estos últimos. Por un lado, con la incorporación normativa de la llamada "prioridad nacional" que Vox vende como política nacionalista a favor de los españoles. En realidad es una suerte de 'prioridad vecinal' que premia a aquellas personas empadronadas en municipios valencianos, independientemente de su nacionalidad.

En este caso, los cambios afectan a la Ley de Vivienda, la de Servicios Sociales y a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En todas ellas cambian los criterios para ser beneficiario de prestaciones o ayudas públicas. Se endurecen los criterios para premiar el arraigo.

Entre los puntos de baremación a tener en cuenta incluyen la acreditación del "arraigo real y prolongado" basado en el empadronamiento (al menos 15 años), la escolaridad, la actividad laboral o la trayectoria de cotización del solicitante en la Comunitat Valenciana y España.

Del mismo modo, las dos formaciones han acordado la prohibición del burka en espacios públicos. Esto incluye centros sanitarios y educativos, transporte público, espectáculos o actividades recreativas.

La prohibición se extiende igualmente a los empleados públicos para que presten sus servicios y desempeñen sus funciones "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro".

Entre las cuestiones que han obtenido luz verde se encuentra asimismo la eliminación de los menús especiales en los centros educativos salvo en caso de enfermedad. "Adiós a los menús halal", ha celebrado Vox este lunes.

Impuestos

El PP ha aceptado, igualmente, la enmienda de Vox que aumentaba el alcance de las rebajas fiscales tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el IRPF.

Por lo que respecta a la primera, se eleva hasta los 2 millones de euros de base liquidable el umbral exento del tributo. Esto significa que únicamente tendrán que abonar el impuesto aquellas personas cuyo patrimonio supere esa cantidad.

En cuanto al IRPF, se baja un 0,15% el tipo aplicable a las rentas que superen los 100.000 euros desde el presente ejercicio. La rebaja de este impuesto impulsada por Pérez Llorca ya beneficiaba automáticamente a estas rentas altas, pero ahora se amplía más aún.