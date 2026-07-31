El juez no ve prevaricación ni nombramiento ilegal en la causa de José María Ángel y pide un informe a la Diputación

El titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, que investiga la posible comisión de un delito de falsedad documental por la presunta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado por parte del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel, ha desestimado ampliar la investigación respecto de los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal.

El juez ha rechazado esta petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar, no sólo al que también fuera alto cargo, sino a las personas firmantes de los decretos de nombramiento o reconocimiento de complementos. Así, señala que "habría de sustentarse en un eventual conocimiento de la falsedad o de la ausencia de titulación del investigado por los firmantes de los decretos, de lo cual no existe indicio alguno".

"Precisamente", dice el auto, "el hecho de que se atribuya el uso de un documento falso al investigado, al objeto de obtener el acceso a la función pública, a las renovaciones o complementos salariales indica precisamente lo contrario: un desconocimiento de los firmantes de los decretos de la ausencia de la titulación universitaria del investigado".

Por este motivo no aprecia base para ampliar la investigación. Una discrepancia con la Fiscalía que ya se está convirtiendo en habitual en este procedimiento.

El magistrado también rechaza varias diligencias solicitadas por el PP -que ejerce la acusación- dirigidas al Gobierno central y a la Generalitat. Pedían, entre otros asuntos, la copia del currículum o la información facilitada por Ángel para el ejercicio de sus diversos cargos.

El juez ha decidido no acordarlas debido a que los puestos que ocupó el investigado en sendas administraciones eran cargos de libre designación "no sujetos la posesión de titulación universitaria".

"Ni en la denuncia inicial, ni en los escritos posteriores, ni en la resolución de la Audiencia Provincial de 30 de marzo de 2026 se hacía referencia alguna al nombramiento como Comisionado de la Dana como objeto de investigación. Se centraba única y exclusivamente en los nombramientos de la Diputación Provincial", razona.

Informe sobre sus cargos

Lo que sí ha acordado el magistrado como solicitaba Anticorrupción es pedir al secretario general de la Diputación de Valencia un informe sobre si Ángel podía desempeñar los cargos y puestos de trabajo que realizó en la corporación sin posesión del correspondiente título universitario.

También le pide que aporte el decreto que reconocía al investigado un complemento como personal consolidado, además del expediente de éste.

Por último, estima la petición de una de las acusaciones y acuerda solicitar al Ayuntamiento de l’Eliana una copia del «Saluda del Alcalde/Coneix al teu alcalde», publicado en la web municipal, donde el investigado, supuestamente, declaró haber obtenido los diferentes títulos universitarios.