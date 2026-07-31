El Gobierno valenciano aprueba ayudas de 67 millones de euros para los vecinos afectados por el incendio de la Vall d'Uixó

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, comparece para anunciar ayudas a afectados por el incendio de la Vall d'Uixó. Efe / Biel Aliño

El Gobierno valenciano ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias para paliar las consecuencias del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) por valor de 67 millones de euros.

De la primera línea presupuestaria activada, 12 millones corresponden a ayudas directas para los vecinos afectados, cinco millones para ayuntamientos y 50 millones se destinarán a préstamos bonificados.

El jefe del Consell ha explicado que el decreto determina que estas iniciativas serán "de carácter directo y urgente" y para concederlas bastará con una solicitud sencilla que podrá presentarse en el propio ayuntamiento.

En caso de que el fuego haya impedido conservar la documentación de los damnificados, se admitirá una declaración responsable y el pago se realizará mediante transferencia directa.

Las ayudas podrán solicitarse a partir del próximo 10 de agosto y los interesados dispondrán de tres meses para tramitar la petición.

Así lo ha dado a conocer en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat tras su aprobación en el pleno del Consell, mientras el incendio forestal de la Vall d'Uixó encara su séptimo día activo tras haber arrasado más de 9.000 hectáreas.

El presidente de la Generalitat ha señalado que el plan de respuesta del Consell ante el incendio se basa en cuatro pilares: ayudas directas a las personas y sectores afectados, apoyo extraordinario a municipios y entidades de riego, el refuerzo de la prevención y vigilancia forestal y un "ambicioso" plan de reforestación de la zona afectada.

"La Generalitat ha estado a vuestro lado desde el primer minuto y seguirá estando hasta que la última familia afectada recupere la normalidad", ha dicho Pérez Llorca, para afirmar que la responsabilidad "no acaba cuando se apaguen las llamas".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de la Vall d'Uixó. Efe / Kai Försterling

Igualmente, el presidente ha puesto en valor la colaboración entre todas las administraciones -Generalitat, Gobierno de España, Diputación de Castelló y ayuntamientos- y "cómo han trabajado de codo con codo" y "sin polémicas".

"No es un mérito, es cumplir con nuestros ciudadanos", ha apuntado.

Ayudas

Las ayudas se dividirán en cuatro ejes. El primero de ellos, destinado a vivienda y hogar, contempla ayudas valoradas en 20.000 euros por pérdida de vivienda habitual, 15.000 con daños estructurales, 6.000 euros por daños no estructurales en la vivienda habitual, 3.000 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad en vivienda habitual.

Igualmente, se van a conceder 10.000 euros por vivienda no habitual destruida, 7.500 euros con daños estructurales, 3.000 euros para vivienda no habitual con daños no estructurales, y 1.500 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Además, se contempla 800 euros por mensualidad para alquiler por realojo con un límite máximo de 14 mensualidades siempre que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia declare que no dispone de otra vivienda disponible.

El dueño de unos viveros arrasados por el fuego, en la Montaña de Santa Bárbara en la Vilavella (Castellón). Efe / Manuel Bruque

El segundo será el destinado a vehículos para el que se destinarán 2.000 euros por pérdida de turismo o vehículo utilitario particular, 2.500 euros por pérdida de vehículo adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida, 750 euros por motocicleta particular, hasta 15.000 euros por pérdida de vehículo vinculado a una actividad económica y hasta 8.000 euros por pérdida de vehículo afecto a una explotación agrícola o ganadera.

El tercero será para autónomos, empresas y empleo en el que se contemplan hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, y un pago único de 360 euros por trabajador afectado por un ERTE derivado del incendio.

Para las empresas e industrias se activará una línea de préstamos bonificados específica del Institut Valencià de Finances (IVF) dotada con 50 millones de euros.

Adicionalmente se va a poner en marcha una línea dirigida a los municipios y comunidad de regantes con afección material para actuaciones urgentes en infraestructuras dañadas con una ayuda inicial de 200.000 euros por localidad.

En concreto, los municipios damnificados por el fuego han sido La Vall d’Uixó, Betxí, Onda, La Vila Vella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.

Por último, se destinarán ayudas a la agricultura, ganadería y huertos familiares.

Para explotaciones ganaderas, avícola o apícola se darán 15.000 euros por explotación, a los que se sumarán ayudas por cada cabeza de ganado perdida; 6.000 euros por hectárea para daños agrícolas en regadío; 4.000 euros por hectárea para daños agrícolas en secano; y 1.500 euros para equipamiento agrario por explotación.

Además, se concederán 1.000 euros por hectárea para terrenos forestales con instrumento técnico de gestión forestal aprobado y vigente y con aprovechamiento forestal y 500 euros por hectárea sin aprovechamiento forestal.

Más vigilancia

El jefe del Consell ha señalado que, a falta de que concluyan las investigaciones, "todo indica que este incendio ha sido intencionado".

Por ello, ha explicado que se reforzará la vigilancia y se perseguirá "a los desalmados que decidan atentar contra nuestros bosques".

En concreto, se incrementará la presencia operativa en las 78 unidades de prevención, garantizando vigilancia permanente en las distintas demarcaciones forestales.

Dos vecinos de la urbanización Balcón del Valle de La Vall d'Uixó (Castellón) vuelven a su casa después del incendio. Efe / Manuel Bruque

Esto supondrá incorporar 118 vigilantes adicionales y más de 35.000 horas extraordinarias, con una inversión superior a los 1,1 millones de euros.

En este sentido, el presidente ha destacado que la Generalitat Valenciana "tiene el presupuesto más alto de la historia en prevención de incendios, 107 millones de euros", y que desde el año 2019, cuando la cifra era de 27 millones, se ha aumentado "casi un 300% la inversión en prevención".

Por otro lado, Llorca ha avanzado que la Generalitat va a iniciar la elaboración de un Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental con el objetivo de restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, consolidar los suelos y proteger los recursos hídricos.

"Nuestro deber es devolver la normalidad a los municipios damnificados, proteger a quienes viven en nuestro territorio y trabajar para que la Comunitat Valenciana sea un lugar cada vez más seguro y mejor preparado frente a las emergencias", ha indicado Llorca.

Después, ha insistido en que su "compromiso personal y político" es acompañar a los vecinos afectados "hasta la recuperación completa de la normalidad".