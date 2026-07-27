Pedro Sánchez, increpado a su llegada al incendio de Castellón: "¡Traidor! ¡Ven aquí! ¿Tienes miedo o qué?"

Pedro Sánchez, durante su atención a los medios desde La Vall d'Uixó. EE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue increpado este lunes a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó, Castellón. "¡Traidor! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta!" fueron algunos de los improperios vertidos contra el mandatario.

"¡Ven aquí! ¿Qué tienes miedo o qué?", lamentaron a gritos los ciudadanos que insultaron a distancia al líder socialista, limitados por el cordón de seguridad establecido por las autoridades.

Durante su intervención, Sánchez manifestó que se prevén "horas difíciles y complejas" ante el aumento de las temperaturas con la nueva ola de calor, al tiempo que pidió "comprensión y precaución" a los ciudadanos de cara al riesgo de incendios que asola el país.

Sánchez advirtió que la "emergencia climática" está "superando todos los niveles", e insistió en su solicitud de un acuerdo político y social para que se produzca un pacto de Estado que materialice medidas a adoptar por todas las administraciones públicas.

El incendio forestal de la Vall d'Uixó, que comenzó sobre las 11:00 del sábado, afronta este lunes su tercer día activo. El objetivo se centra en contener su avance -el domingo se extendió seis kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que sigue sin control.

Una treintena de medios aéreos se han incorporado este lunes a las labores de extinción del incendio que ya arrasa 7.200 hectáreas en un perímetro de 67 kilómetros.

Así lo explicaron en una rueda de prensa tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el jefe del operativo de extinción, Fernando Pérez. En concreto, se trasladaron hasta la zona 17 medios aéreos de la Generalitat, diez del Ministerio y tres llegados de Aragón, Baleares y Cataluña.

En la urbanización Monserrat de Betxí y en el Montí en Onda y en Eslida trabajan por el momento los medios terrestres. Más de 400 profesionales permanecen desplegados para intentar sofocar el fuego.

Valderrama señaló en À Punt que durante la pasada noche hubo una humedad relativa del 70%, si bien se produjo un rebrote en la zona de Eslida, donde se centraron este lunes los medios aéreos porque hay "riesgo importante de propagación".

Sobre el número de personas evacuadas y realojadas en los espacios habilitados, indicó que se ha reducido de 700 a 500, debido a que 200 se han ido con familiares.

El conseller explicó que las condiciones meteorológicas que se esperan esta jornada son muy similares a las de ayer, con vientos del sureste y rachas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora.

Por la noche se prevé de nuevo una humedad de un 70%, que favorecerá los trabajos de extinción.

Aunque sí que se dará un día en el que se podrá trabajar con mayor facilidad, el jefe del operativo advirtió del viento ante posibles conatos o zonas en las que se puedan reavivar las llamas y señaló que durante la jornada de este lunes el incendio no podrá darse por estabilizado.

👩🚒🚒🚁Està previst que, al llarg de hui, un total de 21 unitats dels nostres Bombers Forestals de la @generalitat participen en #IFLaVallDUixó⤵️



➡️Castelló: 10 unitats i 2 helitransportades

➡️València: 4 unitats i 1 helitransportada

➡️Alacant: 3 unitats i 1 helitransportada pic.twitter.com/4PmN9SenFM — Servei Bomber(e)s Forestals GVA (@GVAbforestals) July 27, 2026

El titular de Emergencias resaltó que en este incendio se han utilizado por primera vez en la Comunitat Valenciana los Es-Alert para avisar a la población de si debía confinarse, evacuar o adoptar medidas, de los que se han emitido más de 14 desde el inicio del fuego.

El incendio ha obligado a evacuar a 16.000 vecinos de 18 localidades y a confinar a 75.000 personas de tres municipios castellonenses: La Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

Por otro lado, según informó la Autoridad Portuaria de Valencia, se ha cerrado al tráfico marítimo el puerto de Sagunto (Valencia) para facilitar los trabajos de los medios aéreos que trabajan en las labores de extinción del incendio forestal.

Origen del incendio

Pese a no conocerse aún si el fuego ha sido intencionado, la delegada del Gobierno señaló que no hay evidencias de que haya sido ocasionado por causas naturales.

El Seprona investiga en estos momentos las causas y ha tomado declaración a testigos en relación a los indicios con los que cuentan.

Valderrama expuso que la protección de las viviendas es prioritaria e indicó que si algún vecino necesita volver a sus domicilios a por mascotas o algún medicamento puede pedirlo al dispositivo para ser acompañado con seguridad.